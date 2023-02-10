На окупованій частині Запорізької області збільшується кількість "вагнерівців". Живуть, як безхатьки, в морських контейнерах, - Федоров
На окупованій території Запорізької області стає більше бійців російської приватної військової компанії "Вагнер"
Про це заявив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"У своїй пропаганді вони говорили про зайняття нових населених пунктів, але це вигадки. Ми бачимо, що кількість рашистів збільшується. Цього тижня наші мешканці казали, що бачили нових вагнерівців у Василівці, вони заїхали у Михайлівку, і у селищі Мирне (7 км до Мелітополя) чергова партія вагнерівців заїхала. Живуть вони, як безхатьки, - в морських контейнерах", - зазначив очільник міста.
Їхня кількість дійсно збільшується на тимчасово окупованій частині Запорізької області, додав він.
Топ коментарі
+11 Alex Sav 8157c114
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+5 Alex Dev 0616d21e
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+2 Артур Голубенко
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Будь ласка, зачекайте...
А у вкопаному контейнері,утепленому пінопластом довелося жити взимку.
Нари,буржуйка.
Відмінний варіант.
homeless.
There are different levels of homelessness,
sometimes visible at the hair, clothing and cleanliness.
Containers will be the future,
thus, no-one confiscates empty houses,
and steals.
Tank, 3-4 (x2) crews, 3 (x2) Unimog
with crane and 20-foot container.
The shift crews will give support as
infantry with anti -tank, -air weapon
and heavy machine gun.
бездомный.
Существуют разные уровни бездомности,
иногда видимые по прическе, одежде и чистоте.
За контейнерами будущее,
поэтому пустующие дома никто не конфискует,
а ворует.
Танк, 3-4 (х2) экипажа, 3 (х2) Унимога
с краном и 20-футовым контейнером.
Сменные бригады будут оказывать поддержку в виде
пехоты с противотанковым оружием, авиационным оружием
и крупнокалиберным пулеметом.
Зонтик, это не я такая умная, это Гуглик-переводчик так переводит. Выводишь значёк на панель управления и тыцяешь пальчиком, если надо, вот.