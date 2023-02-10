Співбесіду на доброчесність має пройти 21 кандидат на посаду директора НАБУ, - конкурсна комісія
У межах конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро співбесіду на доброчесність пройдуть усі допущені кандидати, наразі це 21 особа.
Про це повідомила комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Наразі конкурс на зайняття посади директора НАБУ перебуває на фінальному етапі – етапі співбесід. Це передбачає збір та аналіз інформації про доброчесність кандидатів, співбесіду щодо доброчесності та співбесіду щодо професійної компетентності. Усі допущені кандидати пройдуть співбесіду на доброчесність. Наразі це 21 кандидат", - йдеться у повідомленні.
Графік співбесід на доброчесність комісія планує затвердити на наступному засіданні у понеділок, 13 лютого.
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Якось пропустила новину.
Верховний суд України остаточно підтвердив відсутність потерпілих у справі "Роттердам+", відхиливши касаційні скарги двох феросплавних заводів. Відповідна ухвала колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду від 17 січня 2023 року, опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ухвала Верховного суду оскарженню не підлягає.
Визнати себе єдиними потерпілими у цій справі намагалися Нікопольський феросплавний завод та Запорізький завод феросплавів.
Ці заводи намагалися скасувати рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 21 вересня 2022 року, яким суд визнав законним і обґрунтованим закриття справи "Роттердам+", а також відмовив двом заводам в статусі потерпілих від дії формули.
І знову цікаво, де поділися всі ті правдолюби, які мені особисто цим злочинним Роттердамом виїли шматок мозоку? Чому про це не сказали по 1+1? Мосійчуууук, агов, ти де вся?
Б.ядськи ці питання...(с)
Неважно, как проголосуют
Главное - как посчитают
А счетоводы там знатные
Себе - скумбрию по 8
А народу яйца по 17
Пора президента выдвигать на Нобелевку
По математике