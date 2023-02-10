13 бойовиків "ЛНР", які прикривали втечу російських окупантів з Харківщини, засуджено до 13 років ув’язнення, - СБУ

13 мешканців Луганщини добровільно погодилися співпрацювати з російськими військами ще до повномасштабного вторгнення. Чоловіки почали служити у так званій "народній міліції ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу безпеки України.

"За даними слідства, поплічниками агресора є мешканці Луганщини, які добровільно вступили до лав підконтрольної загарбникам "народної міліції ЛНР" напередодні повномасштабного вторгнення.



Таким чином вони "відгукнулися" на заклики терориста Пасічника щодо проведення так званої "загальної мобілізації" на тимчасово захопленій території регіону. Серед них – четверо колишніх в’язнів, які раніше відбували покарання в місцевих колоніях за вчинення тяжких злочинів", - йдеться в повідомленні.

Після повномасштабного вторгнення "мобілізовані" увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ і брали активну участь у бойових діях на східному фронті. Під час контрнаступу ЗСУ бойовики прикривали втечу російських військ з Харківщини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трьох бойовиків, які воювали проти України, відправили за ґрати на термін від 10 до 13 років, - СБУ

Зловмисників взяли у полон під час контрнаступу Сил оборони на Харківському напрямку.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав злочинців винними за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань).

За матеріалами української спецслужби суд призначив їм покарання у вигляді 13 років ув’язнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ повідомила про підозру ще 19 бойовикам, яких затримали під час звільнення Харківщини