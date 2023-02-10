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МАГАТЕ (672) обстріл (27045) атомна енергетика (501) Хмельницька АЕС (97)

Російська ракетна атака на енергоінфраструктуру України призвела до зупинення одного з блоків Хмельницької АЕС, – МАГАТЕ

аес,хмельницька

Через обстріл російськими військовими енергетичної інфраструктури України 10 лютого зупинився один із блоків Хмельницької АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні український регулятор повідомив МАГАТЕ, що дві з трьох діючих АЕС – Рівненська та Південноукраїнська – як запобіжний захід знизили вихід електроенергії, через нестабільність електромережі внаслідок обстрілу також зупинився один із блоків Хмельницької АЕС", – йдеться в повідомлені Міжнародного агентства з атомної енергі.

Згідно з повідомленням, місії МАГАТЕ, які перебувають на станціях, підтвердили ці події, а також засвідчили, що всі системи ядерної безпеки на Хмельницькій АЕС спрацювали належним чином.

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Нагадуємо, за даними міністра енергетики Германа Галущенка, внаслідок дронової та ракетної атак російських загарбників зафіксовано влучання в енергооб'єкти в шести областях. ДТЕК повідомив про пошкодження чотирьох його ТЕС.

За повідомленням АТ "Хмельницькобленерго", унаслідок ракетного обстрілу 10 лютого більша частина міста Хмельницького та низки районів області була знеструмлена.

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повільно, але кацапи вигризають енергосистему
просто терпіти, сціпивши зуби, приведе до повного блекауту..
потрібно бити на випередження
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10.02.2023 20:40 Відповісти
Асфальтом якось теє во...Не комільфо.
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10.02.2023 20:47 Відповісти
Те ж писав,а мені відповіли,що нічого москалі не знищили(Людям не доходить,що той відсоток незбитих ракет і робить свою справу(
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10.02.2023 20:48 Відповісти
При владі в Україні стоять путінські агенти - тому в кацапстані ще не атаковані різні електростанції. Всі ці розповіді з приводу: "Захід нам не дозволяє" - для ідіотів.
"Українській владі" вигідно затягувати війну.. Клянчить гроші (і красти їх)
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10.02.2023 20:54 Відповісти
Восстановят уже через неделю. Но нужны АТАКМС. Очень. И срочно. И давно.
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10.02.2023 21:17 Відповісти
А чем помогут АТАКМС против стратегов? Разве что окончательно черноморские калоши загонят в Новороссийск. Нужны средства доставки на 1000 км. А такое точно не дадут.
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10.02.2023 22:47 Відповісти
Британия обещала.
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11.02.2023 09:59 Відповісти
Була новина десь о 8-30 про нічну атаку безпілотником (одним) об'єкту на Хмельниччині, що спричинило пожежу на об'єкті критичної інфраструктури.
Подивився на мапу тривог - немає нічної тривоги в цій області. В коментарях люди написали, що мабуть, глушаки на "шахеди" поставили, то й не почули його.
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11.02.2023 07:03 Відповісти
 
 