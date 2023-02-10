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бойовик (3414) Луганщина (4810) СБУ (12497) суд (11492)

13 бойовиків "ЛНР", які прикривали втечу російських окупантів з Харківщини, засуджено до 13 років ув’язнення, - СБУ

суд

13 мешканців Луганщини добровільно погодилися співпрацювати з російськими військами ще до повномасштабного вторгнення. Чоловіки почали служити у так званій "народній міліції ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням  на Службу безпеки України.

"За даними слідства, поплічниками агресора є мешканці Луганщини, які добровільно вступили до лав підконтрольної загарбникам "народної міліції ЛНР" напередодні повномасштабного вторгнення.

Таким чином вони "відгукнулися" на заклики терориста Пасічника щодо проведення так званої "загальної мобілізації" на тимчасово захопленій території регіону. Серед них – четверо колишніх в’язнів, які раніше відбували покарання в місцевих колоніях за вчинення тяжких злочинів", - йдеться в повідомленні.

Після повномасштабного вторгнення "мобілізовані" увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ і брали активну участь у бойових діях на східному фронті. Під час контрнаступу ЗСУ бойовики прикривали втечу російських військ з Харківщини.

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Зловмисників взяли у полон під час контрнаступу Сил оборони на Харківському напрямку.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав злочинців винними за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань).

За матеріалами української спецслужби суд призначив їм покарання у вигляді 13 років ув’язнення.

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Не проще было бы их расстрелять?!!!
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10.02.2023 16:26 Відповісти
Мы не добряки, под шконкой пусть посидят 13 лет.
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10.02.2023 16:29 Відповісти
Плюсую . Как обменный фонд они бесполезны . Содержать этот биомусор за счет налогоплательщиков 13 лет, не самое лучшее решение.
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10.02.2023 16:32 Відповісти
За коноплі дають більше
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10.02.2023 16:27 Відповісти
хай їх залучають до розмінування. Прикривали ж шлях відступу, значить повинні знати, що та де. А те, що вони з однієї буцегарні (4 завербованих в донбаснянську армію - колишні в'язні) до іншої потраплять, то взагалі для них не покарання.
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10.02.2023 16:29 Відповісти
Тут главное не сколько дали, а кого пахана назначат им в кураторы !
Если "повезёт" то годика через 2-3 сами наложат на себя руки, но сначала помучаются.....
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10.02.2023 16:35 Відповісти
И эту мразь кормить13 лет? Разобрать на органы, а за вырученные деньга купить пару мавиков!
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10.02.2023 17:29 Відповісти
А нікого тут не обурює що терористам, колабораціоністам, вбивцям дали всього по 13 років? Це що за термін такий?
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10.02.2023 17:31 Відповісти
Бажаю їм щоб їх всі 13 років петушарили на зоні, по іншому до них не дійде що Україну треба шанувати.
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10.02.2023 19:16 Відповісти
 
 