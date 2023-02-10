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Київ (19115) повітряна тривога (796)

У Києві та області ввечері 10 лютого оголосили повітряну тривогу через "Шахедів"

У Києві та області оголошено повітряну тривогу через безпілотники типу "Шахед", які рухаються до регіону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА в Телеграмі.

"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться у повідомленні.

Також на мапі тривог видно, що тривогу оголосили і у Київській області.

Незадовго до оголошення тривоги у столиці ЗМІ повідомляли про вибухи в Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

У Києві та області ввечері 10 лютого оголосили повітряну тривогу через Шахедів 01

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Топ коментарі
+18
кацапи підараси
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10.02.2023 22:21
+16
Здохни все кацапське коріння!!!
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10.02.2023 22:22
+15
Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі стали вам впоперек горла москалі **- чі.
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10.02.2023 22:28
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кацапи підараси
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10.02.2023 22:21 Відповісти
Здохни все кацапське коріння!!!
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10.02.2023 22:22 Відповісти
Якщо Зеленський і компанія за рік війни не здатні досі організувати удари у відповідь по москві, пітеру (друга столиця рашки) - то нехай звільнить місце (поки що від України щось залишилося)
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10.02.2023 22:26 Відповісти
Нехай буде!
Нарід його обрав (праклятий баріга, хуженєбудєт, хотьпаржом).
То хай він, нарід, рже.
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10.02.2023 22:32 Відповісти
Зеленые бездари, их максимум - воровать еду у военных.
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10.02.2023 22:41 Відповісти
Я зовсім не прихильник зе команди , від слова зовсім. Але ради справедливості , а чим вдарити? Для гарного першого «аперкоту » потрібно ракет 50 и довгою 1000 км рукою з постійним поповненням ,, военторгу ,, . І я чомусь впевнений якщо такі умови булиб відповідь по рашці не забарилась.
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10.02.2023 22:42 Відповісти
Ну так, я про те і говорю - за рік війни давно все "це" (або щось подібне) має бути на озброєнні. Де взяти гроші? Заарештувати всіх олігархів та їхніх найближчих родичів. Кишка тонка у Зеленського? Тоді його місце біля…. - у такий час.
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10.02.2023 22:49 Відповісти
Як на мене ви не праві. Хоч перевішай всіх олігархів , забери у них всі гроші ніхто в даний час нам потрібні ракети не продасть. Причина одна - ядерна зброя , и що в голові у пуйла ніхто не знае. Ракет такого класу ми не виготовляли , да і дуже багато часу і беспечне місце потрібно для виготовлення, під час війни. Питання в іншому , якщоб з19 році не закрили фінансування військових розробок и виготовлення , у нас булиб ,,Нептун''в потрібній кількості (крейсер москва потопили два нептуна) другі реактивні системи , булаб ,,Богдана'' і не одна і багато ішого. Ось такі запитання ,після перемоги і будемо ставити , тому що ворогів в зе оточенні дуже багато.
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10.02.2023 23:27 Відповісти
Я думаю дело совсем в другом.
Мы могли бы обстреливать химарсами кацапские электроподстанции в прилегающих к Украине областях, но партнеры запретили это делать.
Мы могли бы достать своей ольхой или дронами(наподобие иранских мопедов), да много чем можно достать. Но мне кажется нашему руководству сцыкотно стрелять по их ритической инфраструктуре, а вдруг в отместку принципиально-показательно куда-нибудь жахнут тактическим ядерным батоном или обстреляют непосредственно наши аэс а не подстанции.
Вот так и воюем. И не понятно как такую войну выиграть после того, как мы выйдем на линию 24 февраля(про освобождение крыма я не верю, если только рашка не посыпется). Выгоним их за линию 24 февраля, но экспорта через порты не будет, они смогут безответно с нашей стороны обстреливать нас годами шахедами и своими калибрами. А чем мы можем ответить.
И еще про калечащие санкции...по прогнозу всемирного банка, в этом году экономика рашки просядет на минус 3 процента, а вс ледующем году вероятно немного даже вырастит. Так что калечащие санкции это информация для дурачков, как и то, что рашка развалится, обанкротится итд итп.
Возразите мне что-то позитивное. А то мне иногда кажется, что война закончится, когда закончатся все военнообязанные мужики у нас в стране. А без мужиков, без воинов и Украина закончится.
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10.02.2023 23:01 Відповісти
я пессимист, но догадываюсь, что путин когда-нибудь сдохнет. И это позитив. Тогда кацапы начнут грызться за власть. И может от нас отстанут. Это самое позитивное.
Ну или в своей дурости совершат роковую ошибку (типа агрессия против страны нато), и тут их уже хлопнут всем миром. Но это уже мечты)
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10.02.2023 23:36 Відповісти
ТО ЙДИ , НА ЙОГО МІСЦЕ ! Ми не проти.. .
коли тебе вже чекати ?
а головне чого? розкажи, як не бот , звісно.
А МИ З ТЕБЕ СПИТАЄМО .
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11.02.2023 00:13 Відповісти
"МИ" - це хто?? В тебе багато особистостей?
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11.02.2023 07:26 Відповісти
Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі стали вам впоперек горла москалі **- чі.
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10.02.2023 22:28 Відповісти
А в нас замість Шахедів лише міфічний дрон на 1000 км, жодної штуки.
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10.02.2023 22:32 Відповісти
Бункерный дед расстроен, получил пи3лей под Угледаром..,
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10.02.2023 22:36 Відповісти
А вони не з ********** літять?
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10.02.2023 22:38 Відповісти
Не, с юга по Днепру. Уже почти стандартный маршрут...
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10.02.2023 22:48 Відповісти
Руснє пістєц, от вони і лютують.
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10.02.2023 22:39 Відповісти
Щось руськіє сьогодні із портків вистрибують, мабуть вже... завтро протверезіють
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10.02.2023 23:10 Відповісти
Ну, попи іранські, вам ці "шахіди" ще поперек горла стануть...
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10.02.2023 23:33 Відповісти
5 повітряних тревог за добу..давненько такого не було..
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10.02.2023 23:52 Відповісти
НУ РОССИЯНИ ТАК ДЕЛАЮТ, ЧТОБЫ ШАХЕДЫ СОСАЛИ !)
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11.02.2023 06:55 Відповісти
 
 