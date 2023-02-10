Росіяни обстріляли Вовчанськ та Богодухівський район Харківщини, пошкоджено будинки та лінії електропередач

У п’ятницю, 10 лютого, російські окупанти завдали удару по Богодухівському району Харківської області. Вовчанськ рашисти обстріляли з авіації.

Про це повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок обстрілу села у Богодухівському районі отримали пошкодження два двоповерхових багатоквартирних будинки, а також місцеві комунікації. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків чергового терору", - йдеться в повідомленні.

Також Мельник повідомив, що було здійснено обстріли міста Вовчанськ. Попередньо з застосуванням авіації.

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