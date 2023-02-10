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ППО (2917) Повітряні сили (2330)

Сили ППО знищили 61 ракету окупантів, всього росіяни запустили 71, - Повітряні сили

зсу,мобільні,ппо,групи

Сили протиповітряної оборони знищили 61 ворожу ціль російських окупантів під час масованого ракетного обстрілу.

Про це повідомило командування Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.

"10 лютого ворог завдав масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

З повітря ворог атакував вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська.

Із кораблів у Чорному морі – крилатими ракетами морського базування типу "Калібр".

Станом на 11.30 противник здійснив 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, "Калібр" (в т.ч. нічні пуски)", - йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів-камікадзе "Shahed-136/131", про які повідомляли раніше.

Також читайте: Росія вдарила по Україні ракетами з кораблів у Чорному морі та стратегічних бомбардувальників Ту-95, - Повітряні сили

Сили ППО знищили 61 ракету окупантів, всього росіяни запустили 71, - Повітряні сили 01

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Топ коментарі
+38
Молодцы!!! Даешь 100% сбитых пирад-ракет)
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10.02.2023 14:07
+29
вже про це говорили неодноразово - вони виготовляють нові, санкції цьому не дуже заважають...
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10.02.2023 14:13
+28
Ефективність майже 86 відсотків.
Непагано так!
Молодці наші захисники!
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10.02.2023 14:13
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Мова йде тільки (!) про крилаті ракети. Інші ракети наприклад с-300,х-22 наші командири чомусь не рахують(!) . Звідси і високі показники ефетивності нашої ПВО. Коротше кажучи, повідомлення нашого повітряних сил - це типова ІПСО.
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10.02.2023 16:47 Відповісти
Росія тримає у Чорному морі 1 корабель, ракетоносіїв немає, - ВМС. ІНФОГРАФІКА


https://images.cnscdn.com/images/f/6/9/9/f699b8a5a773dfad58230a756a291a34/original.jpg

Станом на 9 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель. Носіїв крилатих ракет "Калібр" знову немає.

Про це свідчать дані https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid024AZzxqGopLvnBXC1BjtULPo8nRx11UN18CZr2x1sTWyjEJGR2jeLnn3TtYW2cmVzl ВМС ЗСУ , інформує .

Станом на 09.02.2023:
в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель;в Середземному морі - 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 72 ракети; Джерело:
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10.02.2023 16:56 Відповісти
почему это говно с300/400 не хламируем на местах, вот в чём вопрос
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10.02.2023 17:26 Відповісти
Как минимум нужно визуальное обнаружение.
Они работают без радара, так как у них другой тип наведения.
Отстрелялись - уехали.

Там другие ракеты, не такие как Воздух - Воздух.
У них и масса до 6 тонн!
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10.02.2023 17:57 Відповісти
А по Запорожью штук 30 С 300 прилетело ночью и нихрена не сбили, как обычно. Вроде ответку сделали, а толку? Скоро снова прилетят.
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10.02.2023 23:27 Відповісти
интересная арифметика у Минобороны - отчитываются что практически все сбили, НО, как "прилетало" по Харькову, Запорожью, Днепру, и другим городам, кроме Киева разумеется, так и продолжает прилетать в полном объеме. так что же вы там сбиваете, а? или вы считаете только те ракеты которые летят в сторону столицы?
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10.02.2023 23:35 Відповісти
оце я розумію "наступ"!!!

дайошЬ по кожному трансформатору по ракеті с300!!! вперед, мосКАЛі! не змогли на полі бою, то хоча би проти трансформаторів і електричних стовпів зможете.... частково.

а потім і ваші трансформатори утилізують разом з вашою п е д е р а ц і є ю!
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11.02.2023 08:59 Відповісти
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