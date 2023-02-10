Сили ППО знищили 61 ракету окупантів, всього росіяни запустили 71, - Повітряні сили
Сили протиповітряної оборони знищили 61 ворожу ціль російських окупантів під час масованого ракетного обстрілу.
Про це повідомило командування Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.
"10 лютого ворог завдав масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.
З повітря ворог атакував вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська.
Із кораблів у Чорному морі – крилатими ракетами морського базування типу "Калібр".
Станом на 11.30 противник здійснив 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, "Калібр" (в т.ч. нічні пуски)", - йдеться в повідомленні.
За даними Повітряних сил, знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів-камікадзе "Shahed-136/131", про які повідомляли раніше.
Будь ласка, зачекайте...
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Станом на 9 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель. Носіїв крилатих ракет "Калібр" знову немає.
Про це свідчать дані https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid024AZzxqGopLvnBXC1BjtULPo8nRx11UN18CZr2x1sTWyjEJGR2jeLnn3TtYW2cmVzl ВМС ЗСУ , інформує .
Станом на 09.02.2023:
в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель;в Середземному морі - 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 72 ракети; Джерело:
Они работают без радара, так как у них другой тип наведения.
Отстрелялись - уехали.
Там другие ракеты, не такие как Воздух - Воздух.
У них и масса до 6 тонн!
дайошЬ по кожному трансформатору по ракеті с300!!! вперед, мосКАЛі! не змогли на полі бою, то хоча би проти трансформаторів і електричних стовпів зможете.... частково.
а потім і ваші трансформатори утилізують разом з вашою п е д е р а ц і є ю!