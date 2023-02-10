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окупація (6517) Запорізька область (3343) ПВК Вагнер (1534) Федоров Іван (640)

На окупованій частині Запорізької області збільшується кількість "вагнерівців". Живуть, як безхатьки, в морських контейнерах, - Федоров

вагнерівці

На окупованій території Запорізької області стає більше бійців російської приватної військової компанії "Вагнер"

Про це заявив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"У своїй пропаганді вони говорили про зайняття нових населених пунктів, але це вигадки. Ми бачимо, що кількість рашистів збільшується. Цього тижня наші мешканці казали, що бачили нових вагнерівців у Василівці, вони заїхали у Михайлівку, і у селищі Мирне (7 км до Мелітополя) чергова партія вагнерівців заїхала. Живуть вони, як безхатьки, - в морських контейнерах", - зазначив очільник міста.

Їхня кількість дійсно збільшується на тимчасово окупованій частині Запорізької області, додав він.

Також читайте: Росіяни облаштували в окупованому Мелітополі щонайменше п’ять катівень, - мер Федоров

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Топ коментарі
+11
для таких уродів контейнер- це вілла в Каннах
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10.02.2023 16:56
+5
дуже зручно, закрив на замок, і не зібуться.
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10.02.2023 17:06
+2
Контейнер удобен тем, что это пакостное дерьмо не разлетается по всей округе и не засирает нашу природу.
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10.02.2023 17:06
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для таких уродів контейнер- це вілла в Каннах
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10.02.2023 16:56 Відповісти
дуже зручно, закрив на замок, і не зібуться.
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10.02.2023 17:06 Відповісти
Їх, мабуть, ще й вкладають штабелями, щоб побільше влізло.
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10.02.2023 17:22 Відповісти
Хаймарс любит концентрацию мобиков..... а с контейнирами удобно даже загружать не нужно....
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10.02.2023 16:59 Відповісти
Контейнер удобен тем, что это пакостное дерьмо не разлетается по всей округе и не засирает нашу природу.
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10.02.2023 17:06 Відповісти
То тимчасові пересувні камери для зеків срюскіх від ***** та герасімова в Україні, щоб не потікали!!
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10.02.2023 17:02 Відповісти
от новина...може пожаліти безхатьків?
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10.02.2023 17:08 Відповісти
Федоров хоче, щоб вони вилізли з контейнерів і відбирали житло у мирних, бо йому нема про що розповідати.
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10.02.2023 22:01 Відповісти
спасибо фёдорофу за то что сдал город без сопротивления не подготовив к обороне,не организовав самооборону
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10.02.2023 17:16 Відповісти
За це й був нагороджений та обласканий.
А у вкопаному контейнері,утепленому пінопластом довелося жити взимку.
Нари,буржуйка.
Відмінний варіант.
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10.02.2023 20:51 Відповісти
Every soldier outside his base barracks is
homeless.

There are different levels of homelessness,
sometimes visible at the hair, clothing and cleanliness.

Containers will be the future,
thus, no-one confiscates empty houses,
and steals.

Tank, 3-4 (x2) crews, 3 (x2) Unimog
with crane and 20-foot container.

The shift crews will give support as
infantry with anti -tank, -air weapon
and heavy machine gun.
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10.02.2023 17:17 Відповісти
Це ти про що ?
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10.02.2023 17:46 Відповісти
Каждый солдат за пределами казармы своей базы
бездомный.

Существуют разные уровни бездомности,
иногда видимые по прическе, одежде и чистоте.

За контейнерами будущее,
поэтому пустующие дома никто не конфискует,
а ворует.

Танк, 3-4 (х2) экипажа, 3 (х2) Унимога
с краном и 20-футовым контейнером.

Сменные бригады будут оказывать поддержку в виде
пехоты с противотанковым оружием, авиационным оружием
и крупнокалиберным пулеметом.

Зонтик, это не я такая умная, это Гуглик-переводчик так переводит. Выводишь значёк на панель управления и тыцяешь пальчиком, если надо, вот.
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10.02.2023 18:14 Відповісти
 
 