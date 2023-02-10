Через війну Україна втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС і 33% блокових ТЕЦ, - Шмигаль
Через війну Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС і 33% блокових ТЕЦ.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Загалом через постійні атаки пошкодженими залишаються майже два десятки енергоблоків теплоелектростанцій. Якщо додати до цього факт окупації частини наших енергооб'єктів, то Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС і 33% блокових ТЕЦ", - сказав Шмигаль на засіданні уряду.
Прем'єр зазначив, що кожну другу підстанцію "Укренерго" атакували за чотири місяці.
"Попри цей терор, більшість українців залишаються з теплом, водою та світлом. Ремонти тривають, ресурсів для завершення зими достатньо, генератори надходять, енергетичне обладнання від партнерів їде.
Десятки атак ракетами та дронами-шахедами, 123 дні енергетичного тероризму. Ми вистояли й успішно завершимо цей опалювальний сезон", - наголосив Шмигаль.
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На юге каждый второй предатель. Если память не отшибает, то глава СБУ Херсона был предателем, чего уж говорить. Как вы там оборону держать собирались? Вот сейчас после фильтраций другая история.
А можно с этого места поподробнее. А то складывается впечатление, что действия наших энергетиков по восстановлению энергосистемы - это самая секретная государственная тайна.
Аху*нна новина!!! Тепер кожен українець буде мусити виробляти собі електроенергію сам. За допомогою вітряка на городі.🤦🤦🤦