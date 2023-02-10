Над Криворізьким районом сили ППО збили 4 ракети, з них 3 - у межах міста

У Криворізькому районі Дніпропетровської області сили Протиповітряної оборони збили 4 ракети, зокрема 3 - у межах міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"У периметрі Криворізького району збито 4 ворожі ракети, у тому числі 3 у межах міста. Є падіння фрагментів на територію приватного сектору. Великих руйнувань немає, люди не постраждали.

Інші ракети від міста відвернули", - йдеться в повідомленні.

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