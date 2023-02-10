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"Погода зараз сприяє оборонним діям ЗСУ", - розвідка Естонії про початок наступу РФ

марго,гросберг

Російські окупанти розпочали наступ на Донеччині та Луганщині, але обороні ЗСУ сприяє доволі тепла погода.

Про це заявив командувач Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Гросберг зазначив на пресконференції в міноборони Естонії, що "порівняно з попереднім тижнем активність бойових дій зросла", і що "ініціатива певною мірою перейшла до росіян". За його даними, тиск на ЗСУ "дуже сильний" як на Донеччині, так і на Луганщині, проте "істотних змін на лінії зіткнення немає".

Як він вважає, наступальним діям росіян заважає тепла погода, яка не дає промерзнути ґрунту. На Луганщині середньодобова температура тримається близько нуля, а на півдні зберігається плюсова температура.

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"Іншими словами, погода зараз сприяє оборонним діям ЗСУ", – сказав Гросберг.

За інформацією естонської розвідки, "найгарячішою" ділянкою залишаються околиці Бахмута. Гросберг також викремив активізацію дій РФ у напрямку Лимана і те, що Росія зібрала велике угруповання на Запоріжчині та на околицях Вугледару.

Глава розвідки також вважає, що хоча російські підрозділи продовжують тренуватися в Білорусі, наступ з її території найближчим часом є малоймовірним.

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Топ коментарі
+7
В российских пабликах стоят вой, крик и плач. Давно я такого не видел и не читал. https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzQQekW-fhgPTQw5pVXRnkJgKfpXLGmFNYfYDpGw9jbB4Qgueevc4EpTe45VSq0Q9ZJ0N-eMpnUWgGoSpHkcZRZPG7FGsTWwf26d0GXZak9axF6beY5vJpOQuwz10wZt_D72SBFbQ_SFxwu5amqQ1yikx7UQufHWfI7HW3EX3uT27rs4xX8HneztSuHWPI8I2MbNrdGWRjQeEOB1XbZ8fH&__tn__=*NK-R #Зрада гремит на ВСЕХ Z-каналах. И причина в том, что под Угледаром ЗСУ утилизировали много оккупантов. Насколько много? Целую бригаду. Поэтому если вас спросят где теперь 155 отдельная бригада морской пехоты из Владивостока, то можете честно отвечать - её больше нет. Совсем. В лучших традициях февраля 2022 года, когда оккупанты шли колоннами. Р@******* их во все щели. Это надо же было ехать более 9000 километров, чтобы сдохнуть в Украине? Долбоебы.

Что с іб@лом, оккупанты?
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWzQQekW-fhgPTQw5pVXRnkJgKfpXLGmFNYfYDpGw9jbB4Qgueevc4EpTe45VSq0Q9ZJ0N-eMpnUWgGoSpHkcZRZPG7FGsTWwf26d0GXZak9axF6beY5vJpOQuwz10wZt_D72SBFbQ_SFxwu5amqQ1yikx7UQufHWfI7HW3EX3uT27rs4xX8HneztSuHWPI8I2MbNrdGWRjQeEOB1XbZ8fH&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза
https://www.facebook.com/watch?v=1661492917602791
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10.02.2023 18:27
+6
Это кстати правда, все рашисткие атаки пришлись на дождь, мокрый снег, распутица и промозглая зима, декабрь-январь-февраль, да и март похоже - именно такие. Самое неудачное время для наступления, ну оно нам и на руку, выдохнутся полностью к концу марта. А там и ВСУ как вжарят апрель-май по полной программе.
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10.02.2023 18:08
+4
Шкода, але якщо нам би дозволили, а зброя вже є, ударили би у відповідь по військових об'єктах на їх(рб, рф) територіях як слід..заздрю Ізраїлю...
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10.02.2023 18:08
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10.02.2023 17:59 Відповісти
Цікаво: яку війну воно пройшло? За розкрадання бюджетних коштів чи гуманітарки? 🤔
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10.02.2023 18:14 Відповісти
ту что и лукашенко!
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10.02.2023 19:11 Відповісти
Шкода, але якщо нам би дозволили, а зброя вже є, ударили би у відповідь по військових об'єктах на їх(рб, рф) територіях як слід..заздрю Ізраїлю...
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10.02.2023 18:08 Відповісти
Это кстати правда, все рашисткие атаки пришлись на дождь, мокрый снег, распутица и промозглая зима, декабрь-январь-февраль, да и март похоже - именно такие. Самое неудачное время для наступления, ну оно нам и на руку, выдохнутся полностью к концу марта. А там и ВСУ как вжарят апрель-май по полной программе.
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10.02.2023 18:08 Відповісти
Я действительно начинаю утверждаться в мысли,, что основная цель путина - уничтожить как можно больше народу с обеих сторон, а не победить в войне. Слишком много делается такого, что увеличивает потери. Может быть он не просто так сделал себе монголоидный разрез глаз, и у него на самом деле подпольная кличка Тин Пу и работает он уже давно на дядю Си, вычищая россию для китайцев.
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10.02.2023 18:23 Відповісти
В российских пабликах стоят вой, крик и плач. Давно я такого не видел и не читал. https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzQQekW-fhgPTQw5pVXRnkJgKfpXLGmFNYfYDpGw9jbB4Qgueevc4EpTe45VSq0Q9ZJ0N-eMpnUWgGoSpHkcZRZPG7FGsTWwf26d0GXZak9axF6beY5vJpOQuwz10wZt_D72SBFbQ_SFxwu5amqQ1yikx7UQufHWfI7HW3EX3uT27rs4xX8HneztSuHWPI8I2MbNrdGWRjQeEOB1XbZ8fH&__tn__=*NK-R #Зрада гремит на ВСЕХ Z-каналах. И причина в том, что под Угледаром ЗСУ утилизировали много оккупантов. Насколько много? Целую бригаду. Поэтому если вас спросят где теперь 155 отдельная бригада морской пехоты из Владивостока, то можете честно отвечать - её больше нет. Совсем. В лучших традициях февраля 2022 года, когда оккупанты шли колоннами. Р@******* их во все щели. Это надо же было ехать более 9000 километров, чтобы сдохнуть в Украине? Долбоебы.

Что с іб@лом, оккупанты?
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWzQQekW-fhgPTQw5pVXRnkJgKfpXLGmFNYfYDpGw9jbB4Qgueevc4EpTe45VSq0Q9ZJ0N-eMpnUWgGoSpHkcZRZPG7FGsTWwf26d0GXZak9axF6beY5vJpOQuwz10wZt_D72SBFbQ_SFxwu5amqQ1yikx7UQufHWfI7HW3EX3uT27rs4xX8HneztSuHWPI8I2MbNrdGWRjQeEOB1XbZ8fH&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза
https://www.facebook.com/watch?v=1661492917602791
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10.02.2023 18:27 Відповісти
Росія зазнала нищівної поразки під Вугледаром, і сьогодні знову мстить ракетними ударами по цивільних за неміч власної армії.

Стрєлков-Гіркін пише, що ЗС РФ поклали в Донецькій області кілька рот своєї штурмової піхоти та десятки одиниць бронетехніки, яку ЗСУ розстріляли просто як у тирі. Мстити за цей розгром виродки, як завжди, будуть жінкам та дітям.
https://www.facebook.com/den.kazansky?__cft__[0]=AZUO3PSctR-B1dFiun2Q7LODjp7NCZS_Edb-JHSXNPT31rtxUSlNgGE9Nj_4SqJ1FkwYE29jGnKL5-Ibz9ya59bzuGnxThPL97-BIfhcSNFdbmJHow_ogKME2mDXxyv3UbZoLn_w85VMQsAK02DY-KBMY4KXKg6RptBgBi9vi1hu4Q&__tn__=-UC%2CP-R Денис Казанский
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10.02.2023 18:30 Відповісти
О чем ето он? Земля наоборот на дамбасе промерзла для комфортного передвижения бронетехники. Ета далеко не та слякоть при которой осенью ЗСУ приходилось наступать.
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10.02.2023 18:31 Відповісти
Поверхнева кірка що "схвачується" морозом за ніч і тримає лише людину а до полудня підтає - це не "промерзла земля" Вона техніку тримать не буде Я живу північніше Донбасу на 400 км мінімум Лежить 2-3 см снігу а під ним земля м"яка
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10.02.2023 19:33 Відповісти
 
 