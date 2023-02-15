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боєприпаси (2212) допомога (7871) США (20990)

США уклали контракти на виробництво артилерійських боєприпасів для України на понад $500 млн

сша,зброя,боєприпаси

Армія США оголосила про укладення контрактів на 522 мільйони доларів із двома компаніями з виробництва артилерійських боєприпасів для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначається, замовлення отримали Northrop Grumman Systems і Global Military Products на тлі побоювань, що Україна швидко вичерпує запаси артилерійських снарядів.

Поставки нових боєприпасів заплановано розпочати в березні, йдеться в заяві армії від 14 лютого. Контракти фінансуються за рахунок Ініціативи з підтримки безпеки України Пентагону.

Читайте також: Поточний рівень використання боєприпасів Україною у багато разів вищий за рівень виробництва країн НАТО, - Столтенберг

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Топ коментарі
+13
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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15.02.2023 06:34
+9
якось точимо і сверлюємо - з буби 120мм міну вимогніть, хоч одну
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15.02.2023 06:35
+7
є і такі - в них зaраз ставка на Банковій!
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15.02.2023 06:55
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Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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15.02.2023 06:34 Відповісти
по одній планеті ходимо і роду одного...
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15.02.2023 06:41 Відповісти
А є на цій планеті ті, хто теж ходить, і навіть ззовні схожі на людей, але на цьому схожість і закінчується!
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15.02.2023 06:48 Відповісти
є і такі - в них зaраз ставка на Банковій!
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15.02.2023 06:55 Відповісти
нам своє робити.
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15.02.2023 06:56 Відповісти
А кому належать ці слова?
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15.02.2023 08:21 Відповісти
Мы пойдем до конца,
мы будем биться во Франции,
мы будем бороться на морях и океанах,
мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе,
мы будем защищать наш Остров, какова бы ни была цена,
мы будем драться на пляжах,
мы будем драться на побережьях,
мы будем драться в полях и на улицах,
мы будем биться на холмах;
мы никогда не сдадимся,
и даже, если так случится, во что я ни на мгновение не верю, что этот Остров или большая его часть будет порабощена и будет умирать с голода, тогда наша Империя за морем, вооруженная и под охраной Британского Флота, будет продолжать сражение до тех пор, пока, в благословенное Богом время, Новый Свет, со всей его силой и мощью, не отправится на спасение и освобождение Cтарого.
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15.02.2023 08:29 Відповісти
буба - Черчіль 2?
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15.02.2023 08:31 Відповісти
П.Тичина...нам своє робить...і хоча той вірш про комуняк, але серед людей сьогодні цей вислів застосовують часто в контексті твердо робити свою справу
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15.02.2023 08:45 Відповісти
от і вам смішно....
не той у нас Черчіль, навіть близько нема - отака в нас зельня волинська сбу vsbu....
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15.02.2023 08:45 Відповісти
...зовсім не смішно, вже не в тому я віці.
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15.02.2023 08:46 Відповісти
крайню думку не зрозумів
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15.02.2023 08:51 Відповісти
а і не треба вам... - ви мене не зрозуміли - я вас.
теж не в тому віці...
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15.02.2023 08:55 Відповісти
якось точимо і сверлюємо - з буби 120мм міну вимогніть, хоч одну
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15.02.2023 06:35 Відповісти
почесний легіонер не мінах?
так і знав все на токарів і слесарюг впаде - ті зроблять, ті не по медалях....
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15.02.2023 07:14 Відповісти
* не по мінах?
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15.02.2023 07:17 Відповісти
а зельцу не хватило ума предложить создать аналогичные предприятия на территории Украины?
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15.02.2023 06:47 Відповісти
та Ви що як можна ?? миж з кацапами "адін нарот", "какая разніца", "нада просто перестать стрелять", "дедаваєвательниє деди ваєвалі" ... краще ж будувати дороги для танків кацапських "асвабодітелей" і купляти яйця то 17 грн.







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15.02.2023 06:58 Відповісти
гніди. 👿
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15.02.2023 07:28 Відповісти
Ну що вам сказати?

9 серпня 2018
"Україна почала серійне виробництво снарядів калібру 152 мм"
2019
Вибори, хужеНеБудет, "Велике крадівництво."
2022
Повномаштабне вторгнення.
"Україна запустила виробництво дефіцитних 152-міліметрових снарядів."
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15.02.2023 09:04 Відповісти
Небогатого нужно быть ума, чтоб такие глупые вопросы задавать и на Зелю рассчитывать...
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15.02.2023 10:59 Відповісти
 
 