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Новини Боротьба з корупцією
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корупція (4610) обшук (1950) СБУ (12497) митниця (1849) Шабунін (522) ДБР (3293) Татаров Олег (424)

Шабунін про масові обшуки на митниці: "Орли" Татарова з ДБР, повідомте про судові засідання по запобіжних заходах підозрюваним. Вам же немає чого приховувати?

дбр

ДБР і СБУ рапортують про масштабну операцію з обшуками на митниці. Це нагадує "найбільшу антикорупційну операцію" в історії України, коли орли Матіоса-Луценка-Авакова звозили гелікоптерами до Києва податківців. Та операція закінчилась нічим. Ось приблизно такого варто чекати від нинішніх обшуків ДБР на митниці. І від недавніх - в податковій.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"ДБР і СБУ рапортують про масштабну операцію з обшуками на митниці.

Географія широка, релізи пафосні, фотографії красиві, мільярди-мільйони чималенькі.

Знаєте, що мені це нагадує? "Найбільшу антикорупційну операцію" в історії України, коли орли Матіоса-Луценка-Авакова звозили гелікоптерами до Києва податківців.

Тоді, у 2017 році, теж все виглядало масштабно. Затримання в 15-ти областях, 450 обшуків за участю 2000 поліцейських та 500 прокурорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ та ДБР проводять обшуки по всій вертикалі митниці: Викрито тіньові схеми - до 10 мільярдів збитків на місяць. ФОТОрепортаж

Тоді заявляли про майже 100 мільярдів грн збитків. Вражає? Вражає.

І що? І чим та "операція" закінчилась? Нічим. От реально. Просто пшик.

Когось відпустили під заставу. В той же день. Когось відпустили під особисте зобов’язання. Хтось втік.

А знаєте, скільки з тих десятків затриманих сіло? З реальними тюремними термінам - нуль.

Знаєте, скільки було відшкодовано збитків? Через рік Матіос згадав про 26 млн грн. Зі 100 млрд…

Ось приблизно такого варто чекати від нинішніх обшуків ДБР на митниці. І від недавніх - в податковій.

Ви, до речі, щось чули про вручення підозри пані зі списком-бажань? Може про суд по запобіжному заходу? Отож-бо й воно.

Схоже, що останні активності ДБР\ОГП - це не про кримінальний процес і забезпечення справедливості. Це про комунікаційні кампанії і PR.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ та ДБР проводять обшуки у колишнього нардепа Котвіцького, - ЗМІ

Шановні, "орли" Татарова з ДБР\ОГП, будь ласка, повідомте про судові засідання по запобіжних заходах підозрюваним. А не як минулого разу…

Час і місце засідання суду можна розіслати медіа рівно так само, як ви розіслали фоточки. Вам же немає чого приховувати, правда?" - заявив Шабунін.

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Топ коментарі
+10
Какая разница где обитает чиновник, который уже лет 5 как никто, в то время когда действующие "орлы" потрошат бюджет в десятки раз мощнее и прямо на наших глазах?
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10.02.2023 20:29
+10
ДБР це не про боротьбу з корупцією. Це зазвичай просто дешеве шоу.
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10.02.2023 20:31
+7
А где сейчас ублюдок матиос ? Обороняет Прагу или Париж?
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10.02.2023 20:17
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10.02.2023 20:15 Відповісти
Ага, щазз.
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10.02.2023 20:16 Відповісти
А где сейчас ублюдок матиос ? Обороняет Прагу или Париж?
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10.02.2023 20:17 Відповісти
Там же де рябошапка, чумак, беняДіктова, симоненко.
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10.02.2023 20:26 Відповісти
у рябошапки трое несовершеннолетних детей
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10.02.2023 20:32 Відповісти
Ну і? Це заважає йому жити за кордоном чи відповідати перед законом?
До речі, на фротні воюють чоловіки у яких 5 і більше неповнолітніх дітей.
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10.02.2023 20:44 Відповісти
как это делает его меньшей мразью? ему с клоуном еще за оговор Рифа отвечать
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11.02.2023 00:20 Відповісти
Какая разница где обитает чиновник, который уже лет 5 как никто, в то время когда действующие "орлы" потрошат бюджет в десятки раз мощнее и прямо на наших глазах?
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10.02.2023 20:29 Відповісти
ДБР та СБУ - зелені 🤡🤡🤡
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10.02.2023 20:18 Відповісти
Вчора Гетьманцев заявив, що це фігня повна.
Був на засіданні, керівничку київської митниці звинувачують в розкраданні 35 млрд грн на ндс.
Працює вона 2 роки.
За рік оборот по тому ндс - 5 млрд.
Звідки решта?
Каже, заткнулися і пішли.
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10.02.2023 20:26 Відповісти
Панове юристи! (не ті, що мають "диплом юриста", як найвеличніший, а реальні правознавці) Прошу, поясніть: обшук проводиться по рішенню суду (мо й прокуратура теж може дозвіл видати), чи без будь-яких рішень/дозволів і самими слідчими за умови доцільності проведення таких дій?
Які перспективи справи, де обшуки були проведені з порушенням законодавства?

Сподіваюсь, що ніколи мені такі знання не ************, але тут цікаво...
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10.02.2023 20:28 Відповісти
Не юрист. Але звісно по рішенню суду.
можете в інтернеті почитати:

«На відміну від діяльності «звичайного» судді, слідчий суддя бере участь та здійснює контроль у кримінальному провадженні ще ДО того, як обвинувальний акт надіслано до суду, тобто на етапі досудового розслідування.

Слідчий суддя працює поряд із слідчими, наприклад, надає слідчим дозвіл на вчинення тих чи інших дій, при цьому, стежить за дотриманням прав та свобод учасників кримінального провадження, убезпечуючи їх від зловживань владою слідчого чи прокурора (принаймні повинен).»
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10.02.2023 20:38 Відповісти
ДБР це не про боротьбу з корупцією. Це зазвичай просто дешеве шоу.
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10.02.2023 20:31 Відповісти
Точно. Як і весь 95 квартал.
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10.02.2023 21:02 Відповісти
собака гавкает а караван идёт. восточная мудрость.
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10.02.2023 20:45 Відповісти
У цьому прислів'ї більше позитиву ніж у діях ДБР.
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10.02.2023 21:04 Відповісти
ДБР проводить оборудки на митниці - так точніше.
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10.02.2023 20:47 Відповісти
А що не зрозуміло? Забирають "бізнес" просто.... те саме що й у 2017 було.
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10.02.2023 20:49 Відповісти
Відосики від офісу призедента
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10.02.2023 20:50 Відповісти
Бариги сідають на потоки, а Шабуніна не запросили! Ганьба!
Дайте вже людині гранта на біле польто!
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10.02.2023 21:15 Відповісти
Певне,нічого їм усім не буде і нічого вони не бояться,а на випадок чогось небезпечного зі сторони розлюченого народу-сядуть дружно в гелікоптери з охороною,та й до багатої Європи,а там з мільярдами приймуть,бо не в них крали. Єдине,що їх неминуче чекає-Божий суд,де вони не відкупляться і Господь спитає за все та й вирок буде дуже страшний...і непоправний.
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10.02.2023 21:24 Відповісти
А я знав! Що вилезе якась істота і накине лайна на Шабуніна. Звідки ці піда...си?
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10.02.2023 21:24 Відповісти
Увесь той шум схожий на відвертання очей від чогось суттєво важливого. І ще не весна... Щоб садити😁. А може просто треба зробити так: до рішення суду про покарання унеможливити для сімей підозрюваних користування рахунками в банках, продавати/здавати в аренду майно. Виїзд за кордон підозрюваних та членів їх сімей. На прожиття - не більше 2100 гривень (такі пенсії отримують кілька мільйонів пенсіонерів)
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10.02.2023 21:38 Відповісти
А це - вишенька на торті - свіжачок від Бутусова, умним сподобається - http://www.youtube.com/watch?v=iL9KEwkJ5zY www.youtube.com/watch?v=iL9KEwkJ5zY https://www.youtube.com/watch?v=iL9KEwkJ5zY

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10.02.2023 21:49 Відповісти
А яка роль наріду у всій цій виставі? Раз в 4 роки прийти, "вибрати" чергових упирів,а потім спостерігати "цирк на дроті" і плювати в дзеркало?..Хоча про дзеркало,то я дуже оптимістично.
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10.02.2023 22:42 Відповісти
 
 