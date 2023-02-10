Міністр спорту Польщі Бортнічук запропонував створити "антипутінську збірну": На Олімпіаді Росію та Білорусь можуть представляти біженці та дисиденти
На Олімпіаді Росію та Білорусь може представляти "збірна біженців та дисидентів". З такою ініціативою вийшов міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук.
Бортничук вважає, що компромісом для Міжнародного олімпійського комітету (МОК) може стати створення команди біженців, до якої могли б увійти росіяни та білоруси, які є відкритими противниками режимів диктаторів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
В історії Олімпійських ігор був прецедент, коли "збірна біженців" виступила на літніх Олімпійських іграх 2016 року у Ріо-де-Жанейро.
Топ коментарі
+18 Маркиз
показати весь коментар10.02.2023 18:23
+13 Oresta Bartka
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показати весь коментар10.02.2023 18:22
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Чи може ми обмежимося звільненням території України, знесенням режима ***** і репараціями? Якщо так, то нам доведеться з цими "харошими русскімі співпрацювати". Он той же Кац цілком згоден на повернення нам Криму і виплату репарацій - то чому таких не підтримувати? Чи у вас є кращий план завершення війни?
Кац в своїх соціальних мережах і Кац на Ютубі, якщо ви його дивитесь, це дві абсолютно різні людини. Бо всі тексти для відео йому пише команда, а в соц. мережах він такий який він є. І він абсолютно не відрізняється від тієї імперської навали, яка намагається захопити Україну. Постійні нападки на українців, відкидання колективної відповідальності росіян і т.п. Можливо вже як на 9 рік війни, можна було б дотримуватись якоїсь інформаційної гігієни, особливо в контексті так звоних "опозиційних росіян"
Головне, що він вважає необхідним повернути Україні всі території України включно з кримом і виплачувати репарації.
І так, перекладаючи всю відповідальність на путіна, він дає вихід всім іншим - чи ви хочете загнати всіх щурів до кута, щоб вони боролися до смерті?? А скільки життів українців ви за це готові покласти??
"І так, перекладаючи всю відповідальність на путіна, він дає вихід всім іншим - чи ви хочете загнати всіх щурів до кута, щоб вони боролися до смерті?? А скільки життів українців ви за це готові покласти??" - дуже шкідлива теза з вашого боку. По-перше, таких, хто хоче зіскочити, як показав цей рік - дуже мало. Це статистична похибка. По-друге, скидаючи все лише на Путіна, а не на суспільство в цілому, вони не пророблять нарратив своєї імперскості в країні і всеодно будуть зневірливо відноситись, як до України, так і Заходу. Приклад тому - Сербія, навіть після Бульдозерної революції і ув'язнення Мілошевича, країна всерівно тягнеться на Схід. Теж саме буде з Росією, ця країна і її суспільство - невиправні. Стратегія повинна бути - повна ізоляція
Українцям воювати до повного знищення РФії? А українців на це вистачить? Чи ви не розумієте, що якщо Укранці перейдуть кордон - то й росіян в військомати піде на багато більше, і Україні допомогу обріжуть? А ви з Польші приїдете щоб це зробити особисто? Чи тільки українських життів вам не шкода?
1. З Кацом, чи без Каца, відкрию для вас секрет, після закінчення війни і виходу на адміністративний кордони України 1991 року, якщо ви ще це не зрозуміли, то режим Путіна вистоїть. Прикладів тому в історії багато. Кац, чи будь-який опозиціонер, не несе жодної загрози режиму Путіна, абсолютно. Більш ймовірним буде варіант, за якого, серед уже чинних еліт буде обрана компромісна людина, яка й зможе замінити Путіна. Кац, Навальний, чи інші опозиційні діячі російські, в жодному разі, не стануть на чолі Росії, адже еліти звикли до корупції і звикли до європейського життя. Я, особисто, прогнозую, що буде обрана особа, наприклад, в лиці мера Москви Собяніна, яка задовольнить усі еліти. Це умовний приклад. Чому? Бо він зможе і налагодити відносини з Заходом, і зберегти можливість для еліт і далі розкрадати Росію
2. Якщо жодного падіння не станеться в Росії, а його, прогнозую, не станеться, то жоден Кац, чи ще хтось, Україну не врятує, Україну чекатиме доля Східноєвропейського Ізраїлю
3. Переходити кордон не потрібно, та навіть ракетами, обстріли України можуть продовжуватись, але знову ж таки, жодного великого невдоволення чи то серед простих людей, чи серед еліт війною немає і не було. Почитайте західні медіа, та дослідження Левади Центру, який рейтинг підтримки дій президента. І ще до закону про дискредитацію армії. 68% підтримали вторгення. Так, недавно, теж була інформація, що після мобілізації підтримка війни знову виросла до 80%, за данними закритих опитувань Кремля, які потрапили в розпорядження Британської розвідки
4. І тепер щодо Польщі, по-перше, проживаю тут як резидент, по-друге, зробив не мало для допомоги вашим біженцям, по-третє, щоб писати таку річ, напевно, самому було б непогано бути в окопі уже якийсь час, тоді ваш аргумент був би валідним, а сидіти вдома і дивитись Каца і казати, який він класний, ну погодьтесь, теж не тягне, що ви великий воїн
4. Ми вдячні вам за допомогу. Але перспектива, яку ви малюєте - не є вихідом з війни. По суті ви пропонуєте нам вічну війну, у якій ми всі рано чи піздно підемо на фронт і не повернемось. Ось таке ваше бачення майбутнього. Кому воно таке потрібне?
І ні, я не вважаю Каца "класним", я не вважаю його другом України, я вважаю, що такі як він могли б бути прийнятними для нас щоб закінчити цю війну.
Нагадаю, тих, хто самотужки злив усі протестні рухи в Росії, перш за все Болотну площу
Тих опозиційних діячів Росії, котрі замість консолідації на фоні війни, розбилися на групи і створили різні платформі, антивоєнні, абсолютно безменсовні, жодна з яких, не закликає релокованих росіян елементарно надсилати донати на ЗСУ і ділять шкуру не вбитого медведя, тобто Путіна
Пояснюю вам ще раз, ці люди лише створюють видимість того, що вони хитають трон. До прикладу, аудиторія Кацп, чи інших опозиційний росіян, в середньому в соц.мережах, це є їх основний "вклад" у боротьбу з режимом виросла, в середньому, всього на 1-2 мільйони користувачів. Ви справді надаєте, що навіть 4 мільйони опозиційних росіян, можуть щось зробити супроти 136 мільйонів інших?
4. Я пропоную вам лише ізоляцію всього російського, в тому числі і "нетакихросіян", бо закінчення війни, від цих людей абсолютно не залежить. Вони могли щось вдіяти на самому початку, якщо б зорганізували людей. Але цього не сталось. Щоб вони щось вирішували в державі, це повинно піти зсередини держави. Але як бачимо, навіть мобілізація не сколихнула людей на зміни в Росії. Відкрию вам секрет, більшості росіян, просто байдуже, що українців вбивають. І ви гадаєте, що Кац, чи хтось інший може це змінити? Вони звикли до такого життя і до віри в імперію. Навіть той самий Кац - імперець. Давати цим людям кредит довіри, це навпаки, прирікати Україну на майбутні війни. Бо після "демократів" уряду Гайдара до влади прийшов Путін. Теж саме буде і після Каца і Навального, лише більш ефективніше, після побореної корупції. Ізоляція це шлях до виникнення більшої напруги в РФ. І не через політичну складову, а економічну. Хіба СССР розвалився через політику? Та ні, економіка. Теж саме буде із Росією. Не потрібно давати цим людям голосів. Лише ізоляція, тоді громадянська війна і внутрішні розбрати зруйнують Росію зсередини і не буде вам потрібен жоден Кац. Кац і подібні хочуть зберегти Росію. Поки вона буде, війни будуть завжди. Краще підтримуйте визвольні рухи малих народів в Росії. Це називається прометеїзм.
"жодна з яких, не закликає релокованих росіян елементарно надсилати донати на ЗСУ"
Ви знов таки не розумієте їх ролі - якщо вони будуть закликати відсилати донати на ЗСУ - вони стануть ворогами для більшої кількості росіян, їм буде важче достукатися до них. Але надсилати донати для українськіх біженців, у тому числі до польскіх фондів - вони таки закликають.
"в середньому, всього на 1-2 мільйони користувачів"
Якщо вони зменшили кількість росіян, що хочуть вбивати українців, хоч на мільон, якщо вони зменшили кількість росіян, що пішли до воєнкоматів хоч на пару тисяч - це вже багато чого варте.
Я не пропоную їх любити чи вважати друзями, я пропоную вважати їх інструментом, що, можливо, полегшить нам перемогу.
2. Теж дурня, адже мобілізаційний ресурс Росії зараз близько 31 мільйона. Те, що Кац отримав приріст в два мільйони, зовсім не означає, що усі з них чоловіки, чи такі, хто у випадку отримання повістки не поїде під примусом на фронт. Більше того, навіть якщо відняти грубо два мільйони від 31, то отримаємо все ще 29 мільйонів, котрих, в перспективі, можна мобілізувати. Росія не мобілізуватися усіх 29 мільйонів, надто важко їх забезпечити. Але для Росії немає значення мобілізувати 5 мільйонів, до прикладу, з 31 мільйону, чи 29, байдуже, вони все одно наберуть необхідну кількість м'яса
Всіх - не зможе. Навіть більшість скорійше за все - не зможе (хоча шанс є), але деяку кількість - так, зможе. І саме завдяки тому, що він звинувачує не всіх росіян, а путіна. Так, це не справедливо, бо не особисто путін ракети на Україні запускає, але це є виходом для тих, хто вагається і це для нас вигідно, щоб там не було кругової поруки. Дореці - Кац, перекладаючи провину на путіна, в той же час каже, що репарації Україні буде виплачувати вся РФія.
Так, ЗСУ зменшує кількість зомбаків, але й роз'яснювальні програми, типа Каца, теж вносять свою лєпту.
"якщо навіть мобілізація, не переконала росіян в хибності політики їх країни, то Кац, чи інших, зможуть їх в цьому переконати?"
Переконує достатній рівень додаткової інформації. Кожна крапля має значення.
"Єдиний спосіб зупинити війну - це виграш збройних сил України."
А що таке "виграш ЗСУ"? Вихід на кордони 22.02.22? На кордони 2013 року? Взяття Москви? Чи Владивостоку?
"ви підігруєте росіянам і граєте в меншовартість. Росіяни, в першу чергу опозиційні, повинні були чесні зі своїми виборцями і пояснювати, що саме донат на ЗСУ вбиває цвях в гріб"
Є росіяни, які готові донатити на ЗСУ і донатять на ЗСУ - але таких занадто мало і для них не потрібен Кац - вони й без Каца все розуміють.
А є інші - їх більше, вони проти війни, проти путлєра, але вони не готові донатити на смерть своїх співвідчизників. Питання у тому, що ви хочете їх поламати. І я хочу. Але це - майже неможливо.
Тому потрібно відкинути емоції і не заважати тим, хто бореться проти ***** за душі росіян.
Якщо не зможе й більшість переконати, то яка з нього користь? Саме більшість буде вирішувати долю повоєнної росії. Якщо Кац не може вплинути на більшість, то навіщо його толерувати і захищати?
Ну так Кац і подібні вже як рік проводять роз'яснювальну роботу і яка єфективність? Можете самі поглянути в зведення Генштабу, там відповідь
Ну так а який нам сенс від тих росіян проти війни і Путлєра, якщо вони ні на що не впливають, ні донатять, ні не готові жодним спротивом зупинити цю війну, чи змінити режим там?
По-перше - можливо, що й зможе, якщо у росіян стане така потреба замінити путінську брехню, якщо там настане ідеологічний вакуум після падіння путинського режиму.
По-друге - навіть зменшення прихильників путла вже є нам на руку.
А захищати його не треба. Просто не потрібно гнобити, бо ми зараз на одному боці.
"ні на що не впливають, ні донатять"
Донатять. У ті фонди, які допомогають українськім біженцім - в них же теж потрібно донатити, чи як?
" ні не готові жодним спротивом зупинити цю війну, чи змінити режим там"
Для того, щоб вони були готові, їх потрібно приготувати для цього - чим поступово й займаються такі як Кац, що послідовно налаштовують росіян проти російської влади, доносять, що путін - поганий керівник у всіх сенсах, і що без нього буде набагато краще і тд. Це все - кропітка, послідовна робота. І якщо у таких як Кац щось вийде- це буде найкращим варіантом для України.
Нагадаю, що та ж Германська Імперія всіляко підтримувала того ж Лєніна, хоча він їм ні разу не друг був. І завдяки цьому вони перемогли РІ. Підтримка противників влади всередині ворожої держави - це розумний прагматичний крок.
Ну і друга річ. Виправдовуючи їх, що вони не можуть сказати про донати на ЗСУ, саме ви закладаєте ще одну можливість наступної війни. Чому? Дуже просто. Єдиний спосіб зупинити війну - це виграш збройних сил України. Єдиний шанс в Росії на зміни, хоча на мою думку, він примарний, це політична нестабільність в Росії, саме завдяки програшу в цій війні Росії та наданню їй нищівних втрат. Коли їх втрати і ті бенефіти, що вони могли ю отримати з війни будуть несумісними. Єдиний спосіб цього, саме донати на ЗСУ. А коли ви просуваєте направив, ну зрозумійте їх, ви підігруєте росіянам і граєте в меншовартість. Росіяни, в першу чергу опозиційні, повинні були чесні зі своїми виборцями і пояснювати, що саме донат на ЗСУ вбиває цвях в гріб авторитарної Росії, і саме донатом на ЗСУ можна вбити цю імперську російську політику і побудувати, можливо, іншу демократичну Росію. Але вони обирають загравати з електоратом, який за Путіна і війну. Ви ж розумієте, що вони їх а) не підтримають, б) якщо й підтримають, то ідея вбивати українців, все одно буде в їх суспільстві, але буде запит, на те, щоб ці люди побороли корупцію, і згодом вони знову оберуть собі лідера, який вбиватиме українців більш ефективніше, вже без корупції
насколько многолико и многогранно руZZкое общество 😂
Яке выдношення РУСЬ має до росіян-московитів-кацапів?? Коли ви вже вивчите українську мову і зрозумієте значення слів "РУСЬке" і "російське"?
Респект американським спортсменам....
Він проти совєцькой власті і люто ненавидить буйло, через котрого втік в Америку.👿
або так або ні. всілякі мутки, домовляння, варіянти то для диявола який ховається в деталях.