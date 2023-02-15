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Німеччина (7091) літак (2853) Пісторіус (213)

Про літаки для України можна буде говорити через 3-4 місяці, - міністр оборони Німеччини Пісторіус

f-16,літак

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив постачання німецьких винищувачів в Україну зараз і заявив, що це питання може обговорюватися через кілька місяців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він заявив у коментарі телеканалу ARD.

"Якщо небо над Україною залишиться безпечним протягом наступних трьох-чотирьох місяців, тоді ми зможемо говорити про всі подальші кроки - зараз має сенс використання бронетанкових підрозділів", - сказав Пісторіус.

За його словами, питання про постачання винищувачів наразі не стоїть у центрі уваги.

Пісторіус заявив, що зараз пріоритетним завданням є забезпечення безпеки повітряного простору над Україною, і для цього необхідна функціонуюча система ППО з достатньою кількістю боєприпасів.

Також читайте: Військова допомога Німеччини Україні: "весняний пакет" уже в дорозі, - Пісторіус

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Топ коментарі
+13
Наступні місяці вирішальні у війні заявляють лідери заходу. Тому необхідну зброю надамо осінню.
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15.02.2023 07:33
+12
Як вони вже задовбали "ми вам дамо це але потім, коли ще 30 000 - 40.000 українців буде вбито, ось ми тоді про це подумаємо щоб дати вам літаки, а ***** за цей час ще в глиб України просунеться".
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15.02.2023 07:40
+9
Зверніть увагу на формулювання: "...можна буде говорити". Тобто, коливати повітря, пердіти в борошно / калюжу. Говоруни всраті.
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15.02.2023 07:56
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ta to i zrozumilo, zara nastup kacapiv, a otje treba PVO dlya zahystu
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15.02.2023 07:29 Відповісти
Наступні місяці вирішальні у війні заявляють лідери заходу. Тому необхідну зброю надамо осінню.
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15.02.2023 07:33 Відповісти
Що ж там робив поц з яйцями? Відмовляв давати літаки?
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15.02.2023 08:11 Відповісти
Тому поцу зброї не дадуть і через 4 місяці.
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15.02.2023 08:18 Відповісти
Так зброю дають тому поцу чи, все-таки, захисникам на передовій?
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15.02.2023 08:41 Відповісти
Так ! А нам начхати на 5 колону чуду-юду ми і так побєдім.
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15.02.2023 09:08 Відповісти
Має повний сенс. Просто попросіть Путіна теж стільки почекати.
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15.02.2023 07:37 Відповісти
Ще добав шановного, та Володимира Володимировича. Воно ***** і з маленької літери
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15.02.2023 07:40 Відповісти
I use Google Translate. All questions to them. Ok?
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15.02.2023 07:43 Відповісти
Путлеру та Єрмаку нікуди поспішати !
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15.02.2023 08:19 Відповісти
то нормальний а часом Піздоріус
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15.02.2023 07:39 Відповісти
Як вони вже задовбали "ми вам дамо це але потім, коли ще 30 000 - 40.000 українців буде вбито, ось ми тоді про це подумаємо щоб дати вам літаки, а ***** за цей час ще в глиб України просунеться".
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15.02.2023 07:40 Відповісти
Кто летать на них сейчас будет?
Пилотов своих они точно не дадут

А недоучки только самолеты угробят
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15.02.2023 07:46 Відповісти
Ну так інформація вже давно пройшла, що наших льотчиків тренують у Британії.
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15.02.2023 07:58 Відповісти
Да, подготавливают. Но только пока летчиков. Наша наземная аэродромная структура пока что не готова принять эти самолеты. А подготовить несколько аэродромов это время и деньги, причем большие.
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15.02.2023 08:02 Відповісти
можна і з Польщі злітати - кацапня ж бьє по Україні з білокацапії без проблем
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15.02.2023 08:09 Відповісти
Було б бажання надати. За рік багато варіантів можна було б розглянути. Хоча нам і ППО почали надавати коли вибили пів енергетики.
У них свої інтереси. По тому як іде допомога і її номенклатурі приблизно вже ясно до чого хилять союзники.
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15.02.2023 08:17 Відповісти
за рік? - а за 3 з квітня 19 скільки б можна було?
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15.02.2023 08:20 Відповісти
Як і з квітня 2014.
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15.02.2023 08:31 Відповісти
Вы служили в авиации? Вы думаете что самолету достаточно взлететь и пролететь через всю Украину без радиолокационного сопровождения и боевого управления? Что за детский сад! Боевой радиус действия самолета F-16 составляет 600 километров,
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15.02.2023 08:56 Відповісти
ви служли в амеріканських воздушних силах?
ви знаєте що і як потрібно Ф-16 на виконати міссію?
що за дитячий садочок....
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15.02.2023 09:00 Відповісти
С тобой все ясно, трындабол. Ты везде служил и все знаешь.
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15.02.2023 09:03 Відповісти
я ні - а ти так всюди так розумію - Top Gun?
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15.02.2023 09:07 Відповісти
Старший инженер 204 БрТА по авиационному вооружению. С 2019 года в запасе, так что я знаю о чем говорю.
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15.02.2023 09:10 Відповісти
так і знав ти по Ф-16!
честь маеш?
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15.02.2023 09:12 Відповісти
Ну если ты такой спец, то расскажи мне зачем верхние входы воздухозаборников на МиГ-29 и зачем поднимающиеся сетки в воздухозаьорниках Су-27.
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15.02.2023 09:17 Відповісти
omg - це навіть не смішно, коли колишній сержант розводить цілого
"Старшого инженера 204 БрТА по авиационному вооружению"...
а за Ф-16 ти не знаеш нічого - нуль.
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15.02.2023 09:22 Відповісти
Ну если ты такой спец, то расскажи мне зачем верхние входы воздухозаборников на МиГ-29 и зачем поднимающиеся сетки в воздухозаьорниках Су-27.
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15.02.2023 09:26 Відповісти
давай я тобі задачку задам? відповідь у питанні,
конвертуй мені 15.02.2023 02:30:35 в
mm.dd.yyyy hh.mm.ss
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15.02.2023 09:33 Відповісти
І так воно зручно ? Завжди мене дивувало дивне написання дат. Говорите то ви як ми.
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15.02.2023 09:36 Відповісти
зручно це чи ні це те що є в Ф-16.... - це тупо час який пілот повинен розуміти.
ази які мені зараз більше зрозумілі, але я хоча б памьятаю час по нашому...
і це тільки маленька проблема яка потребує навчяння..
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15.02.2023 09:44 Відповісти
Да. На роздуми кілька секунд.
Треба перевчатись думати і керувати.
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15.02.2023 09:46 Відповісти
а ще є інчі, ярди - не метри і сантіметри...
багато чого є...
в буби все просто надайте! - вони політають...
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15.02.2023 09:49 Відповісти
Просто політати щоб розбити літак- то одразу ні.
Центр керування польотами теж український має бути. Або пілоти мають відмінно знати англійську мову. Напевно вони її вивчають.
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15.02.2023 09:53 Відповісти
мову знати, це теж не все - треба звикнути, щоб ті ярди і інчі в тобі сиділи як отчє наш.
секунда, не так ти зрозумів?.... і боже збав...
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15.02.2023 09:59 Відповісти
а ще ж температура є у фаренгейтах
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15.02.2023 10:02 Відповісти
так...
і всі надписи не на мові...
знаєте як перекласти температуру з фаренгейта на цельсія швидко?
а як би швидко це не було - це теж час якого в пілота іноді нема....
70 фаренгейта на цельсія, ну грубо так?
формула проста - фаренгейт minus 32/2...
ну і з цельсія на фарегейт все наоборот - є в пілота на це час?
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15.02.2023 10:13 Відповісти
Треба звикати до нових цифр. Та й усе.
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15.02.2023 10:15 Відповісти
вже не кажучі за саме пілотування, ну тут хлопці таки зможуть і сумнівау нема, це для них найлегщє.
а щє і до бою потрібно - за шо і весь разговор....
знаю, вони зможуть і знаю допомога буде.
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15.02.2023 10:22 Відповісти
"Велика Британія не передаватиме Україні винищувачі у найближчі місяці чи навіть роки, - Воллес Джерело:
це те за що ми з Вами говорили годину тому...
Ви б знали як я б хотів помилитися...
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15.02.2023 12:35 Відповісти
Ну если ты такой спец, то расскажи мне зачем верхние входы воздухозаборников на МиГ-29 и зачем поднимающиеся сетки в воздухозаьорниках Су-27. Вася, перестань тупить и просто ответь на конкретный вопрос. Оно знает о чем должен знать пилот.
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15.02.2023 09:50 Відповісти
От для чого писати всяку х..ню, що у нас немає жодного аеропорту?? З
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15.02.2023 09:09 Відповісти
Вы знаете что такое бетонная крошка с покрытия неремонтированного годами бетонного покрытия полосы и рулежек. Вы видели забоины на лопатках первой и второй ступени компрессора двигателя, после чего он как минимум подлежит капремонту, а в основном снимается с эксплуатации?
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15.02.2023 09:14 Відповісти
Военный аэродром это не аэропорт. А боевой самолет не велосипед. На гражданском аэродроме есть пункт боевого управления? А склады боеприпасов?
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15.02.2023 10:14 Відповісти
А якщо добровольці? Відставні льотчики?
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15.02.2023 09:01 Відповісти
Курва, ця війна всім вигідна.
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15.02.2023 07:45 Відповісти
Особливо нашим корупціонерам і зрадникам.... дєрмак, татаров......
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15.02.2023 08:28 Відповісти
А от в чому сенс цієї збоченої логіки? Не дати зараз, щоб дати потім??? Чи вони хочуть впевнитися у тому, що Україна перемагає? Ну так як вона може перемогти, якщо їй не вистачає зброї???
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15.02.2023 07:51 Відповісти
сказати, що, якщо не поборите корупцію і не посадите розстріляєте зрадників в ОПі ..... будемо і надалі ТІЛЬКИ "говорити"......
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15.02.2023 08:29 Відповісти
Тобто: якщо не поборете корупцію, то хай вас куйло знищить. Правильно?
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15.02.2023 08:43 Відповісти
Тобто вони мають давати, а ми маємо розкрадати - в чому різниця???? Якщо хлопці з передової ВЖЕ кажуть, що майже не має патронів, мін і снарядів......
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15.02.2023 08:47 Відповісти
Снаряди та міни теж зелені вкрали?
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15.02.2023 08:48 Відповісти
Де є виробництво снарядів і мін в Україні???? В нас 9 років війна......
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15.02.2023 08:57 Відповісти
Саме так. 9 (дев"ять) !!! років. А в якому році розпочато будівництво патронного заводу, якщо не секрет? В 2014-му чи 15-му?
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15.02.2023 09:36 Відповісти
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15.02.2023 09:47 Відповісти
Те, про що я і говорив. За 5!!! років, з 14 по 19, не зроблено абсолютно нібуя...
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15.02.2023 09:51 Відповісти
з 14 по 23 - 9 років!!!!
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15.02.2023 10:15 Відповісти
Уважно дивися картинку Чи вигороджуєш......
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15.02.2023 11:40 Відповісти
Так може мало дають?
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15.02.2023 08:55 Відповісти
Смисл тоді давати????
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15.02.2023 08:55 Відповісти
Це вже абсурд і демагогія.

Сенс у тому, що вони допомагають не конкретним людям, а цілій країні. Якщо не подобається хтось в уряді, застосовуйте до них особистї санкції. Блокуйте банківські рахунки, відмовляйте у в'їзді, конфісковуйте нерухомість.
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15.02.2023 08:59 Відповісти
До жодного українського чиновника ніяких санкцій не застосовано. Вимоги щодо їх зміни теж не було. Значить, вони Захід цілком влаштовують. Тим більше, що західні перевірки ніяких порушень та нецільового використання допомоги не виявили. А це все означає, що дозоване надходження та затримки озброєння пов"язані виключно з якимись особистими інтересами західних партнерів. І тільки. Але місцева цензорівська публіка цього ніяк не може зрозуміти і сприйняти...
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15.02.2023 09:24 Відповісти
Люди тупо у минулому живуть і вперто ігнорують існуючі реалії. Тут тільки й можна почути: "А от не треба було того робити, А от не треба було цих обирати." Ніби від цього щось ЗАРАЗ може змінитися.
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15.02.2023 09:45 Відповісти
Я навіть більше скажу: все було б те ж саме, якби навіть в 19-му році обрали "правильного", на думку місцевої цензорівської публіки, президента. Бо, повторюсь, західні партнери діють виключно у власних, і тільки у власних, інтересах. І їм абсолютно начхати на прізвища українських чиновників. Абсолютно. Та і на інтереси всього українського народу теж, за великим рахунком...
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15.02.2023 09:56 Відповісти
Я навіть нічого додати не можу. Все так і є...
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15.02.2023 10:07 Відповісти
Мдаааааа Ви даже не удостоїлись Google-пошук відкрити......

До жодного українського чиновника ніяких санкцій не застосовано

https://www.dw.com/uk/ssha-zaprovadyly-sanktsii-proty-semy-ukraintsiv-za-vtruchannia-u-amerykanski-vybory/a-56196454 США запровадили санкції проти 7 українців
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15.02.2023 10:50 Відповісти
Кілька "ексів", нардеп та інші, які насправді ні на що в країні вже не впливають. Невже не зрозуміло, що я мав на увазі діюче керівництво? Чи лиш би висратись в безсилій люті? Схоже на те.
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15.02.2023 11:38 Відповісти
Україні потрібні f16. Однак американці їх не хочуть давати і не дають дозвіл іншим країнам зробити це. Я ось тільки не бачу багатомільйонних демонстрації від щирих диванних патріотів України у США аби Вашингтон дав нам літаки.
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15.02.2023 07:53 Відповісти
Та чого ж, якісь там демонстрації точно були, не надто велелюдні. На 20, 50 людей. Може і більше. Тільки-от якщо ситих конгресменів і президентів в овальних кабінетах не вразили кадри катівень рашистів із сотнями замордованих на окупованих територіях українців. Складені, наче карткові будиночки, багатоповерхівки Дніпра і трупи дітей, яких пожежники діставали із завалів. То демонстрації під вікнами Білого дому точно не вразять тертих калачів-політиканів. Їм, як наркоманам під важкими наркотиками, треба сильніші подразники. Нове 11 вересня, організоване рашистами на їх території, або "брудна" ядерна бомба, підірвана рашистами на Волл-Стріт.
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15.02.2023 08:04 Відповісти
"шашлички" нажерлася????
яйцями кілограмами закусила????
а гуманітарочкою привдяглася????
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15.02.2023 08:31 Відповісти
Зверніть увагу на формулювання: "...можна буде говорити". Тобто, коливати повітря, пердіти в борошно / калюжу. Говоруни всраті.
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15.02.2023 07:56 Відповісти
Якщо небо над Україною залишиться безпечним протягом наступних трьох-чотирьох місяців Джерело:

И вот это непонятно
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15.02.2023 08:00 Відповісти
Активність кацапської винищувальної авіації. Якщо вона буде високою, то й літаків не буде. Парадоксально
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15.02.2023 08:06 Відповісти
зачем самолеты когда можно с земли гасить на 150 км планирующими бомбами? Что именно дадут самолеты которыми запрещено бить по России?
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15.02.2023 09:00 Відповісти
А що зміниться через 3-4 місяці! Літаки нашим ЗСУ ще потрібні були півроку назад! Що казати на Німеччину ракети не летять і їхні люди не гинуть!
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15.02.2023 08:16 Відповісти
Ясненько... Концепція помінялась в західних твідарасів.Не здивуймося,якщо ці козли відмінять передачу інших видів озброєнью
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15.02.2023 08:25 Відповісти
Для ********** відповідь "Чому не дають літаки?" і "Чому дають так мало танків" :



В Минобороны Резникова отвечать за «антикоррупцию» будет рекетир-миллионер, - СМИ

По информации СМИ, новым антикоррупционным контролером в Минобороны Резникова будет Богдан Майданюк, но он сменил фамилию на Хмельницкий. Во времена Януковича занимался рэкетом, криминалом.

Основатель ОО «Стоп коррупция». На фото вам показывает, что все идет успешно, дорогие часы есть, дорогой Мерседес. Все атрибуты успешного бизнесмена. Правда бизнеса нет.

Евгений Карась прокомментировал назначение: «я его помню еще с 2010 года. Он был под судом за какой-то угон или отжим «Гелика».

В 2013 году отрабатывал пиарные заказы Януковича против Майдана. После 2013 успешно занимался рэкетом. Сейчас долларовый миллионер. Чего и не скрывает. Часы за 45 тысяч € взял, а повестку на войну так и не взял.

Ось така куйня малята.
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15.02.2023 08:41 Відповісти
Ну і ще по цій "темі".....

https://radiotrek.rv.ua/news/a-ienni-reformi-zakupivel-minoboroni-.-vibachte-za-matyuki-karas-identifikuvav-reketira-foto_303599.html «А**ЄННІ РЕФОРМИ «ЗАКУПІВЕЛЬ МІНОБОРОНИ». Вибачте за матюки»: Карась ідентифікував Рекетира (АУДІО) Радіо Трек: НОВИНИ. Джерело: https://radiotrek.rv.ua/news/a-ienni-reformi-zakupivel-minoboroni-.-vibachte-za-matyuki-karas-identifikuvav-reketira-foto_303599.html
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15.02.2023 08:44 Відповісти
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15.02.2023 08:46 Відповісти
Сюр якийсь
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15.02.2023 08:58 Відповісти
панікери та засланці, "Не бейте себя ушами по щекам.."(с)
- все буде як треба і все буде добре.. все буде Україна
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15.02.2023 08:42 Відповісти
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15.02.2023 08:44 Відповісти
Піздоріус
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15.02.2023 09:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=G7E3iNkQCPs Будут и самолеты: Окурку давали шанс одуматься, теперь будут добивать упыря
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15.02.2023 09:18 Відповісти
А нельзя сейчас говорить, чтобы через 3 месяца уже дать?
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15.02.2023 09:22 Відповісти
Вирiшальний момент в наступнi мiсяцi, тому потрiбну зброю ми дамо у наступному роцi.
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15.02.2023 09:22 Відповісти
Якщо вони висловлюють готовність говорити про це через 3-4 місяці, то що заважає це робити вже сьогодні? Хоча б говорити, щоб через 3-4 місяці діяти.
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15.02.2023 09:26 Відповісти
Недоторканий вошдь яєць не зміг чи не схотів, хоча б, старі МІГи отримати, які за рік так і не вичавили для нас?
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15.02.2023 09:40 Відповісти
26.01.23 Шольц виключає поставки Україні бойових літаків: "Позиція не змінилася і не зміниться"
15.02.23 Про літаки для України можна буде говорити через 3-4 місяці, - міністр оборони Німеччини Пісторіус
(далі буде )
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15.02.2023 09:42 Відповісти
Про надання Україні винищувачів не може бути й мови-той самий Пісторіус, менше ніж місяць тому! https://censor.net/ua/news/3396190/***********************************************************************************************
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15.02.2023 14:39 Відповісти
 
 