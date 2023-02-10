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армія рф (16138) Пентагон (1376)

Росія залишиться військово спроможним супротивником, навіть якщо програє в Україні, - Пентагон

пентагон

Росія залишиться військово спроможним супротивником, навіть якщо програє в Україні.

Про це заявила помічник міністра оборони з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення журналіста Джеффа Селдіна в Twitter.

"Росія є серйозною загрозою, це хронічна хвороба. Навіть якщо Росія зазнає стратегічної поразки в Україні, вона залишатиметься військово спроможним супротивником, з яким ми повинні правильно оцінювати наші плани, операції і можливості, щоб впоратися з нею", - заявила вона.

Також читайте: Військове керівництво РФ поступово позбувається впливу "вагнерівців", замінюючи їх на регулярні війська, - ISW

Автор: 
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Топ коментарі
+36
По-перше- не якщо, а коли програє, а по-друге - шоб вона не була ні на шо спроможня, її треба розвалит
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10.02.2023 20:40
+28
Треба розвалити підорасію та забрати ядерну зброю. А утворені народні республіки хай бодаються між собою.
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10.02.2023 20:40
+23
Якщо вона буде ''військово спроможним супротивником'' то не відчепиться від України.
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10.02.2023 20:48
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По-перше- не якщо, а коли програє, а по-друге - шоб вона не була ні на шо спроможня, її треба розвалит
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10.02.2023 20:40 Відповісти
Нажаль, сохранєніє ліца ніхто не відміняв.
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10.02.2023 20:54 Відповісти
Ліцо можна сахраніть яму і в фармаліне))
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10.02.2023 21:12 Відповісти
ODIN UGE LEGIT! HWATIT !
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11.02.2023 23:45 Відповісти
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12.02.2023 06:55 Відповісти
Хлопці, хльобало ***** можна зберегти у спеціальному сосуді для вивченнявідповідними фахівцями. Решта - наші іллюзії з розряду кухонних спорів. 60 нових держав на болотах світ собі не може дозволити. Вже неодноразово питав тут - скажіть ХТО буде обслуговувати цивільні ядерні об"єкти по всьому світу? Хто буде приймаьт відпрацьоване паливо у зворотньому напрямку. Хто і як буде ділити ядерну зброю. Завтра татари скажуть, що їм сибір фіолетово. Щоб не розглядати інших проблем - впевнений із 60-ма новими державами ніхто кооперативно домовлятися не буде - це нісенітниці...Так що - болото буде єдиним, інша справа - хто і як буде там пасти худобу
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10.02.2023 21:23 Відповісти
Просто каждый раз Запад делает одну и ту же ошибку - верит что они стали людьми и их можно перестать держать в черном теле. В итоге вот тебе Крымская война, Русско-японская, первая мировая, нападение на Польшу в 20 году, Вторая Мировая, война в Корее, война во Вьетнаме, война в Афганистане и так далее - эта злокачественная опухоль только тогда минимально успокаивается когда там становится нечего жрать. Как только жратвы становится чуть больше чем чтобы не сдохнуть с голоду - она начинает делать тысячи танков и лезть на соседей. Да сделайте же вы уже ***** выводы!
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10.02.2023 21:56 Відповісти
Не думаю - щодо "людей" іллюзій нема, а от ресурси їхні - так
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11.02.2023 04:43 Відповісти
Больше такой ошибки никто не допустит. На определенном этапе у орков заберут ЯО, точнее создадут условия, когда часть их политиков с радостью сами его отдадут в обмен на амнистию, а когда у ехидны вырвут ядерный клык, зазрашка сама развалится. Мирно или большой кровью - это их дело.
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11.02.2023 12:15 Відповісти
1. Чому ви вирішили, що це помилка ?
2. Робити висновки нема чим.
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11.02.2023 23:41 Відповісти
Проблема решается очень просто. Приём Украины в НАТО.
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12.02.2023 08:10 Відповісти
Якути за хабар зроблять все, що попросять. Інші теж.
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10.02.2023 22:31 Відповісти
відпрацьованне паливо приймає недержава, а підприємство. Окрім того: його можна передати іншому виробнику твелів. Чи оставити у себе, бо насправді відпрацьоване ядерне паливо це - сировина для подальшого виробництва.
З ядерною зброєю ще простіше: заплатити генералам з полковниками за повну здачу згідно всіх документів. Бо недостача нівелює мільйонну виплату. Хороший бізнес - доларовий мільйонер і законно можеш жити з сімьєю в будь-якій країні світу.
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11.02.2023 03:10 Відповісти
Це несерйозні аргументи. Технологій у світі дві, якщо тобі відомо. Приймає держ.підприємство ДЕРЖ.(!). Хто буде залишати в себе? Подивись, хто його використовує і хто є членом клубу....
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11.02.2023 04:41 Відповісти
Ну от бачите, а позиція США - "якщо програє"...
Насторожує ця риторика
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11.02.2023 11:45 Відповісти
Треба розвалити підорасію та забрати ядерну зброю. А утворені народні республіки хай бодаються між собою.
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10.02.2023 20:40 Відповісти
Я б не вiдберав. Нехай отi новоутворені народні республіки бодаються між собою ядерною зброєю.
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10.02.2023 20:59 Відповісти
тоді потрібно просити не винищувачі і танки, а чарівну паличку
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10.02.2023 21:39 Відповісти
Сцикуни, ви ж боїтесь пошматати ту гідру на десяток частин. Он байден дрижить від однієї думки про це.
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10.02.2023 20:43 Відповісти
"Сцикуни, ви ж боїтесь пошматати ту гідру"
Ще рік тому ви й гадки не мали про існування тієї "гідри", а зараз вже інших повчаєте про те, що воно таке, і як їм треба поводитися. Це все риторика пубертанного періоду.
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11.02.2023 10:03 Відповісти
Гоубэкнах, деятель лугандонский.
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11.02.2023 14:23 Відповісти
слухай, бидло, ти й в Африці бидло.
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11.02.2023 16:13 Відповісти
Поражєнчєскіє настроєнія, *****.
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10.02.2023 20:45 Відповісти
Бл#ть .... що вона верзе.... досі вірять у казку про "фтаруюАрміювмірє".... пздц.
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10.02.2023 20:46 Відповісти
Якщо вона буде ''військово спроможним супротивником'' то не відчепиться від України.
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10.02.2023 20:48 Відповісти
А ти вже здох? Чи вони хочуть тебе?
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10.02.2023 20:53 Відповісти
Хребта, дай Боже, зламали.
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10.02.2023 20:50 Відповісти
супротивником кому Молдові ?
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10.02.2023 20:51 Відповісти
Варіант для України-Південна Корея.
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10.02.2023 20:51 Відповісти
Тобто війна ніколи не закінчиться.
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10.02.2023 20:52 Відповісти
Та ні.Чекаємо, доки смердючі рештки жидокацапів стануть українським добривом.))
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10.02.2023 21:18 Відповісти
Тобто всі ті заяви, що Росія після програшу повинна настільки ослабнути щоб не бути спроможна ані на яку агресію протягом десятків років - то все ***** постна, звичайна популістична балаканина. І це ми бачемо по поставках зброї.
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10.02.2023 20:53 Відповісти
😤
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10.02.2023 20:56 Відповісти
А що значить якщо програє в Україні? Так як в 1945 німці ?
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10.02.2023 20:56 Відповісти
так как в Афганистане...
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11.02.2023 10:28 Відповісти
А вы серьезно после поражения в Украине хотите оставить рашку серьезным противником? А может добить раненного зверя и забыть о нем на века чем дать ей восстановиться и через 5-10 лет опять получить войну.
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10.02.2023 20:56 Відповісти
Та ипаните по параше своей теслой,есть же такая у вас куйня,и все будет пучком без ЯО,сцукуны...
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10.02.2023 20:59 Відповісти
Шановні турки , уважно дивіться за речами .
.
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10.02.2023 21:00 Відповісти
Спокіи нам тільки сниться .Світ стає на тропу віини . Треба ставати як Ізраіль .
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10.02.2023 21:14 Відповісти
могли бы - уже стали
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11.02.2023 10:29 Відповісти
Помічник міноборони краще б менше у твітері триндів і більше займався постачанням зброї, а ми вже самі подбаємо про якісний розтин пацієнта - роги окремо, копита окремо і ніякого реваншизму.
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10.02.2023 21:16 Відповісти
Ну так, проиграв в Первой мировой войне и развалившись на половину, империя осталась опасной в военном отношении.
А затем левак Рузвельт откормил Сталина, построил ему 500 военных заводов - через это устроил Вторую мировую войну
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10.02.2023 21:18 Відповісти
в циклі передач Марка Солоніна про ядерну бомбу є цитати, від яких волосся дибки стає

була офіційна передача ядерних секретів з США до ссср, причому зрадники займали найвищі пости в уряді США.

коли ФБР хотіло перевірити вміст дипломатичної пошти, в яку совєти пхали сундуки з кресленнями та формулами - пролунав телефонний дзвінок з уряду і пошту не чіпали.

до Енштейна підіслали совіцьку шпигунку, що стала його коханкою, але він не став брати участі в ядерних проектах.

і тепер нам, українцям, дорікають зрадниками - а згадали б як воно було у них самих в 1940х роках...
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11.02.2023 13:38 Відповісти
Тогда было время культа Сталина на Западе - "он сломал Гитлера в Сталинграде " и вообще никто не знал настоящую цену кровавому большевизму
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11.02.2023 16:27 Відповісти
Війна у якій одному можна бомбити територію як захоче, а іншому заборонено відповідати на це.... Таку війну програє той кому заборонено відповідати у відповідь!
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10.02.2023 21:19 Відповісти
Чому заборонено? Бомби, тільки зброєю власного виро6ництва.
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10.02.2023 22:07 Відповісти
Ага, а перед этим отобрали ракеты, дальнобойную авиацию и прочее - вот теперь ничего не запрещено =(
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11.02.2023 05:09 Відповісти
Какой то сюр. И в коментах часто тоже. Даже когда проиграет.... А если выиграет? А думают ли люди и здесь на форуме как вообще заканчивается война---любая и в разные времена? Подписанием всяких документов международного образца. Иногда это капитуляция. Уступки, территории, репарации, долги, пленные итд и тп. Кто нибудь представляет в любой роли здесь рф в том виде в которой она сейчас находится? Я нет и давно. Не хотелось бы дальше печатать---но пора думать и быстро. Слишком много Наполеонов тут с Македонскими собрались. Номерок на дверях проверьте с наружной стороны что в коридор выходит.
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10.02.2023 21:21 Відповісти
Санкции, мировой изгой, раздолбанная армия, экономика в ж.. пе, вы кацапские п.. ры проиграли еще 24.02.22. когда свое рыло засунули в Украину, у вас и вашей нацистской недоросии нет будущего в цивилизованном мире.
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10.02.2023 21:37 Відповісти
Что Арестовича переел? Так выплюнь!
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10.02.2023 21:44 Відповісти
Что даже и Пентагон как и и НАТО обосрался ?
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10.02.2023 21:32 Відповісти
Якби пентагон не обісрався, то і ната вже б підтерлася.
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11.02.2023 14:28 Відповісти
Надо параше дать уверенное поражение, с освобождением всей территории Украины с Крымом, с изменением риторики, как во время развала совка и принять Украину в ЕС и НАТО, что без сомнения гораздо усилит и укрепит их. А после этого всего при первом же "случайном" залёте на территорию Украины и других стран ЕС сразу сбивать боевые самолёты раши, как турки. Только так, а не цацкаться и уговаривать агрессора быть нормальными.
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10.02.2023 21:34 Відповісти
НАТО тоже кушать хочет и ему нужно пугало,которым можно пугать плебс,что бы не жлобились и давали бабки на вооружение.Ну и на "покушать".Рашка-давний и привычный "партнер" в этом вопросе.
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10.02.2023 21:58 Відповісти
Там китайців вистачить їм.
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11.02.2023 14:29 Відповісти
бла *** ***
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10.02.2023 22:01 Відповісти
*Росія залишиться військово спроможним супротивником, навіть якщо програє в Україні* Невірно ) Бо це за прикладом боксу - дивлячись ЯК програти. Можна за рішенням суддів з невеликою різницею по очкам, а можна і тяжким нокаутом ) Після якого не всі і не завжди здатні оговтатись.
Тому : 1. ЗСУ за допомогою достатньої кількості західних високотехнологічних озброєнь може вибити не лише абсолютну більшість елітних військ та значну частину звичайних, а й суттєво вивести з оберту сотні тисяч чоловіків дієздатного віку як робочу силу імперії. А це удар і по обороноздатності, і по економіці. " 2. Те ж і з *випадковою бавовною внаслідок куріння де не треба* - на підприємствах впк. 3. *Реал-політік* має запрацювати невпинно за допомогою спецслужб наступним чином - заклик до регіональних еліт - *маєте нафту, газ, золото, діаманти ? Як частина рф ви поза грою в більшості світового ринку. А як незалежні від москви Татарстан, Башкирія, Біармія (Перм), Ічкерія, Дагестан, Якутія і т.д. можете отримати певні квоти для продажу* І там же пунктик про взяття світовою спільнотою під контроль ядерних озброєнь. І от питання до *військстратегів* на кшталт винуватця даного посту - що, військо *золотого кольца роисси*, тобто власне московії дійсно буде такою страшною потугою ?) Так отож...
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10.02.2023 22:35 Відповісти
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10.02.2023 23:29 Відповісти
Поки не будуть стабільні прильоти по оркостану, по той час буде війна в Україні!
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11.02.2023 01:31 Відповісти
Спочатку їх не турбує проліт ракет територією Румунії і Молдови, тепер лякають самі себе, що росію не перемогти... чи не готують нас до зливу ці ****** штати?
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11.02.2023 03:49 Відповісти
навіть коли кацапів вибють за кордони 2014 року, ніхто не відмінить ракетні атаки по Україні. враховуючи, що є такі ************ країни, як китай, іран, чучхе - нароссію швидко відкачають. тому Пентагон правий
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11.02.2023 09:37 Відповісти
Дивні висновки в американців.
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11.02.2023 10:39 Відповісти
Открываю цензор, а на главной странице три заголовка рядом:
1.
2.
3.

С каждым днём всё веселее и веселее, особенно от того, что до сих пор не введены санкции против против РАКЕТНОЙ промышленности паРаши (первую просьбу о введении которых я услышал только месяца 3 назад, и еще, недельку назад - вторую) - дурдом на колёсах...
Рекомендую для сбережения психики тупо ничему не верить и как можно меньше ходить по новостям..., да, и действовать по обстоятельствам, сложившимся уже где-то километрах в 100 от вас (******** тупо)...
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11.02.2023 10:41 Відповісти
Голову колгоспу,який травив ДДТ колорадського жука спитали - і шо,жук від того дусту помре?Ні - сказав голова - але того здоровля вже мати не буде...
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11.02.2023 10:51 Відповісти
Я абсолютно не розумію чому сильні миру цього так бояться розвалу Раші
Або вони не сильні, або нерозумні.

Бо цю гадину і ТРЕБА якраз розвалити раз і назавжди, щоб вона більше не піднялася.

Бо "непокаране зло(я б сказав «недобите») повертається".
І знову все піде по колу
З іще гіршим результатом
Где врут и себе и друг другу и и память не служит умУ
История ходит по кругу:
Из крови- ао грязи- во тьму...
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11.02.2023 11:50 Відповісти
Або вони не сильні, або нерозумні. (с)

І одне, й друге.
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11.02.2023 23:50 Відповісти
Томясь тоскою по вождю,
Россия жаждет не любого,
а культивирует культю
от культа личности рябого.


Весь мир очнитесь!!!

Раша - угроза не только и не столько для Украины.
Недобитая Раша ввзрастит, да уже и взращивает нового Сталина и сталинский режим.
И этот следующий Сталин(Гитлер) будет намного страшнее того, котрый уже в могиле
Не станет Украины, погибнет и Европа. А США будут на "согнутых коленках."
Думайте!!! и побыстрее!!!
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11.02.2023 12:01 Відповісти
Что будет если развалится Раша? Ничего особенного не будет

Так как и после развала Совка.
Главное устранить кремлинов вместе с ядерным чемоданчиком.
Остальные очень быстро примуться образовывать свои государства.
Или выберу на трон более адекватного человека.

Главное- не пускать их за черту Параши, пусть колбасятся на своей территории.

Иначе , если не добить, не уничтожить это образование, тогда уж точно будет 3-я мировая.
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11.02.2023 12:10 Відповісти
вывод-говнорашку нужно уничтожить иначе она бедет без конца нападать на соседние страны с целью сделать из тамошнего населения такое же мерзкое быдло какое живёт в самой говнорашке!
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11.02.2023 15:33 Відповісти
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12.02.2023 00:25 Відповісти
Вони праві.

Но є АЛЕ і воно залежить від того як саме буде воювати Україна та українці.

Можна так зробити що не буде росії та навіть росіян. Чи варіант банальніше коли після програшу рф буде нінащо не здатна та закапсулюється. Но поки що все йде до варіанту ІРАН2 де буде відносно сильна рф і слабка Україна з демографічною кризою епічних масштабів та проблемами з економікою як на балканах. І це сумно. Щоб ми перескочили з цього сумного варіанту треба переводити війну з колоніальної-імперської в просту та починати валити рф із середини ослаблюючи центр та посилюючи провінції і провокуючи на активність провінційних царьків. А далі обирати будем дробити (повне зникнення росії і росіян шляхом відродження поневолених народів) чи будем робити переворот (збереження росії і росіян, встановлення там лояльного нам уряду і отримання репарацій у вигляді ресурсів, заводів, зброї, людей і так далі).
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11.02.2023 18:32 Відповісти
Так вихід же вже відомий і надійний - озброєння та модернізація України. Повз Україну якось не такось "танки на Берлін за 2 дні" виходить.
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11.02.2023 21:40 Відповісти
страшно уявити, що б було, якби Україна об'єдналась з рашою та сунула на захід

тоді точно НАТІ була б кабзда, а чоботи мили б у Лісабоні
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11.02.2023 23:51 Відповісти
.

Здравствуй, рассея, страна непонятная!


Юрий Нестеренко

Здравствуй, рассея, страна непонятная!

Сонное царство, гнилое болото!

Вечно голодная, вечно помятая,

Страшно и холодно мне отчего-то!

Здравствуй, монахиня, здравствуй, безбожница!

Здравствуй, воров и генсеков наложница!

Этот котел, где спиваются нации -

Язва на теле цивилизации!

Сотнями лет всем тиранам покорная,

За палачей своих жизнь положившая,

Верящая в убеждения вздорные,

Гениев давшая, их же душившая!

В ярости рушишь ты прежние идолы

Лишь для того, чтобы пасть перед новыми,

Край полоумный, преступный, невиданный,

Сам же себя удавивший оковами!

Мне на просторах твоих необъезженных

Душно от воздуха затхлого, спертого,

Как не меняйся - останешься прежнею

Ты от эпохи ивана Четвертого.

Пьяная, нищая, грязная, темная,

Не по уму и развитью огромная,

Из лицемерия и суеверия

Соткан портрет твой, холопов империя!

Мнила себя ты единою праведной,

Мнила спасителем и искупителем,

В это же время здесь варвары правили -

Банда крушителей, банда губителей.

Ты - несвободы опора надежная,

Правит тобой иерархия сложная,

Все толстомордые, золотозвездные,

Глупые, гордые, орденоносные…

Все-таки здравствуй, тюрьма величайшая!

Есть в тебе польза, хоть нету свободы:

К бездне идешь ты дорогой кратчайшею,

Вслед тебе смотрят другие народы,

Ты полигоном для них испытательным

Служишь, к обрыву идя под овации,

Этим примером своим отрицательным

Предохраняешь ты цивилизацию.

Разнообразная и безобразная,

Грязь прикрывающая позолотой,

Здравствуй, рассея, страна несуразная,

Сонное царство, гнилое болото!

https://lyricstranslate.com/ru/yuriy-nesterenko-zdravstvuy-rossiya-strana-neponyatnaya-lyrics.html https://lyricstranslate.com
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12.02.2023 00:23 Відповісти
а пентагон в курсі, що мосКАЛі вже втратили "більше 9000" (і це зовсім не інтернет жарт "over9000") одиниць військової техніки?

і це тільки те, що є гарантовано доведено на фото і відео на сайті орікс!!! і чим тепер цей "спроможний" противник буде воювати? пентагон тепер, якщо хоче когось настрашити, то хай страшить китаєм, але вже не мосКАЛями! в мосКАЛів залишились тільки ядерні бомби.... робочої військової техніки вже в рази поменшало!
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12.02.2023 05:58 Відповісти
 
 