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Вілкул Олександр (327) Дніпропетровщина (3261) Кривий Ріг (1253) ППО (2917) ракети (3924)

Над Криворізьким районом сили ППО збили 4 ракети, з них 3 - у межах міста

ппо

У Криворізькому районі Дніпропетровської області сили Протиповітряної оборони збили 4 ракети, зокрема 3 - у межах міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"У периметрі Криворізького району збито 4 ворожі ракети, у тому числі 3 у межах міста. Є падіння фрагментів на територію приватного сектору. Великих руйнувань немає, люди не постраждали.

Інші ракети від міста відвернули", - йдеться в повідомленні.

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і де ж цей поц данілов-дебілов?? чого у відповідь не накрити мацкву??
тому він кіздабол і зелене трепло
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10.02.2023 14:01 Відповісти
А в ТЕС, що тоді прилетіло? Відвернули вони, клоуни.
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10.02.2023 15:22 Відповісти
трепло, пойди покажи как надо сбивать ракеты!
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10.02.2023 16:48 Відповісти
 
 