США уклали контракти на виробництво артилерійських боєприпасів для України на понад $500 млн
Армія США оголосила про укладення контрактів на 522 мільйони доларів із двома компаніями з виробництва артилерійських боєприпасів для України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Як зазначається, замовлення отримали Northrop Grumman Systems і Global Military Products на тлі побоювань, що Україна швидко вичерпує запаси артилерійських снарядів.
Поставки нових боєприпасів заплановано розпочати в березні, йдеться в заяві армії від 14 лютого. Контракти фінансуються за рахунок Ініціативи з підтримки безпеки України Пентагону.
Топ коментарі
+13 Ярослав Іванович a5a348c4
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мы будем биться во Франции,
мы будем бороться на морях и океанах,
мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе,
мы будем защищать наш Остров, какова бы ни была цена,
мы будем драться на пляжах,
мы будем драться на побережьях,
мы будем драться в полях и на улицах,
мы будем биться на холмах;
мы никогда не сдадимся,
и даже, если так случится, во что я ни на мгновение не верю, что этот Остров или большая его часть будет порабощена и будет умирать с голода, тогда наша Империя за морем, вооруженная и под охраной Британского Флота, будет продолжать сражение до тех пор, пока, в благословенное Богом время, Новый Свет, со всей его силой и мощью, не отправится на спасение и освобождение Cтарого.
не той у нас Черчіль, навіть близько нема - отака в нас зельня волинська сбу vsbu....
теж не в тому віці...
так і знав все на токарів і слесарюг впаде - ті зроблять, ті не по медалях....
9 серпня 2018
"Україна почала серійне виробництво снарядів калібру 152 мм"
2019
Вибори, хуже
НеБудет, "Велике крадівництво."
2022
Повномаштабне вторгнення.
"Україна запустила виробництво дефіцитних 152-міліметрових снарядів."