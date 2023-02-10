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Болгарія (767) Велика Британія (5331) корупція (4610) санкції (11279) США (20972)

США та Британія ввели санкції проти ексчиновників Болгарії за корупцію і дії на користь РФ

шпионаж,болгария

Ексчиновники та політики Болгарії потрапили під санкції США та Британії за корупційні дії, які посилили залежність країни від російських енергоносіїв.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

США у координації з Великою Британією запровадили санкції щодо п'яти колишніх болгарських державних чиновників, а також пов'язаних з ними організацій "за корупційні дії з метою отримання незаконної особистої вигоди, підриву демократичних інститутів країни та посилення руйнівної залежності від російських джерел енергії", йдеться у заяві Держдепартаменту США.

Під санкції США потрапили:

- колишній парламентарій та міністр енергетики Румен Овчаров,
– колишній генеральний директор та заступник директора Козлодуйської атомної електростанції (КАЕС) Олександр Христов Ніколов,
– колишній генеральний директор КАЕС та колишній депутат Іван Генов,
– колишній парламентарій, лідер Національного руху русофілів та голова політичної партії Русофіли за відродження Вітчизни Микола Малинов,
– колишній парламентарій та колишній міністр фінансів Владислав Горанов.

Зазначається, що Малинова було притягнуто до відповідальності за хабар судді за дозвіл на поїздку до Росії в той час, коли йому було пред'явлено звинувачення у шпигунстві на користь РФ і на нього було накладено заборону на виїзд. Також санкції запроваджено щодо організацій та компаній, які контролюються Малиновим та Горановим.

Також читайте: Болгарія проти санкцій щодо ядерної енергетики РФ, – президент Радев

Санкції Великої Британії "за серйозну корупцію та зловживання коштами державних установ" запроваджені щодо:

- бізнесмена та олігарха Василя Крумова Божкова,
– олігарха та колишнього парламентарія Деляна Славчева Пєєвського,
– колишнього заступника голови Болгарського державного агентства з технічних операцій Ілька Димитрова Желязкова.

Санкції щодо цих трьох осіб раніше також було запроваджено США.

У заяві зазначено, що корупційні дії цих осіб "відбивають системну модель особистого збагачення за рахунок болгарського народу, уряду та демократичних інститутів".

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Топ коментарі
+6
за поребриком. біля підмосковного аеродрому Кубінка розбився військово-транспортний літак Іл-112В. За попередньою інформацією, загинули всі три члени екіпажу. супер !!!
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10.02.2023 20:22
+4
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10.02.2023 20:23
+4
България е члн НАТО и ЕС давно . Поетому многие у нас думают что их дозволено всьо. К сожолення для етих ******* ето не так, не так Welcome to Ukraine ******. Наверно многие такие ********* в Украине тоже так думают, мол, мы з Украине и нас нихто не тронеть. Вяс обнулять и ето хорооош.
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10.02.2023 20:28
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за поребриком. біля підмосковного аеродрому Кубінка розбився військово-транспортний літак Іл-112В. За попередньою інформацією, загинули всі три члени екіпажу. супер !!!
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10.02.2023 20:22 Відповісти
Новині 2роки😁
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10.02.2023 20:27 Відповісти
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10.02.2023 20:23 Відповісти
🧐 Плавающій члєн, значить.
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10.02.2023 20:35 Відповісти
България е члн НАТО и ЕС давно . Поетому многие у нас думают что их дозволено всьо. К сожолення для етих ******* ето не так, не так Welcome to Ukraine ******. Наверно многие такие ********* в Украине тоже так думают, мол, мы з Украине и нас нихто не тронеть. Вяс обнулять и ето хорооош.
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10.02.2023 20:28 Відповісти
Ой, яка чудова новина! Покажіть це агрохімії, безмозкій та й іншим дерьмакам-татаровим: коли ЗЕлена ширма впаде, то жити на тому, чим "прибарахлилися" може й не вийти!
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10.02.2023 20:39 Відповісти
Фрау меркель на черзі?
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10.02.2023 21:02 Відповісти
Замовте нам те саме, що і Болгарії, а краще забронюйте постійний абонемент.
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10.02.2023 21:07 Відповісти
А там и през тоже гондон.
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10.02.2023 21:29 Відповісти
Не может быть! Коррупция только в Украине! Странно😁
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10.02.2023 23:01 Відповісти
 
 