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У Києві та області ввечері 10 лютого оголосили повітряну тривогу через "Шахедів"
У Києві та області оголошено повітряну тривогу через безпілотники типу "Шахед", які рухаються до регіону.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА в Телеграмі.
"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться у повідомленні.
Також на мапі тривог видно, що тривогу оголосили і у Київській області.
Незадовго до оголошення тривоги у столиці ЗМІ повідомляли про вибухи в Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.
Топ коментарі
+18 Robert 9c04fd0d
показати весь коментар10.02.2023 22:21
+16 Teo Fran
показати весь коментар10.02.2023 22:22
+15 tera
показати весь коментар10.02.2023 22:28
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Будь ласка, зачекайте...
Нарід його обрав (праклятий баріга, хуженєбудєт, хотьпаржом).
То хай він, нарід, рже.
Мы могли бы обстреливать химарсами кацапские электроподстанции в прилегающих к Украине областях, но партнеры запретили это делать.
Мы могли бы достать своей ольхой или дронами(наподобие иранских мопедов), да много чем можно достать. Но мне кажется нашему руководству сцыкотно стрелять по их ритической инфраструктуре, а вдруг в отместку принципиально-показательно куда-нибудь жахнут тактическим ядерным батоном или обстреляют непосредственно наши аэс а не подстанции.
Вот так и воюем. И не понятно как такую войну выиграть после того, как мы выйдем на линию 24 февраля(про освобождение крыма я не верю, если только рашка не посыпется). Выгоним их за линию 24 февраля, но экспорта через порты не будет, они смогут безответно с нашей стороны обстреливать нас годами шахедами и своими калибрами. А чем мы можем ответить.
И еще про калечащие санкции...по прогнозу всемирного банка, в этом году экономика рашки просядет на минус 3 процента, а вс ледующем году вероятно немного даже вырастит. Так что калечащие санкции это информация для дурачков, как и то, что рашка развалится, обанкротится итд итп.
Возразите мне что-то позитивное. А то мне иногда кажется, что война закончится, когда закончатся все военнообязанные мужики у нас в стране. А без мужиков, без воинов и Украина закончится.
Ну или в своей дурости совершат роковую ошибку (типа агрессия против страны нато), и тут их уже хлопнут всем миром. Но это уже мечты)
коли тебе вже чекати ?
а головне чого? розкажи, як не бот , звісно.
А МИ З ТЕБЕ СПИТАЄМО .