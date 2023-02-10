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Новини Війна
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ВР (14812) держзакупівлі (381) корупція (4610) Міноборони (6995) їжа (418) Радіна (18)

Міноборони досі не надало антикорупційному комітету актуальні ціни харчів для ЗСУ. Ініціюємо зміни законодавства щодо прозорості оборонних закупівель, - "слуга народу" Радіна

міноборони

Голова комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна ("Слуга народу") повідомила, що Міністерство оборони досі не прозвітувало про ціни на продукти, які закупаються для ЗСУ. Натомість Міноборони просить нардепів обґрунтувати необхідність опрацювання депутатських запитів. У відповідь Радіна ініціює внесення змін у законодавство щодо прозорості цін у оборонних закупівлях.

Про це вона написала на свої сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Пройшло три тижні після скандалу щодо закупівель харчування для військових — а Міністерство оборони так і не прозвітувало про ціни на продукти у цих закупівлях. Обіцянка Міністра оборони надати членам антикорупційного комітету інформацію щодо актуальних цін, за якими відбувається постачання продуктів для військових — не виконана.

Замість цього міністерство за підписом самого Міністра направило комітету відписку і вимагає спершу "обґрунтувати необхідність опрацювання питань, пов'язаних із депутатською діяльністю" (цитата із відповіді МО). Міноборони, перепрошую, ви серйозно?!

Чи означає це, що і обіцянка щодо розгортання Military Prozorro буде виконана аналогічно?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вручення підозр представникам Міноборони не стосуються системи харчових закупівель, - Резніков

Чекати на добру волю міністерства не планую. Вважаю, що парламент має взяти на себе відповідальність за зміну правил закупівель харчування і іншого забезпечення для військових під час війни.

Ініціюю додаткові поправки до законопроєкту №8381 (щодо прозорості цін у оборонних закупівлях), який ми вже ухвалили в першому читанні. По-перше, маємо встановити, що ціни закупівель не можуть бути вищими за ринкові ціни на відповідний період. По-друге, продукти потрібно буде закуповувати саме як продукти, не маскуючи їх вартість під необгрунтованими/неіснуючими послугами. Нарешті, умови закупівель мають стати максимально зручними для участі у них безпосередньо виробників та рітейл-мереж для забезпечення конкуренції.

Принагідно нагадую чиновникам, відповідальним за оборонні закупівлі: відписки на депутатські запити не допоможуть сховати ціни на продукти і товари з речового забезпечення військових за період з початку війни. Ці ціни все одно доведеться оприлюднити — так прямо передбачено законопроєктом 8381 у редакції першого читання.

Закликаю чиновників не розраховувати, що хвиля обурення мине і можна буде повернутися до ловлі "рибки" (або яєць у кілограмах) у тихій воді закритих закупівель", - заявила Радіна.

Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

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Топ коментарі
+24
А просто повернути "Прозорро" - не варіант? Красти не можливо?
Ну а стосовно
"обґрунтувати необхідність опрацювання питань, пов'язаних із депутатською діяльністю" (цитата із відповіді МО)" Джерело:
то нема чому дивуватись: вони ж усі з юридичною освітою! Тому знати те, що Україна ПАРЛАМЕНТСЬКО-Президентська республіка вони не можуть, бо з цього "не прібарахлішся". Я взагалі підозрюю, що "гарант Конституції" саму Конституцію не читав, не кажучи вже про інші закони...
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10.02.2023 19:17
+19
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин https://www.youtube.com/post/UgkxDjqMkl0W9Q4R_PbZ1Sc9uyrAFtzrgUOx

критичне мислення:
Сьогодні ця потвора "лідер думок", на етерах Г+Г та "взірець патріота"... ска
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10.02.2023 19:17
+12
Рівне. Як кажуть, не яйцями єдиними
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10.02.2023 19:24
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А просто повернути "Прозорро" - не варіант? Красти не можливо?
Ну а стосовно
"обґрунтувати необхідність опрацювання питань, пов'язаних із депутатською діяльністю" (цитата із відповіді МО)" Джерело:
то нема чому дивуватись: вони ж усі з юридичною освітою! Тому знати те, що Україна ПАРЛАМЕНТСЬКО-Президентська республіка вони не можуть, бо з цього "не прібарахлішся". Я взагалі підозрюю, що "гарант Конституції" саму Конституцію не читав, не кажучи вже про інші закони...
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10.02.2023 19:17 Відповісти
Як би мені не подобався комуністичний Китай, але метод боротьби з корупціонерами мені подобається...

Хоча стопе, а суд Лінча від китайського чим буде відрізнятися?

Хлопці - національно-визвольна війна тільки починається.
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10.02.2023 19:31 Відповісти
Якщо від кацапів і відіб'ємося, то від євреївського іга навряд чи.
Це ще те плем'я.
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10.02.2023 19:56 Відповісти
Чи означає це, що і обіцянка щодо розгортання Military Prozorro буде виконана аналогічно? - питає шановна пані у міністра Рєзнікова, хоча здогадується що міністр послав і її і все суспільство накуй, саме так як йому вказали з ОП.
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11.02.2023 10:30 Відповісти
Про темні його ''дєлішки'' тут================''Олексій Резніков: кілька фактів з життя самозваного «миротворця»
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11.02.2023 10:57 Відповісти
це вони за народ переживають
бо як що покажуть реальні ціни закупок.
ми ****** всією Україною а партнери чи союзники перехристяться і пошлють нас накуй
то ж це дуже мудре рішення, не показувати договори
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11.02.2023 16:18 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин https://www.youtube.com/post/UgkxDjqMkl0W9Q4R_PbZ1Sc9uyrAFtzrgUOx

критичне мислення:
Сьогодні ця потвора "лідер думок", на етерах Г+Г та "взірець патріота"... ска
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10.02.2023 19:17 Відповісти
Это еще и "антикоррупционер"...
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10.02.2023 19:21 Відповісти
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10.02.2023 19:22 Відповісти
Без коментарів
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10.02.2023 19:18 Відповісти
так резніков ще не всі яйця по 17 грн скупив.. от і не дає
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10.02.2023 19:20 Відповісти
"- где ты работаешь?
- это государственная тайна!
- а что ты делаешь?
- это военная тайна!
- а сколько тебе платят?
- по 17 грн за кило яєць!" ))
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10.02.2023 19:21 Відповісти
Рівне. Як кажуть, не яйцями єдиними
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10.02.2023 19:24 Відповісти
Зеленському реально вставили винта в одне місце для прискорення реформ та боротьби з корупцією. Дякуємо ревізорам зі США та іншим Європейським союзникам.
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10.02.2023 19:38 Відповісти
собі "подякуй" за те, що ти привів на нашу біду зелю і його шоблу у владу.
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10.02.2023 20:02 Відповісти
Контра не спить?)))
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10.02.2023 20:09 Відповісти
До речі ви переглянули?

УХВАЛА
ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про закриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України П. Порошенка щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про позбавлення В. Януковича звання Президента України"

м. Київ
10 грудня 2019 року
№ 12-уп/2019

Справа № 1-9/2018(1593/15)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012u710-19#Text
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10.02.2023 20:54 Відповісти
корупція як здоровенна ріпка - тянуть потянуть, а витягти не можуть
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10.02.2023 19:38 Відповісти
І правильно! Нерви військових, психіку наріду і власні хребти шкури і жопи треба берегти.
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10.02.2023 19:40 Відповісти
здєрмак не дозволяє оголошувати реальні ціни "зе лідору" і "зе поцріоту ,котрого "зе лідор" призначив міністром в МО і головним відповідальним ,за грабунок української казни "
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10.02.2023 19:55 Відповісти
Ще не всі гроші роздерибанили.
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10.02.2023 19:56 Відповісти
якщо досі суспільству не продемонстрували (та, нехай не всьому суспільству... нехай, скажімо, лише журналістам, які писали про цю корупцію - Ніколову, Бутусову, тощо) накладних і платіжок по яким закуповувались харчі для згаданих в публікації Ніколова військових частин - то це означає, що грубо кажучи, в міноборони таки справді купували яйце по 17грн/шт.
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10.02.2023 19:58 Відповісти
Рєзніковичу вийшла індульгенція від ОПи.
Тепер він може на всіх свій обрізаний хер класти.
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10.02.2023 19:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=y__f2iett2o НА ЦІЙ СХЕМІ ВКРАЛИ 800 МІЛЬЙОНІВ У ЗСУ! Зять Юлії Тимошенко причетний до оборудок на закупівлі продуктів харчування.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iTz4MAHsMO8 Пропало все! Уявити собі що Юлія Тимошенко складе мандат - неможливо.
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10.02.2023 20:13 Відповісти
якій зять?
отой бріт?
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11.02.2023 09:26 Відповісти
вийшов із летаргічного сну? Свого вАна знайшла, обрізаного...
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12.02.2023 00:02 Відповісти
Артур Чечеткин не просто зять Юлии Владимировны. К примеру, беглый нардеп, который обвинялся в присвоении госимущества, Александр Онищенко на вопрос, кто конкретно занимается над решением "его вопроса" в суде ответил "Артур Чечеткин".
https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/chem-izvesten-amerikanskij-zyat-timoshenko-skandalyi-s-proslushkoj-i-obvineniya-v-hischeniyah-na-goskorporatsii.htm

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13.02.2023 12:58 Відповісти
какахи
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10.02.2023 20:30 Відповісти
Hmmm,
people complaining should think,
how they would have chosen one's egg,
and if they read all little paragraphs of
some insurance contract themselves.

The one, who is without guilt,
may throw the first egg.

Rexnicov had chosen some middle price,
or his subordinate manager.

The Old Testament says: Thou shall not
step left or right from the Golden Middle.

I know it myself, if prices were told for
a project:
very cheap dumping,
to full moon prices.

As an employee, would you rather work
for the expensive company,
or for the discounter ?

The cheap one could be considered doing
you a favour (loves you),
while the expensive one could be considered
wants to be loved by you.

The cheap one might give luck to you,
while the expensive one is given luck by you.

Overall, my life experience tells me,
that cheap in majority cases does not
mean bad quality;
though I had have only peace time experience.

But, what if, the cheap one does not deliver
during war time,
by destruction of infrastructure -
potatoes get roots, hens do not lay eggs, ... ?

I also think, that Mrs. Anastasia Radina has some personal interest in that case,
maybe she had been one of the bidders ?

Now, fighting Soviet Union of Dr Notin 2.0
shapes a Communist Ukraine 2.0 .
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10.02.2023 20:33 Відповісти
типа сн и минобороны это не одно и то же... правая рука не знает про левую
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10.02.2023 20:43 Відповісти
Забалакана у ЗМІ тема корупційної безкарності ПРИВЛАДНИХ Шмигаля-Резніченка, у забезпечені харчуванням, речовим, медициною, пальним, ремонтними штатними підрозділами Захисників України, не завершилася РЕАЛЬНИМИ ЗМІНАМИ НА ПЕРЕДОВІЙ‼️‼️‼️
Додати до цього ще й совкову відрижку, на рівні деяких комбригів, щодо бережливого ставлення до Захисників України на передовій ‼️❤️🇺🇦❤️‼️🇺🇦

Україна на московія, кров людська не водиця, необдумано та безкарно проливати її не годиться 🇺🇦‼️❤️🤯🤬🤔😡⚔️🪖‼️‼️‼️
Бо після Перемоги комбриги загиблих Захисників не повернуть рідним, а генеральські лампаси можуть і горло передавити….
Командирам за 10 років війни, достатньо часу було МИСЛИТИ не совковою тактикою!
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10.02.2023 20:49 Відповісти
Панове!
Хочу выступить в защиту
Министерства Обороны
Надо же для начала
Весы закупить
Чтобы яйца взвесить!
А где их сейчас купишь?
Они же после рекламы Резникова
Небось взлетели в цене?
Надеюсь, дешевле Леопардов?
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11.02.2023 10:18 Відповісти
Ніхто нікого не посадить !!!!! рука руку миє . ці затримання тільки для піару. сволота
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11.02.2023 10:34 Відповісти
Резніков мав в сраці Верховну Раду, комітети і тим більш депутатів. Перший переляк пройшов, Банкова прикрила корупцію в міністерстві, ну і слава богу! Можна продовжувати в цьому ж дусі...
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11.02.2023 11:45 Відповісти
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11.02.2023 12:39 Відповісти
дайте ссиль на повідомлення, будьласка, бо на ресурсах Європейської солідарності такого повідомлення не знайшов
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11.02.2023 22:59 Відповісти
Олександр Дракін

Олександр Дракін

Ця інфа в ФБ від

Олександр Дракін

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Работа



Головний спеціаліст зі спеціальної роботи. в https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%A1%D1%96%D1%87-523820951481448/ Мотор Січ

20 мая 2003 г. - настоящее время

Подробнее

Работа



Головний спеціаліст зі спеціальної роботи. в https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%A1%D1%96%D1%87-523820951481448/ Мотор Січ

20 мая 2003 г. - настоящее время
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12.02.2023 10:55 Відповісти
Ми сміємось, що міноборони росії розікрало кошти на російську армію, а наше МО робить те саме весь час і ще й під час війни. То повинен Рєзніков нести якусь відповідальність, чи він "чесна й порядна людина" тому хай крадуть далі, бо вони інакше захворіють і помруть.
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11.02.2023 16:28 Відповісти
Зєлєборос - Слуга наріду, кусаючий себе за дупу (с)
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11.02.2023 23:49 Відповісти
Ну что тут скажешь положили большой и толстый на каждого Украинца, защитника и всех тех кто помогает ЗСУ.... зеленым на всех насрать...
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12.02.2023 20:11 Відповісти
Друзі, страшна корупція у ЗСУ, інформація з перших рук, воїни були на ротації після страшних втрат на Донбасі у Вінницькій обл, це Україна і заслужили одноразове харчування,
2. Перебували на службі під Молдовою, воїни розрахувалися за харчування зі своєї зарплати, бо було незручно перед місцевими жінками, яким командування "забуло" перерахувати кошти.
Я думаю багато людей знають ці факти, може досить це замовчувати, дорога ціна свободи в Україні, ціна життя людей.
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01.03.2023 10:23 Відповісти
 
 