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Прем’єр Чехії Фіала про членство України в ЄС: "У наших інтересах допомогти Києву пройти цей шлях"

петр,зеленський,фіала

Під час зустрічі у Брюсселі глава чеського уряду Петр Фіала запевнив Президента Володимира Зеленського у продовженні військової допомоги Україні.

Фіала наголосив, що Чеська Республіка готова і надалі надавати Україні допомогу у військовій галузі, а також постачати джерела електроенергії та допомагати у відновленні енергетичної інфраструктури, яку систематично знищує Росія, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Іншими пунктами переговорів стали, зазначив Фіала, післявоєнне відновлення України та підтримка вступу країни до Європейського Союзу.

"Двері до Євросоюзу відчинені, і Україна робить у цьому напрямку енергійні кроки", – наголосив Фіала. Він високо оцінив прогрес у зміні законодавства, які Київ здійснив попри війну. "У наших інтересах допомогти Україні пройти цей шлях", – додав прем'єр Чехії, водночас вказавши, що для вступу в ЄС існують чіткі правила, виконання яких потребує певного часу.

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"Щоб держава взагалі могла функціонувати, щоб у неї були шанси вижити, необхідна систематична фінансова підтримка", – зазначив Фіала, додавши, що ЄС ухвалив рішення про виділення Україні регулярних субсидій, зокрема й завдяки Чехії, яка на той час головувала в Раді ЄС.

Прем'єр-міністр Чехії повідомив, що на зустрічі у Брюсселі Володимир Зеленський описав європейським лідерам становище на фронті. Українська сторона передала кожній із країн-партнерів список озброєнь, повідомило агентству ČTK джерело з числа дипломатів. За його словами, Чехія може надати приблизно половину з переліченої у списку зброї.

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А я думаю это не совсем так...точнее не для всех в ЕС...держателям офшоров это не выгодно....Украина для них дойная корова, где есть наместники-надсмотрщики, которые доят население всеми способами и хранят свои богатства в офшорах...Чем странам-офшорам плохо? А зачем им этот геморой, терять такую дойную корову и еще хлопоты нас в порядок приводить?
Вот моя версия....
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10.02.2023 17:08 Відповісти
Ну тобі там в Африці видніше. Однак яке відношення Чехія має до офшорів мені не зрозуміло
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10.02.2023 21:54 Відповісти
Навіщо це бла-бла-бла ? Що в Чехії вони не бачать з ким особисто вони мають справу ?
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10.02.2023 17:52 Відповісти
 
 