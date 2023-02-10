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Боррель про російські обстріли: ЄС допомагатиме Україні захищатися, доки вона не переможе

боррель

Європейський Союз допомагатиме Україні захищатися, допоки вона не переможе.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія знову атакує Київ, Харків, Запоріжжя, Львів та інші міста України, а також порушила повітряний простір Молдови. ЄС допомагатиме Україні захищатися, доки вона не переможе", - написав він.

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За словами Борреля, бомбардування Росією українських цивільних об’єктів є воєнним злочином, і не залишиться безкарним.

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Топ коментарі
+6
"... захищатися, доки не переможе...". Навіть звучить по дурному.
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10.02.2023 20:04
+5
Борель то порожнє місце. Пустодзвін. По-простому ********. Він ні за що не відповідає і нічого не рішає і не має впливу на прийняття рішень по озброєннях. Просто відбуває номер, їздить і *******.
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10.02.2023 20:07
+3
Перемогти захищаючись по Боррелю це не встигнути вмерти до того як твій вбивця захекається та впаде від втоми.
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10.02.2023 20:18
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ЄС не обіцяє! Військова допомога пре на межі можливостей логістики.
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10.02.2023 20:00 Відповісти
"... захищатися, доки не переможе...". Навіть звучить по дурному.
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10.02.2023 20:04 Відповісти
Борель то порожнє місце. Пустодзвін. По-простому ********. Він ні за що не відповідає і нічого не рішає і не має впливу на прийняття рішень по озброєннях. Просто відбуває номер, їздить і *******.
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10.02.2023 20:07 Відповісти
Захищаючись перемогти дуже важко!
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10.02.2023 20:14 Відповісти
Перемогти захищаючись по Боррелю це не встигнути вмерти до того як твій вбивця захекається та впаде від втоми.
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10.02.2023 20:18 Відповісти
Ура!
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10.02.2023 20:20 Відповісти
Це бореліоз. Хвороба така.
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10.02.2023 20:42 Відповісти
As long, as soldiers and civilians are dying,
there seems to be no hurry.

Communist Dr. Notin has speed up his production,
West European Politicians produce more speech.
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10.02.2023 20:53 Відповісти
******** випорожнюють весь арсенал накопичений СССРом + плагіат(обмежений клептоманами). Європу приспали дешевою сировиною і дешевою рабсилою, але все змінилось. Захід оговтався і мобілізується, побачивши червоний оскал пекіна і клоаку цивілізації, засрашу.
Мости для відступу спалені. Починається глобальна заруба. Чи почнеться Третя Світова? Це питання кількох місяців.
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10.02.2023 21:01 Відповісти
Баррелю на заметку: защищаясь, победить нельзя!!!..
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11.02.2023 04:00 Відповісти
Маячня
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11.02.2023 05:42 Відповісти
 
 