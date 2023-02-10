Якщо спортсменів з РФ допустять до Олімпійських ігор, лише питання часу, коли Росія змусить їх підіграти пропаганді війни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що поки Росія вбиває й тероризує, представникам держави-терориста не місце на спортивних і олімпійських змаганнях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у звернення до учасників саміту міністрів спорту держав-партнерів.

"Щойно відбувся черговий ракетний обстріл нашої країни. Такий сьогодні в нас ранок. Мінімум 65 ракет. Усі – проти цивільної інфраструктури. Це після ночі з повітряною тривогою: перед цим ракетним ударом був завданий удар убивчими керованими дронами та ракетами. Мішенню для них були електростанції й трансформатори. Тобто основа нормального життя людей. Енергетика.

Якби олімпійськими видами спорту були вбивства й ракетні удари, то ви знаєте, яка національна збірна взяла б перше місце. І не важливо, чи був би в цієї збірної її офіційний прапор – державний триколор. Російські терористи використовують різну символіку.

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Російські військові змушували українців на окупованій території нашої держави носити пов’язку білого кольору. Нібито, щоб їх не вбили. Але їх катували й убивали навіть із цими пов’язками. Росія використовує певні літери латиниці на прапорах різних кольорів, і всі вони символізують геноцидну ідеологію рашизму, хоч би яким був конкретний колір.

Буває, що російські окупанти знищують нормальне життя взагалі без будь-якої символіки – саме так почалася російська агресія. Наш півострів Крим був окупований російськими солдатами без будь-якої символіки. Тож я хочу запитати у вас: якщо представники держави-терориста з’являться на міжнародних спортивних змаганнях чи Олімпійських іграх, то хіба матиме значення, що вони там без своєї національної символіки? Сама лише присутність представників держави-терориста – це маніфестація насильства й беззаконня", - наголосив Зеленський.

За словами глави держави, відомо про те, що багато російських спортсменів мають військове чи інше спеціальне звання.

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"Якщо, не дай боже, олімпійські принципи будуть зруйновані й російських спортсменів допустять до якихось змагань чи Олімпійських ігор, лише питання часу, коли держава-терорист змусить їх підіграти пропаганді війни. ...

Кожен із нас знає, що таке олімпійські принципи. Терор і олімпізм – це дві протилежності. Їх не можна поєднувати. Можливо, хтось хоче "шредеризації" спорту й присутності держави-терориста в тому чи іншому вигляді на спортивних майданчиках світу. Можливо, хтось хоче знехтувати олімпійським духом, щоб, маніпулюючи буквою олімпійських принципів, допомогти Росії.

Але ми з вами мусимо захищати життя. Ми з вами мусимо захищати наші цінності. Ми з вами мусимо зупиняти агресію й боротися проти тих, хто обирає для себе шлях терору. Ми з вами мусимо захищати олімпійський рух. Я вірю, що захистимо! Україна почала марафон чесності, і я закликаю вас приєднуватися. Поки Росія вбиває й тероризує, представникам держави-терориста не місце на спортивних і олімпійських змаганнях. І це не перекриєш якоюсь там удаваною нейтральністю чи білим прапором. Бо Росія тепер є країною, що все заплямовує кров’ю, навіть білий прапор. Це треба визнати. І це треба визнати, зокрема, на рівні Міжнародного олімпійського комітету", - додав президент.

Нагадаємо, Україна виступила проти рішення МОК і пригрозила бойкотувати Олімпіаду 2024 року в Парижі.

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