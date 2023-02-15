Про літаки для України можна буде говорити через 3-4 місяці, - міністр оборони Німеччини Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив постачання німецьких винищувачів в Україну зараз і заявив, що це питання може обговорюватися через кілька місяців.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він заявив у коментарі телеканалу ARD.
"Якщо небо над Україною залишиться безпечним протягом наступних трьох-чотирьох місяців, тоді ми зможемо говорити про всі подальші кроки - зараз має сенс використання бронетанкових підрозділів", - сказав Пісторіус.
За його словами, питання про постачання винищувачів наразі не стоїть у центрі уваги.
Пісторіус заявив, що зараз пріоритетним завданням є забезпечення безпеки повітряного простору над Україною, і для цього необхідна функціонуюча система ППО з достатньою кількістю боєприпасів.
Будь ласка, зачекайте...
Пилотов своих они точно не дадут
А недоучки только самолеты угробят
У них свої інтереси. По тому як іде допомога і її номенклатурі приблизно вже ясно до чого хилять союзники.
ви знаєте що і як потрібно Ф-16 на виконати міссію?
що за дитячий садочок....
честь маеш?
"Старшого инженера 204 БрТА по авиационному вооружению"...
а за Ф-16 ти не знаеш нічого - нуль.
конвертуй мені 15.02.2023 02:30:35 в
mm.dd.yyyy hh.mm.ss
ази які мені зараз більше зрозумілі, але я хоча б памьятаю час по нашому...
і це тільки маленька проблема яка потребує навчяння..
Треба перевчатись думати і керувати.
багато чого є...
в буби все просто надайте! - вони політають...
Центр керування польотами теж український має бути. Або пілоти мають відмінно знати англійську мову. Напевно вони її вивчають.
секунда, не так ти зрозумів?.... і боже збав...
і всі надписи не на мові...
знаєте як перекласти температуру з фаренгейта на цельсія швидко?
а як би швидко це не було - це теж час якого в пілота іноді нема....
70 фаренгейта на цельсія, ну грубо так?
формула проста - фаренгейт minus 32/2...
ну і з цельсія на фарегейт все наоборот - є в пілота на це час?
а щє і до бою потрібно - за шо і весь разговор....
знаю, вони зможуть і знаю допомога буде.
це те за що ми з Вами говорили годину тому...
Ви б знали як я б хотів помилитися...
розстріляєтезрадників в ОПі ..... будемо і надалі ТІЛЬКИ "говорити"......
Сенс у тому, що вони допомагають не конкретним людям, а цілій країні. Якщо не подобається хтось в уряді, застосовуйте до них особистї санкції. Блокуйте банківські рахунки, відмовляйте у в'їзді, конфісковуйте нерухомість.
До жодного українського чиновника ніяких санкцій не застосовано
https://www.dw.com/uk/ssha-zaprovadyly-sanktsii-proty-semy-ukraintsiv-za-vtruchannia-u-amerykanski-vybory/a-56196454 США запровадили санкції проти 7 українців
яйцями кілограмами закусила????
а гуманітарочкою привдяглася????
И вот это непонятно
В Минобороны Резникова отвечать за «антикоррупцию» будет рекетир-миллионер, - СМИ
По информации СМИ, новым антикоррупционным контролером в Минобороны Резникова будет Богдан Майданюк, но он сменил фамилию на Хмельницкий. Во времена Януковича занимался рэкетом, криминалом.
Основатель ОО «Стоп коррупция». На фото вам показывает, что все идет успешно, дорогие часы есть, дорогой Мерседес. Все атрибуты успешного бизнесмена. Правда бизнеса нет.
Евгений Карась прокомментировал назначение: «я его помню еще с 2010 года. Он был под судом за какой-то угон или отжим «Гелика».
В 2013 году отрабатывал пиарные заказы Януковича против Майдана. После 2013 успешно занимался рэкетом. Сейчас долларовый миллионер. Чего и не скрывает. Часы за 45 тысяч € взял, а повестку на войну так и не взял.
Ось така куйня малята.
https://radiotrek.rv.ua/news/a-ienni-reformi-zakupivel-minoboroni-.-vibachte-za-matyuki-karas-identifikuvav-reketira-foto_303599.html «А**ЄННІ РЕФОРМИ «ЗАКУПІВЕЛЬ МІНОБОРОНИ». Вибачте за матюки»: Карась ідентифікував Рекетира (АУДІО) Радіо Трек: НОВИНИ. Джерело: https://radiotrek.rv.ua/news/a-ienni-reformi-zakupivel-minoboroni-.-vibachte-za-matyuki-karas-identifikuvav-reketira-foto_303599.html
- все буде як треба і все буде добре.. все буде Україна
15.02.23 Про літаки для України можна буде говорити через 3-4 місяці, - міністр оборони Німеччини Пісторіус
(далі буде )