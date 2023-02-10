Шабунін про масові обшуки на митниці: "Орли" Татарова з ДБР, повідомте про судові засідання по запобіжних заходах підозрюваним. Вам же немає чого приховувати?
ДБР і СБУ рапортують про масштабну операцію з обшуками на митниці. Це нагадує "найбільшу антикорупційну операцію" в історії України, коли орли Матіоса-Луценка-Авакова звозили гелікоптерами до Києва податківців. Та операція закінчилась нічим. Ось приблизно такого варто чекати від нинішніх обшуків ДБР на митниці. І від недавніх - в податковій.
Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"ДБР і СБУ рапортують про масштабну операцію з обшуками на митниці.
Географія широка, релізи пафосні, фотографії красиві, мільярди-мільйони чималенькі.
Знаєте, що мені це нагадує? "Найбільшу антикорупційну операцію" в історії України, коли орли Матіоса-Луценка-Авакова звозили гелікоптерами до Києва податківців.
Тоді, у 2017 році, теж все виглядало масштабно. Затримання в 15-ти областях, 450 обшуків за участю 2000 поліцейських та 500 прокурорів.
Тоді заявляли про майже 100 мільярдів грн збитків. Вражає? Вражає.
І що? І чим та "операція" закінчилась? Нічим. От реально. Просто пшик.
Когось відпустили під заставу. В той же день. Когось відпустили під особисте зобов’язання. Хтось втік.
А знаєте, скільки з тих десятків затриманих сіло? З реальними тюремними термінам - нуль.
Знаєте, скільки було відшкодовано збитків? Через рік Матіос згадав про 26 млн грн. Зі 100 млрд…
Ось приблизно такого варто чекати від нинішніх обшуків ДБР на митниці. І від недавніх - в податковій.
Ви, до речі, щось чули про вручення підозри пані зі списком-бажань? Може про суд по запобіжному заходу? Отож-бо й воно.
Схоже, що останні активності ДБР\ОГП - це не про кримінальний процес і забезпечення справедливості. Це про комунікаційні кампанії і PR.
Шановні, "орли" Татарова з ДБР\ОГП, будь ласка, повідомте про судові засідання по запобіжних заходах підозрюваним. А не як минулого разу…
Час і місце засідання суду можна розіслати медіа рівно так само, як ви розіслали фоточки. Вам же немає чого приховувати, правда?" - заявив Шабунін.
Будь ласка, зачекайте...
До речі, на фротні воюють чоловіки у яких 5 і більше неповнолітніх дітей.
Був на засіданні, керівничку київської митниці звинувачують в розкраданні 35 млрд грн на ндс.
Працює вона 2 роки.
За рік оборот по тому ндс - 5 млрд.
Звідки решта?
Каже, заткнулися і пішли.
Які перспективи справи, де обшуки були проведені з порушенням законодавства?
Сподіваюсь, що ніколи мені такі знання не ************, але тут цікаво...
можете в інтернеті почитати:
«На відміну від діяльності «звичайного» судді, слідчий суддя бере участь та здійснює контроль у кримінальному провадженні ще ДО того, як обвинувальний акт надіслано до суду, тобто на етапі досудового розслідування.
Слідчий суддя працює поряд із слідчими, наприклад, надає слідчим дозвіл на вчинення тих чи інших дій, при цьому, стежить за дотриманням прав та свобод учасників кримінального провадження, убезпечуючи їх від зловживань владою слідчого чи прокурора (принаймні повинен).»
Дайте вже людині гранта на біле польто!