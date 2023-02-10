Міноборони досі не надало антикорупційному комітету актуальні ціни харчів для ЗСУ. Ініціюємо зміни законодавства щодо прозорості оборонних закупівель, - "слуга народу" Радіна

Голова комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна ("Слуга народу") повідомила, що Міністерство оборони досі не прозвітувало про ціни на продукти, які закупаються для ЗСУ. Натомість Міноборони просить нардепів обґрунтувати необхідність опрацювання депутатських запитів. У відповідь Радіна ініціює внесення змін у законодавство щодо прозорості цін у оборонних закупівлях.

Про це вона написала на свої сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Пройшло три тижні після скандалу щодо закупівель харчування для військових — а Міністерство оборони так і не прозвітувало про ціни на продукти у цих закупівлях. Обіцянка Міністра оборони надати членам антикорупційного комітету інформацію щодо актуальних цін, за якими відбувається постачання продуктів для військових — не виконана.

Замість цього міністерство за підписом самого Міністра направило комітету відписку і вимагає спершу "обґрунтувати необхідність опрацювання питань, пов'язаних із депутатською діяльністю" (цитата із відповіді МО). Міноборони, перепрошую, ви серйозно?!

Чи означає це, що і обіцянка щодо розгортання Military Prozorro буде виконана аналогічно?

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Чекати на добру волю міністерства не планую. Вважаю, що парламент має взяти на себе відповідальність за зміну правил закупівель харчування і іншого забезпечення для військових під час війни.

Ініціюю додаткові поправки до законопроєкту №8381 (щодо прозорості цін у оборонних закупівлях), який ми вже ухвалили в першому читанні. По-перше, маємо встановити, що ціни закупівель не можуть бути вищими за ринкові ціни на відповідний період. По-друге, продукти потрібно буде закуповувати саме як продукти, не маскуючи їх вартість під необгрунтованими/неіснуючими послугами. Нарешті, умови закупівель мають стати максимально зручними для участі у них безпосередньо виробників та рітейл-мереж для забезпечення конкуренції.

Принагідно нагадую чиновникам, відповідальним за оборонні закупівлі: відписки на депутатські запити не допоможуть сховати ціни на продукти і товари з речового забезпечення військових за період з початку війни. Ці ціни все одно доведеться оприлюднити — так прямо передбачено законопроєктом 8381 у редакції першого читання.

Закликаю чиновників не розраховувати, що хвиля обурення мине і можна буде повернутися до ловлі "рибки" (або яєць у кілограмах) у тихій воді закритих закупівель", - заявила Радіна.

Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.