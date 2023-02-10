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НАБУ (4981) конкурс (1272)

Співбесіду на доброчесність має пройти 21 кандидат на посаду директора НАБУ, - конкурсна комісія

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У межах конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро співбесіду на доброчесність пройдуть усі допущені кандидати, наразі це 21 особа.

Про це повідомила комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наразі конкурс на зайняття посади директора НАБУ перебуває на фінальному етапі – етапі співбесід. Це передбачає збір та аналіз інформації про доброчесність кандидатів, співбесіду щодо доброчесності та співбесіду щодо професійної компетентності. Усі допущені кандидати пройдуть співбесіду на доброчесність. Наразі це 21 кандидат", - йдеться у повідомленні.

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Графік співбесід на доброчесність комісія планує затвердити на наступному засіданні у понеділок, 13 лютого.

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ермака туда падлоляка дурахаміюю
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10.02.2023 16:33 Відповісти
Так за неделю не справится
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10.02.2023 16:45 Відповісти
Какаяразніца? Головне, прибрали того невихованого слідчого, який посмів взяти за горло самого радника дерьмака, татарова.
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10.02.2023 16:54 Відповісти
u nas nema dobrochesnyh - naciya jlobiv... korupciya na vsih rivnyah
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10.02.2023 16:48 Відповісти
Роттердам+ більше не жилець. Ой!
https://www.youtube.com/watch?v=yJ25VYUBmTU

https://t.me/tanya_adams Tanya Adams

Якось пропустила новину.

Верховний суд України остаточно підтвердив відсутність потерпілих у справі "Роттердам+", відхиливши касаційні скарги двох феросплавних заводів. Відповідна ухвала колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду від 17 січня 2023 року, опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ухвала Верховного суду оскарженню не підлягає.
Визнати себе єдиними потерпілими у цій справі намагалися Нікопольський феросплавний завод та Запорізький завод феросплавів.
Ці заводи намагалися скасувати рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 21 вересня 2022 року, яким суд визнав законним і обґрунтованим закриття справи "Роттердам+", а також відмовив двом заводам в статусі потерпілих від дії формули.

І знову цікаво, де поділися всі ті правдолюби, які мені особисто цим злочинним Роттердамом виїли шматок мозоку? Чому про це не сказали по 1+1? Мосійчуууук, агов, ти де вся?
Б.ядськи ці питання...(с)
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10.02.2023 16:56 Відповісти
Что за ДОБРОДЕТЕЛЬ такая ... а может проще ПОЛИГРАФ , прошел МОЛОДЕЦ , а не прошел ................. под ручки в СБУ
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10.02.2023 16:58 Відповісти
Конкурсна комісія пройшла тест на доброчесність?
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10.02.2023 17:07 Відповісти
Якщо конкурсна комісія являє собою "музей продажних душ"-про яку"доброчесність" і який результат йде мова?! Вони самі "завалили"цей тест,хіба,у цьому й є "відбір"-відсів доброчесності!
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10.02.2023 17:13 Відповісти
Вспомнилось знаменитое советское
Неважно, как проголосуют
Главное - как посчитают
А счетоводы там знатные
Себе - скумбрию по 8
А народу яйца по 17
Пора президента выдвигать на Нобелевку
По математике
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10.02.2023 17:47 Відповісти
 
 