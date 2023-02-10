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Зеленський (22389)

Ситуація в районі Бахмуту, Вугледару та Кремінної, ефективність ППО та плани РФ: Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

зеленський

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомляється на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

"Учасники заслухали інформацію про поточну ситуацію на передовій. Окрему увагу приділили захисту українських позицій на Донеччині – в районі Бахмуту, Вугледару, а також у районі Кремінної на Луганщині та на інших ділянках фронту, де тривають активні бойові дії.

Керівництво розвідки доповіло про дії ворога та його плани на найближчу перспективу.

Також було обговорено забезпечення сил оборони технікою й боєприпасами та їх розподіл між угрупованнями.

Крім того, на засіданні Ставки розглянули ефективність протидії сил ППО України сьогоднішній масованій ракетній атаці держави-терориста. Було дано необхідні доручення щодо ліквідації наслідків ракетних влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури.

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Окремо учасники засідання зупинилися на підготовці до проведення наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" з урахуванням домовленостей, досягнутих Президентом Володимиром Зеленським під час нещодавніх закордонних візитів.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувачі родів військ та оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+3
Це в кожній ставці обговорюють. Чим тоді займається МО? Чи яка його ефективність якщо майже кожного разу потрібно це обговорювати.
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10.02.2023 19:04
+2
шо зеленський розкажи нам шо ти побачів в свинячіх очах путіна.
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10.02.2023 18:51
+2
Забув добавити: «Беру під особистий контроль» і відправив Мар'яна Безуглу під Бахмут командувати
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10.02.2023 19:06
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шо зеленський розкажи нам шо ти побачів в свинячіх очах путіна.
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10.02.2023 18:51 Відповісти
Балабол !
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10.02.2023 18:53 Відповісти
"обговорено забезпечення сил оборони технікою й ************ та їх розподіл між угрупованнями"(с) - шукали де б шо ще можна сп#здити.
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10.02.2023 18:54 Відповісти
Це в кожній ставці обговорюють. Чим тоді займається МО? Чи яка його ефективність якщо майже кожного разу потрібно це обговорювати.
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10.02.2023 19:04 Відповісти
МО займається загальним забезпеченням, закупівлями та комплектацією в/ч. Генштаб займається комплектацією бойових підрозділів і розподіленням амуніціі, гсм та зброі між ними.

Це все можна нагуглити і розібратися самому насправді, це не таємна інформація.
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10.02.2023 21:03 Відповісти
Крім ГУР МО, які займаються розвідкою.
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10.02.2023 21:05 Відповісти
Главный итог - у Вована новый прикид. Или в бункере не топят? А , может, яиц по 17 объелся, диатез и сыпь по телу пошла?
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10.02.2023 19:00 Відповісти
Забув добавити: «Беру під особистий контроль» і відправив Мар'яна Безуглу під Бахмут командувати
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10.02.2023 19:06 Відповісти
Вар'ята Безумна
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10.02.2023 19:08 Відповісти
Ермаку надо быть в курсе действий армии. В этом весь смысл косплеить Сталина и Ставку.
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10.02.2023 19:13 Відповісти
Тільки щоб він не пхався до армії !!!
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10.02.2023 21:13 Відповісти


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https://www.facebook.com/photo/?fbid=1810422419331661&set=a.432054253835158 ·

Дуже важливо розуміти , з котрим ворогом ти маєш справу.
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10.02.2023 22:04 Відповісти
 
 