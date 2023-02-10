Лубінець вимагає від Москалькової інформації щодо смерті українських політв’язнів Ширінга та Гафарова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою надати офіційну інформацію про смерть громадян України Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова та їх причини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Лубінець написав у Телеграмі.

"Світ повинен знати про системне порушення російською федерацією прав людини, Женевських конвенцій та інших норм міжнародного права. Відповідно до Конвенції про захист цивільного населення під час війни забороняється застосування будь-яких заходів, які можуть завдати фізичних страждань або призвести до знищення осіб, які перебувають під захистом, що є під їхньою владою", - написав він.

Лубінець заявив, що Росія повинна провести ефективне і неупереджене розслідування обставин смерті політв’язнів Ширінга та Гафарова. А також повідомити про їх результати уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

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Про смерть Ширінга стало відомо 7 лютого. Він помер на території колонії №5 у місті Новотроїцьк в Оренбурзькій області російської федерації. Адміністрація колонії №5 офіційно не підтвердила його смерть, але повідомила про це родичам.

Про смерть 60-річного Гафарова стало відомо 10 лютого. Він помер у слідчому ізоляторі Новочеркаська. Гафаров був незаконно позбавлений волі та обвинувачений у нібито участі в діяльності "терористичної організації". На момент ув'язнення він мав 3-тю групу інвалідності через проблеми з серцем. Через ігнорування його стану здоров'я та ненадання медичної допомоги, Гафаров переніс серцевий напад у СІЗО та отримав 2-гу групу інвалідності.

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"Антигуманне поводження з незаконно ув’язненими росією громадянами України, ненадання належної медичної допомоги є порушенням основоположних прав людини, норм міжнародного права та прирівнюється до катування", - написав Лубінець.

Він також заявив, що в Україні готують лист до Комітету ООН проти катувань. "росія вкотре показує, що для неї права людини – порожній звук!", - додав омбудсмен.

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