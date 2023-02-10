Міноборони досі не надало антикорупційному комітету актуальні ціни харчів для ЗСУ. Ініціюємо зміни законодавства щодо прозорості оборонних закупівель, - "слуга народу" Радіна
Голова комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна ("Слуга народу") повідомила, що Міністерство оборони досі не прозвітувало про ціни на продукти, які закупаються для ЗСУ. Натомість Міноборони просить нардепів обґрунтувати необхідність опрацювання депутатських запитів. У відповідь Радіна ініціює внесення змін у законодавство щодо прозорості цін у оборонних закупівлях.
Про це вона написала на свої сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Пройшло три тижні після скандалу щодо закупівель харчування для військових — а Міністерство оборони так і не прозвітувало про ціни на продукти у цих закупівлях. Обіцянка Міністра оборони надати членам антикорупційного комітету інформацію щодо актуальних цін, за якими відбувається постачання продуктів для військових — не виконана.
Замість цього міністерство за підписом самого Міністра направило комітету відписку і вимагає спершу "обґрунтувати необхідність опрацювання питань, пов'язаних із депутатською діяльністю" (цитата із відповіді МО). Міноборони, перепрошую, ви серйозно?!
Чи означає це, що і обіцянка щодо розгортання Military Prozorro буде виконана аналогічно?
Чекати на добру волю міністерства не планую. Вважаю, що парламент має взяти на себе відповідальність за зміну правил закупівель харчування і іншого забезпечення для військових під час війни.
Ініціюю додаткові поправки до законопроєкту №8381 (щодо прозорості цін у оборонних закупівлях), який ми вже ухвалили в першому читанні. По-перше, маємо встановити, що ціни закупівель не можуть бути вищими за ринкові ціни на відповідний період. По-друге, продукти потрібно буде закуповувати саме як продукти, не маскуючи їх вартість під необгрунтованими/неіснуючими послугами. Нарешті, умови закупівель мають стати максимально зручними для участі у них безпосередньо виробників та рітейл-мереж для забезпечення конкуренції.
Принагідно нагадую чиновникам, відповідальним за оборонні закупівлі: відписки на депутатські запити не допоможуть сховати ціни на продукти і товари з речового забезпечення військових за період з початку війни. Ці ціни все одно доведеться оприлюднити — так прямо передбачено законопроєктом 8381 у редакції першого читання.
Закликаю чиновників не розраховувати, що хвиля обурення мине і можна буде повернутися до ловлі "рибки" (або яєць у кілограмах) у тихій воді закритих закупівель", - заявила Радіна.
Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.
Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.
Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.
Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.
Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.
НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.
Будь ласка, зачекайте...
Ну а стосовно
"обґрунтувати необхідність опрацювання питань, пов'язаних із депутатською діяльністю" (цитата із відповіді МО)" Джерело:
то нема чому дивуватись: вони ж усі з юридичною освітою! Тому знати те, що Україна ПАРЛАМЕНТСЬКО-Президентська республіка вони не можуть, бо з цього "не прібарахлішся". Я взагалі підозрюю, що "гарант Конституції" саму Конституцію не читав, не кажучи вже про інші закони...
Хоча стопе, а суд Лінча від китайського чим буде відрізнятися?
Хлопці - національно-визвольна війна тільки починається.
Це ще те плем'я.
бо як що покажуть реальні ціни закупок.
ми ****** всією Україною а партнери чи союзники перехристяться і пошлють нас накуй
то ж це дуже мудре рішення, не показувати договори
критичне мислення:
Сьогодні ця потвора "лідер думок", на етерах Г+Г та "взірець патріота"... ска
- это государственная тайна!
- а что ты делаешь?
- это военная тайна!
- а сколько тебе платят?
- по 17 грн за кило яєць!" ))
УХВАЛА
ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про закриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України П. Порошенка щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про позбавлення В. Януковича звання Президента України"
м. Київ
10 грудня 2019 року
№ 12-уп/2019
Справа № 1-9/2018(1593/15)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012u710-19#Text
Тепер він може на всіх свій обрізаний хер класти.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iTz4MAHsMO8 Пропало все! Уявити собі що Юлія Тимошенко складе мандат - неможливо.
отой бріт?
https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/chem-izvesten-amerikanskij-zyat-timoshenko-skandalyi-s-proslushkoj-i-obvineniya-v-hischeniyah-na-goskorporatsii.htm
people complaining should think,
how they would have chosen one's egg,
and if they read all little paragraphs of
some insurance contract themselves.
The one, who is without guilt,
may throw the first egg.
Rexnicov had chosen some middle price,
or his subordinate manager.
The Old Testament says: Thou shall not
step left or right from the Golden Middle.
I know it myself, if prices were told for
a project:
very cheap dumping,
to full moon prices.
As an employee, would you rather work
for the expensive company,
or for the discounter ?
The cheap one could be considered doing
you a favour (loves you),
while the expensive one could be considered
wants to be loved by you.
The cheap one might give luck to you,
while the expensive one is given luck by you.
Overall, my life experience tells me,
that cheap in majority cases does not
mean bad quality;
though I had have only peace time experience.
But, what if, the cheap one does not deliver
during war time,
by destruction of infrastructure -
potatoes get roots, hens do not lay eggs, ... ?
I also think, that Mrs. Anastasia Radina has some personal interest in that case,
maybe she had been one of the bidders ?
Now, fighting Soviet Union of Dr Notin 2.0
shapes a Communist Ukraine 2.0 .
Додати до цього ще й совкову відрижку, на рівні деяких комбригів, щодо бережливого ставлення до Захисників України на передовій ‼️❤️🇺🇦❤️‼️🇺🇦
Україна на московія, кров людська не водиця, необдумано та безкарно проливати її не годиться 🇺🇦‼️❤️🤯🤬🤔😡⚔️🪖‼️‼️‼️
Бо після Перемоги комбриги загиблих Захисників не повернуть рідним, а генеральські лампаси можуть і горло передавити….
Командирам за 10 років війни, достатньо часу було МИСЛИТИ не совковою тактикою!
Хочу выступить в защиту
Министерства Обороны
Надо же для начала
Весы закупить
Чтобы яйца взвесить!
А где их сейчас купишь?
Они же после рекламы Резникова
Небось взлетели в цене?
Надеюсь, дешевле Леопардов?
Олександр Дракін
Ця інфа в ФБ від
Олександр Дракін
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Работа
Головний спеціаліст зі спеціальної роботи. в https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%A1%D1%96%D1%87-523820951481448/ Мотор Січ
20 мая 2003 г. - настоящее время
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Работа
Головний спеціаліст зі спеціальної роботи. в https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%A1%D1%96%D1%87-523820951481448/ Мотор Січ
20 мая 2003 г. - настоящее время
2. Перебували на службі під Молдовою, воїни розрахувалися за харчування зі своєї зарплати, бо було незручно перед місцевими жінками, яким командування "забуло" перерахувати кошти.
Я думаю багато людей знають ці факти, може досить це замовчувати, дорога ціна свободи в Україні, ціна життя людей.