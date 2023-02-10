У боях за Україну на Донеччині загинув журналіст "Юридичної газети" Олексій Борис
9 лютого загинув у боях у Донецькій області воїн 58-ї бригади, журналіст "Юридичної газети" Олексій Борис.
Про це повідомляється на сайті "Юридичної газети", інформує Цензор.НЕТ.
"Захищаючи Україну з першого дня повномасштабного вторгнення Росії, загинув наш друг, воїн 58-ї бригади та журналіст "Юридичної Газети" Олексій Борис", - йдеться в повідомленні.
Олексій Борис працював в "Юридичній газеті" з весни 2021 року. Він захищав Україну з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Олексія призвали до 58-ї мотопіхотної бригади. Перший місяць служив у розвідувальній роті, потім у протитанковому артилерійському дивізіоні, був коригувальником, проводив аеророзвідку. Пізніше був призначений командиром взводу протитанкової артилерійської батареї. Знаходився на передових лініях оборони в Донецькій області.
Йому було 27 років.
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Если у вас есть знакомые из незвучных профессий, которые погибли, то Вы можете написать в редакцию ЦН, и не вижу причин, почему бы редакторам не одобрить уникальный контент, вместо того, чтобы работать агрегатором новостей.
@P.S. я не работаю в ЦН
Світла Пам'ять Герою Нашоі краіни та щирі співчуття близьким та рідним Олексія !!
Командувачам треба уважно дивитися за поведінкою САМЕ комбригів та їх відношенню до Захисників України, це не сірники в коробці!!!
Дух жуковщини та безкарності, по відношенню до Захисників на передовій, не вимагає великого розуму, а воювати бійцю місяць з ногою в гіпсі на передку ….
Видно, посада комбрига передбачає не тільки генеральські пагони, а і відповідальність за життя Українців!!!
Малярша гарно про медичне забезпечення бійців на камеру теревенить, от тільки на передку …..
Задорожному в очі про це комбриги у присутності командувачів оперативних командувань НЕСКАЖУТЬ!! Не «барське» діло бійців берегти…
Ситуація має місце і потребує реагування, бо Резнікову…, це дуже далеко і не на часі в Урядовому кварталі!!🇺🇦‼️❤️🤬😡🤯🤔⚔️💯🪖🇺🇸🇬🇧🇪🇺🇺🇦‼️❤️🤯🤯🤬
Condolences.
I guess, diaries from the frontlines,
or a collection of these,
would be interesting to read for
generations to come.