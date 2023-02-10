Ситуація в районі Бахмуту, Вугледару та Кремінної, ефективність ППО та плани РФ: Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомляється на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

"Учасники заслухали інформацію про поточну ситуацію на передовій. Окрему увагу приділили захисту українських позицій на Донеччині – в районі Бахмуту, Вугледару, а також у районі Кремінної на Луганщині та на інших ділянках фронту, де тривають активні бойові дії.

Керівництво розвідки доповіло про дії ворога та його плани на найближчу перспективу.

Також було обговорено забезпечення сил оборони технікою й боєприпасами та їх розподіл між угрупованнями.

Крім того, на засіданні Ставки розглянули ефективність протидії сил ППО України сьогоднішній масованій ракетній атаці держави-терориста. Було дано необхідні доручення щодо ліквідації наслідків ракетних влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури.

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Окремо учасники засідання зупинилися на підготовці до проведення наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" з урахуванням домовленостей, досягнутих Президентом Володимиром Зеленським під час нещодавніх закордонних візитів.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувачі родів військ та оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.