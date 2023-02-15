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Минулої доби росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині, 1 особа зазнала поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 14 лютого, російські окупанти вбили 1 мирного жителя Донецької області.

Про це в телеграмі повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 14 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Костянтинівці.

Ще 1 людина в області дістала поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також дивіться: Росіяни обстріляли Костянтинівку та Краматорськ: Пошкодили центр видачі гумдопомоги та медичний заклад, поранено 1 особу. ФОТОрепортаж

Минулої доби росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині, 1 особа зазнала поранень, - ОВА 01

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15.02.2023 09:41 Відповісти
 
 