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Новини Війна
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Зеленський (22389) Молдова (2013) обстріл (27045) Румунія (1115)

Сьогоднішній обстріл, під час якого ракети пройшли повітряним простором Молдови та Румунії, є викликом НАТО, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішній обстріл України, під час якого російські ракети пройшли повітряним простором Молдови та Румунії, є викликом НАТО.

Про це він повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Черговий доказ того, що терор не знає, і ніколи не знатиме жодних меж. Черговий доказ того, що захист України - це захист усієї Європи та світу, кожної країни, яка просто хоче жити. Сьогоднішні ракети - це виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити.

Я дякую всім, хто це розуміє. Дякую всім, хто допомагає. І звичайно – дякую нашим Повітряним силам, усім нашим зенітникам, кожному і кожній, хто захищає Україну і наших людей", - зазначив глава держави.

Президент заявив, що під час сьогоднішнього обстрілу були влучання та жертви.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що дві російські ракети перетнули повітряний простір Румунії та Молдови.

У Міноборони Молдови підтвердили порушення повітряного простору країни російською ракетою.

Водночас Міністерство оборони Румунії не підтвердило інформацію про те, що російська ракета перетнула румунський повітряний простір.

Читайте: П’ятничний обстріл з боку РФ - реакція на поїздку Зеленського до Європи, - Маасікас

Автор: 
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Топ коментарі
+30
Кращою відповідю НАТО буде надання Україні літаків F-16, танків 500шт., потужних ракет на 300км, протикарабельних ракет на 1000км.
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10.02.2023 14:38
+27
Якби Зєля був не такий тупий і не їхав в Оман і не поставив зрадників на ключові пости в державі, то зараз би не їздив як порноактриса, випрошуючи з усіх сторін, і не мав скільки критики і насмішок. А якщо він думав, що рулити державою так легко як і велосипедом, то нехай тепер їздить і сам виправляє свої косяки.
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10.02.2023 14:55
+21
Не понимаю это сцикливости, ведь никто же не говорит начинать войну с парашкой, которой они так бояться. Достаточно сказать, что будем сбивать любую ракету на подлете, тоесть над западной Украиной, и все.
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10.02.2023 14:36
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А як і де його можна знайти?
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10.02.2023 19:20 Відповісти
Як казав мій покійний Батько,,у каждого из нас свой Чернобыль,кто то его преодолевает с честью,а кто то нет...
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10.02.2023 15:08 Відповісти
Й.б вашу мати, що з безпекою в Світі? Всі сили пішли на вигадування гендерів, чи як? На життєзабезпечення нічого не залишилося?
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10.02.2023 15:10 Відповісти
нє в тєму, але...
навіть дитячи фільми наразі засрані темою "статевої толерантності".
Це я так про тридварасів.
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10.02.2023 15:12 Відповісти
Докатились до того что уже ни какие статьи НАТО не работают, а в Конгрессе США пропутинские деятели ведут себя абсолютно открыто.
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10.02.2023 15:17 Відповісти
кто докатился? что ты бот сделал чтобы этого не случилось?
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10.02.2023 16:25 Відповісти
Скажу ещё больше. Зажрались.
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10.02.2023 17:25 Відповісти
3 марта исполнится 9 лет,когда начался штурм маленького городка Авдеевка,в 13 км от Донецка..это мавзолейная Помойка Путлера крутая,или армия созданная Порошенко летом 2014 года круче?
Можете не отвечать...бо помру от Вяличия СкреПОНОСной Смехдяржавы из дяревни Простоквашино...👹👺🦍 вставшей с КАЛен...Бурлаки с Волги... покупайте пакеты чёрные...
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10.02.2023 15:22 Відповісти
Не зарекайтесь, штурмовать всегда сложно, темболее на прямой, как плато местности. Молитесь лучше на то, что бы парням из ВСУ не пришлось так же штурмовать подобную локацию.
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10.02.2023 18:10 Відповісти
Зєльцу так і свербить , щоб за нього хтось Україну почав захищати! Але тут хуцпа не прокатує , поки що!
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10.02.2023 15:28 Відповісти
а он и не защищает он со своей шоблой хотел сдать половину Украины..
если бы не США Британия и ЕС была бы большая беда для украинцев
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10.02.2023 15:42 Відповісти
так хто ж сперечається! але , зєльц нєугомонний! все сере і сере на нату і єс!
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10.02.2023 20:30 Відповісти
І всім нормальним Українцям "кортить". А в країн НАТО є , поки що , можливість придавити руську гидоту на території України . І руйнувань в Європі не буде , і ресурси заощадять . Але , на превеликий жаль , бояться і тягнуть . Хто хоче заперечити , пригадате , хто вірив , що ***** почне вторгнення своєї орди 24.02.2022 і що вони будуть творити . Коли я щось казав , мені відповідали : "не мели дурниць!".
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11.02.2023 08:33 Відповісти
https://youtu.be/OosidOcDFWQ ...

Разгром рюSSkoго нацизма под Угледаром...
Иван Яковина сообщает...
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10.02.2023 15:44 Відповісти
Стара пісня для лохів "НАТА сцикливе треба домовлятись з ******" а зелені ублютки розкручують.
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10.02.2023 15:47 Відповісти
вова, навіть не сподівайся...
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10.02.2023 16:00 Відповісти
УКРАЇНО ЗАКРИЙ НЕБО НАД НАТО!
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10.02.2023 16:02 Відповісти
Просмотрел полностью видео под Угледаром...рюSSкие..вам только в школе БЕСЛАНа воевать надо ... может и научитесь уму разуму..

Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇
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10.02.2023 16:03 Відповісти
Тоді це виходить, шо НАТА надає свій повітряний простір для обстрілу української території !?. Мдаааа...
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10.02.2023 16:08 Відповісти
НАТО разрывает вам кацапским ботам пердаки постоянно
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10.02.2023 16:29 Відповісти
Побачимо, але це коли з Середземного моря пуляти по нас будуть рашистські корита.
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10.02.2023 16:32 Відповісти
https://youtu.be/_ZwGuGtk_Uo ..

Ещё одно видео из под Угледара...
СЛАВА ЗСУ Слава генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇
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10.02.2023 16:13 Відповісти
Понятно , что НАТО обсралось дважды!!..И в Польше, и в Румынии!! Понятно и то,что они трусливы и не будут воевать с Путиным !!Тогда какого хрена не даёте нам столько оружия сколько надо . что бы Украина добила этого гадёныша Путина и его стервятников!!
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10.02.2023 17:28 Відповісти
тому що його немае стільки скільки потрібно для перемоги... крім того Німеччинаа то...дам.... то не дам......як та проститутка малолітня.... Уже і Макрон виляє.... та й інші краіни....А ми запросили Нідерландів....НАДАТИ НАМ Ф 16..... у них самих їх 5 штук є..... ми би ще у ВАТИКАНА запросили ЛІТАКІВ Ф 16.....
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10.02.2023 19:28 Відповісти
Так, дійсно, це виклик глибоко стурбованому збіговиську політиканів, на яке перетворився потужний колись блок NATO, від згадки якого у комуняцьких виродків з сирисира, починалась нервова гикавка.
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10.02.2023 19:02 Відповісти
Відео на 1хв. Читає з екрану. Тобто йому підготували, а він зачитав. Не тезово, а реально читає текст, видно по очах як бігають по строчках. Кого ж ви обрали, "вкраїнчики", ми ж цього вову ще сотні років будемо згадувати, і нам будуть його згадувати, коли масштаби крадіжок витягнуть на загал...
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10.02.2023 19:10 Відповісти
Що вас дивує, всі телезвернення презиків нині так пишуться 😳
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10.02.2023 19:31 Відповісти
Мене в цій країні вже нічого не дивує. Мені просто сумно що українці обрали собі людину, не спроможну на запам'ятовування 2-3 речень.
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10.02.2023 22:58 Відповісти
Так. І ЗЕка теж обрали...Тілівізар їхнє всьо....
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11.02.2023 01:53 Відповісти
НАТО мае зброю але перелякано до всрачки.
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10.02.2023 19:28 Відповісти
цікаво, чи вони памперси змінили?
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10.02.2023 19:39 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/02/10/7155930/
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10.02.2023 20:16 Відповісти
когда разведка НАТО предупреждала о нападении россии, то зеленые гыгыкали и говорили о нагнетании паники и, мол, у нас своя разведка есть, теперь эта "разведка" говорит о том, что у них есть более точные данные чем у разведки НАТО? прошу прощения, чем наши выявили о пролете ракеты над территорией Румынии? постом повитряного спостереження?
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10.02.2023 23:19 Відповісти
Головне завдання Залужного з командою берегти Захисників України, щоб комбриги-комбати дружили з головою при виконанні поставлених завдань, 7 разів відміряли, забезпечили, узгодили, і тільки потім несли відповідальність нарівні із Захисниками в окопі !!!
Імітація СЗЧ для покарання Захисника, це недостойна справа!!
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjE_oWi84v9AhVZQ_EDHVyHB64QFnoECCUQAQ&url=https%3A%2F%2Fpravo-ua.com%2Fcrime%2Fsamovilne-zalyshennya-vijskovoyi-chastyny-v-umovah-*********-stanu%2F&usg=AOvVaw1phSlU1Sjcca8j9Uj-ftmx
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10.02.2023 23:32 Відповісти
То, что является вызовом НАТО должны заявлять официальные лица НАТО... Атне побирушки НАТО... А то у нас один уборщик мнит себя президентом УКраины, а президент УКраины в спикеры НАТО норовит пристроиться .... Зеля! Кому вызов янелохи пересирающие пространство Конституции ?
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11.02.2023 00:10 Відповісти
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11.02.2023 09:02 Відповісти
Шануймося українці!
В Зеленського " Говолокруженіє ат успєхав"???????
Почав гавкати на НАТУ?
Догавкається,що нам танки почнуть давати не в штуках а в кілограмах!!!
Зі сторони Румунії,до нас залетіла ракета?Посла -"на кавьйор"!!!!!!!!!
Столтенбергу -"на від",Байдену-привіт,"женє-цвети,дєтям-мороженку".
І вся преса мала вибухнути заголовками:"Румунія атакувала Україну крилатими ракетами","Підлий удар в спину".і т.д.
Було б цікаво послухати їхні виправдання.
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11.02.2023 09:23 Відповісти
Які ви наївні.. Зеленський намагається відкрити нам очі...А ми, замість того щоб згуртуватися і шукати вихід із складного становища, продовжуємо обливати один одного брудом. Подивився би я на Вас, та на ваші дії, будь Ви на його місці...
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11.02.2023 13:05 Відповісти
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