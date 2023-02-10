Боррель про російські обстріли: ЄС допомагатиме Україні захищатися, доки вона не переможе
Європейський Союз допомагатиме Україні захищатися, допоки вона не переможе.
Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Росія знову атакує Київ, Харків, Запоріжжя, Львів та інші міста України, а також порушила повітряний простір Молдови. ЄС допомагатиме Україні захищатися, доки вона не переможе", - написав він.
За словами Борреля, бомбардування Росією українських цивільних об’єктів є воєнним злочином, і не залишиться безкарним.
Топ коментарі
+6 Al-Goritm Ain-Moment
показати весь коментар10.02.2023 20:04
+5 Ярема Стогін b9074bab
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+3 Михаил Дужик 7acbc3a9
показати весь коментар10.02.2023 20:18
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there seems to be no hurry.
Communist Dr. Notin has speed up his production,
West European Politicians produce more speech.
Мости для відступу спалені. Починається глобальна заруба. Чи почнеться Третя Світова? Це питання кількох місяців.