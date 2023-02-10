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Через війну Україна втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС і 33% блокових ТЕЦ, - Шмигаль

заес,магате

Через війну Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС і 33% блокових ТЕЦ.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загалом через постійні атаки пошкодженими залишаються майже два десятки енергоблоків теплоелектростанцій. Якщо додати до цього факт окупації частини наших енергооб'єктів, то Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС і 33% блокових ТЕЦ", - сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Прем'єр зазначив, що кожну другу підстанцію "Укренерго" атакували за чотири місяці.

"Попри цей терор, більшість українців залишаються з теплом, водою та світлом. Ремонти тривають, ресурсів для завершення зими достатньо, генератори надходять, енергетичне обладнання від партнерів їде.

Десятки атак ракетами та дронами-шахедами, 123 дні енергетичного тероризму. Ми вистояли й успішно завершимо цей опалювальний сезон", - наголосив Шмигаль.

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Топ коментарі
+22
А кто сдал из шмыгалей-резниковых крымский коридор с ЗАЕС заодно?
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10.02.2023 17:57
+20
Через зе-ідійотів Україна втратила 75% потужності ТЕС Джерело:
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10.02.2023 17:55
+16
Мразь квартальная ,не ***** ! Курва кацапская. То что вы,****** зелёные,работающие на *****,сдали заэс- это не 44 процента атомной. Что бы здохли,мразота с 95 квартала,как и ваши избератели.
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10.02.2023 17:59
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таке враження що він насолоджуеться цим.. смакує.. тащиться від цієї біди.. кожен день смакує і смакує
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10.02.2023 17:52 Відповісти
Він цим прикриває, наприклад, те, що де-які блоки ТЕЦ простоюють через те, що "чесні хлопці" вугілля не накопичили. І не тільки у 22 році, а і у 21, і у 20. Точно знаю де через це простоює 1200 МВт потужностей кенерації. Це 20% потужності Запорізької АЕС, раптом що... А із ще 500 МВт генерації працює, щонайбільше, половина...
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10.02.2023 18:15 Відповісти
Через зе-ідійотів Україна втратила 75% потужності ТЕС Джерело:
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10.02.2023 17:55 Відповісти
Чудова статистика для ворога
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10.02.2023 17:55 Відповісти
73 % , радійте разом з ворогом - ви це зробили разом з ним .
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10.02.2023 18:10 Відповісти
Хм, а ты предлагал выполнить условия Минского договора который Порох подписал? Ты его читал хотя бы?!
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10.02.2023 19:36 Відповісти
А кто сдал из шмыгалей-резниковых крымский коридор с ЗАЕС заодно?
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10.02.2023 17:57 Відповісти
Отдать приказ на разминирование Юга могли только 3 человека- президент страны, министр обороны и начальник генштаба! Я бы поставил на клетчатоспинжачного!
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10.02.2023 18:03 Відповісти
Ще рило д'єрмака забув згадати , і вересщучка там приклалася.
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10.02.2023 18:08 Відповісти
Верещучка вже "прибігла" під фініш. А тендер на "реконструкцію" починав... починав... починав... її попередник... попередник... попередник верещучки на посаді міністра... Олексій... Олексій Юрійович... Олексій Юрійович РЕЗНІКОВ!!!
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10.02.2023 18:19 Відповісти
Оказывается так легко не пустить врага - заминировал и все, хрен кто пройдет! =( Наивности нет предела, они эти мины сняли бы за день...
На юге каждый второй предатель. Если память не отшибает, то глава СБУ Херсона был предателем, чего уж говорить. Как вы там оборону держать собирались? Вот сейчас после фильтраций другая история.
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10.02.2023 19:40 Відповісти
Так,легко не пустити ворога через заміновані І ВЧАСНО ПІДІРВАНІ мости на Крим.А туфта про керівника СБУ в Херсоні є тільки пошуком цапа-відбувайла.А цього керівника призначив зеленський...Але цей сбушник не мав повноважень перекинути підрозділи ЗСУ з херсонщини на донеччину,а це було зроблено незадовго до нападу орків.
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10.02.2023 20:46 Відповісти
Головне зараз для влади не платити приватним власником сонячних електростанцій, щоб не було неяких шансів навіть в денний час !
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10.02.2023 17:59 Відповісти
Мразь квартальная ,не ***** ! Курва кацапская. То что вы,****** зелёные,работающие на *****,сдали заэс- это не 44 процента атомной. Что бы здохли,мразота с 95 квартала,как и ваши избератели.
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10.02.2023 17:59 Відповісти
А ви і надалі не сбивайте рашкаванські сракети, котрі летять через країни НАТО, так точно переможемо, будемо і зі світлом і з теплом!
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10.02.2023 18:02 Відповісти
Допустили фоповцы и остальная мразота за отмену налогов ,эту падаль жидовскую ,членограев ,к власти, - а теперь гибнет цвет нации за ****** лугандон и страна в нищете.Гореть вам в аду - 73 процентных *********.
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10.02.2023 18:04 Відповісти
Питання - як це збираєтеся відновлювати? ЗАЕС ви взагалі халатно просрали.
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10.02.2023 18:04 Відповісти
ЗАЕС працювала на західному паливі, там половина енергоблоків, що має Україна - шість. Навіть якщо ми їх найближчим часом заберемо назад, то чомусь переконаний, що кацапи вкрадуть паливо і ще навіть щось зруйнують. Відновлювати прийдеться довго. Чим покривати виробництво електроенергії?
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10.02.2023 18:23 Відповісти
Україна втратила ... зате зелена мразота собі статків набула . Вони зробили Україну разом .
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10.02.2023 18:06 Відповісти
"Ремонти тривають ..."
А можно с этого места поподробнее. А то складывается впечатление, что действия наших энергетиков по восстановлению энергосистемы - это самая секретная государственная тайна.
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10.02.2023 18:07 Відповісти
Что ты сдох ***** и все твое семейство ,вместе с семеством земрази - за все горе и смерти Украинцев. Предатели ******
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10.02.2023 18:08 Відповісти


Аху*нна новина!!! Тепер кожен українець буде мусити виробляти собі електроенергію сам. За допомогою вітряка на городі.🤦🤦🤦
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10.02.2023 18:11 Відповісти
Близько 10% розподільчих потужностей у портфелі групи з російським корінням VS Energy. Загалом 14 українських обленерго в руках Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, Юрія Бойко, Костянтина Григоришина, Григорія та Ігоря Суркісів.
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10.02.2023 18:13 Відповісти
А куди подівалися "експерди" по "зеленій енергетиці"? Чи вже закрили всі СЕС і вітрові станції своїми дебільними порадами? Ти диви, виходить, що майже половину блоків АЕС проsрали, більше половини ТЕС, то де виробляти електроенергію? Звичайно вихід є, це Беніна, точніше вже Вовина заправка бензином і дизелем генераторів по 50-60 грн. за літр. Дешево, так?
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10.02.2023 18:17 Відповісти
Ось що таке "русский мир", це варвари 21 століття ,тому до росії і все що з нею повязане лише огида і ненависть.
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10.02.2023 18:25 Відповісти
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10.02.2023 18:35 Відповісти
То це так собі, вивозив хлопців за кордон. От другий на фото давав концерти окупантам в Горлівці і нічого, навіть отримав булаву. Вчіться студенти!
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10.02.2023 19:33 Відповісти
ви вкрали з украіни більше..
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10.02.2023 18:53 Відповісти
Цікаво б було почути, чи відключили від живлення майнінг-ферми Коломойського, чи до сих пір за рахунок атомної енергії плавлять Бені цифрову валюту.
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10.02.2023 20:34 Відповісти
Ох і понавибирали всяку шваль
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10.02.2023 21:36 Відповісти
Врет и не кашляет. Атомную генерацию вы убили задолго до 24 февраля.
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10.02.2023 23:20 Відповісти
Так, але споживання теж зменшилось, мільйони людей виїхали,окуповані території,знищені міста і села разом з промисловістю енергію не споживають .
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11.02.2023 10:35 Відповісти
 
 