Сьогоднішній обстріл, під час якого ракети пройшли повітряним простором Молдови та Румунії, є викликом НАТО, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішній обстріл України, під час якого російські ракети пройшли повітряним простором Молдови та Румунії, є викликом НАТО.

Про це він повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Черговий доказ того, що терор не знає, і ніколи не знатиме жодних меж. Черговий доказ того, що захист України - це захист усієї Європи та світу, кожної країни, яка просто хоче жити. Сьогоднішні ракети - це виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити.



Я дякую всім, хто це розуміє. Дякую всім, хто допомагає. І звичайно – дякую нашим Повітряним силам, усім нашим зенітникам, кожному і кожній, хто захищає Україну і наших людей", - зазначив глава держави.

Президент заявив, що під час сьогоднішнього обстрілу були влучання та жертви.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що дві російські ракети перетнули повітряний простір Румунії та Молдови.

У Міноборони Молдови підтвердили порушення повітряного простору країни російською ракетою.

Водночас Міністерство оборони Румунії не підтвердило інформацію про те, що російська ракета перетнула румунський повітряний простір.

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