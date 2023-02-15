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Новини Агресія Росії проти України Війна
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армія рф (16180) Генштаб ЗС (6064) ліквідація (3517) знищення (6551) техніка (1782) втрати (4282)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 139 770 осіб (+690 за добу), 298 літаків, 3290 танків, 2303 артсистеми, 6507 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 15 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 139 770 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 139 770 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків - 3290 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 6507 (+7) од,
  • артилерійських систем - 2303 (+4) од,
  • РСЗВ - 466 (+0) од,
  • засоби ППО - 236 (+2) од,
  • літаків - 298 (+0) од,
  • гелікоптерів - 286 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2011 (+0),
  • крилаті ракети - 857 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5161 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 219 (+1).

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 139 080 осіб (+740 за добу), 298 літаків, 3286 танків, 2299 артсистем, 6500 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 139 770 осіб (+690 за добу), 298 літаків, 3290 танків, 2303 артсистеми, 6507 броньованих машин 01


"Дані уточнюються", - додають у

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Топ коментарі
+16
24 одиниці техніки і 700 чумардосів! Слава ЗСУ! Переможемо!
Броня просіла, але ППО і спецтехніка це добре ))
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15.02.2023 08:28
+8
690 пігдогів!
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15.02.2023 08:36
+7
Як я вважаю. З 10 тис. консервантів по даним аналітиків зможуть поїхати максимум 3 тис танків. Плюс вони нашу трофеїли на початку війни, плюс Білорусь, плюс промисловість щось випускає. І саме головне, що майже 1/3 підбитих танків( яку ми включаємо до звітності) вони ремонтують і знову в бій кидають. А водити радянський танк багато розуму не потрібно. Тому танкісти в них не закінчуються.
Це якщо я правильно зрозумів ваше питання
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15.02.2023 09:06
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24 одиниці техніки і 700 чумардосів! Слава ЗСУ! Переможемо!
Броня просіла, але ППО і спецтехніка це добре ))
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15.02.2023 08:28 Відповісти
Ну, от по танкам - 3300, біля 400 затрофеєно = 3700. На озбр. (зберіг.) 12 -15 тис. Я не пойму. Хай в середньому 14 тис. - 3700 = 10. З десяти - всі до України не відправлять, ніхто не буде знімати з підмосков"я, Алакурти, членінграду, далекого сходу і т.д. Крім того - з консервації, ну тут з 3-1, хоч би так, виробництво, 30 на міс. З екіпажами те саме... Питання в чому - або звіздьож по їх втратам, або звіздьож по даним в їх кількості, так не буває...майже 4000 тис. кончили, а вони там є, скільки кілометрів фронту - і є.
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15.02.2023 08:41 Відповісти
Як я вважаю. З 10 тис. консервантів по даним аналітиків зможуть поїхати максимум 3 тис танків. Плюс вони нашу трофеїли на початку війни, плюс Білорусь, плюс промисловість щось випускає. І саме головне, що майже 1/3 підбитих танків( яку ми включаємо до звітності) вони ремонтують і знову в бій кидають. А водити радянський танк багато розуму не потрібно. Тому танкісти в них не закінчуються.
Це якщо я правильно зрозумів ваше питання
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15.02.2023 09:06 Відповісти
А ніхто і не заперечує, що і відновлюють щось, і ремонтують, і мехводів знаходять...

Тільки півроку в атаки ходять пєшкодралом, а танки та ББМ - бережуть.

Ви не замислювались - ЧОМУ? При тому, що у всіх їхніх настановах по веденню бою, наступам та бойовим діям - застосування бронетехніки ЗАВЖДИ на ПЕРШОМУ МІСЦІ (це в них після 2 світової, коли від німців по зубах отримали технікою добряче). Але ж ні - півроку практично тільки піхотні підрозділи.

Причин насправді декілька:
1. темпи відновлення техніки в них ЗНАЧНО відстають від темпів втрат при "доктринному" (як їм їхні настанови вказуть) застосуванні.
2. Якість відновлення - катастрофічна. Вони з натяжкою здатні примусити старе залізячча їздити, але замість Т-72Б3 в бій вже ідуть Т-72Б. А це означає - мінус електроніка, мінус тепловізори, мінус зв'язок.
3. Наступати на найнасиченішу ПТРК армію світу (ЗСУ) танками - реально ДОРОГА. Для прикладу: на тому тижні, під Вугледаром, в одному з боїв вони пішли в бій на техніці. 3 танки, 2 БМП, 1 МТЛБ. Тобто, механізованою ротою. В ході бою українські захисники, без залучення додаткових підрозділів, за 2 години розхєрачили: 3 танки, 1 БМП, 1 МТЛБ. Причому 3 одиниці техніки - з ПТРК, а 2 одиниці - за допомогою бригадної "арти по виклику".
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15.02.2023 10:07 Відповісти
Ви перед тим як писати стільки тексту прочитали б коментар на який я давав відповідь
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15.02.2023 10:22 Відповісти
Але ж остаточно (без можливості) поновлення, знищується не більше 25% танків-це живуча скотина, а продукує їх танкоград і він зараз працює 24/7. Ремонтні бази теж є. КаZZапи наступають, ушкоджена техніка (ворожа та наша) лишається на їх территорії та евакуюється для ремонта.
Теж по екіпажам: не всі гинуть при влучанні чи підриві, та підготовка нових не така вже довга-бази є і у рф і у рб.
Тому й виходить, що за рік умовний танк #123 було ушкоджено 4 рази (з відеопідтвержденням) і він потрапив 4 рази до зведення Генштабу.
Така моя думка.
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15.02.2023 09:13 Відповісти
дуже спірне твердження - казати, що знищується, мовляв, "не більше 25% танків".
Якщо в танк було пряме влучання з ПТРК, арт-установки, якщо танк вигорів, то відновлювати там вже немаэ чого. Хіба що зняти вцілілі деталі на "запчастини", ту ж таки гусінь чи щось подібне.
Наш Генштаб не випадково ж вже занижуэ дані зі знищеноі техніки ворога, зокрема й щодо знищенних танків.
Але комусь вигідно подавати інформацію, наче втрати в касапів "не такі вже й великі". Мовляв в них "і техніки багато", і все вони "відновлюють". А, насправді, ім нема нормально чим тримати фронт. По факту. По факту, в них проблеми навіть із тим, аби нормально відновити ті ж таки танки, зняті з "консерваціі". Бо там теж треба все міняти, а його банально немаэ.
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16.02.2023 00:57 Відповісти
Не утруждайся, там по всем пунктам звиждеж. Ох, уж эти рыбаки.
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15.02.2023 09:19 Відповісти
Затрофеєно вже більше 500.
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15.02.2023 09:34 Відповісти
То добре дуже, якщо так
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15.02.2023 09:40 Відповісти
Ви надивились роликів про те, як зберігається техніка в США чи Великобританії і вважаєте, що оті "12-15 тис.танків на зберіганні" в засрашки - це рельно техніка, яку можна хоч завтра "кинути на фронт". Якщо рахувати по "коробочкам в полі на базах зберігання" - у засрашки танків та ББМ не 12-15 тисяч, а 30-40 тисяч.

Правда в тому, що умови зберігання техніки в засрашці - кардинально відрізняються від нормальних країн. Якщо засрашка зможе "зняти зі зберігання" хоча б 20% техніки з тих 12-15 тисяч - це буде диво з див, бо практично все, що там зберігається - це проіржавілі остови техніки, зачасту без двигунів, гарантовано без електроніки, прицілів, із зтрухнявілими всіма розхідниками (прокладки, підшипники тощо).

Саме тому засрашка практично на півроку, після початку літа, перестала кидати в бій та атаки танки та бронетехніку. Їм знадобилось 6+ місяців, аби ХОЧ ЩОСЬ ВІДНОВИТИ. Але ще цікавіша правда в тому, що те, що зараз повзе в атаку, вони відновили НЕ ЗІ ЗБЕРІГАННЯ, а вигребли все, що хоч якось доглядалося в "третіх батальйонах". Тобто немодернізовані Т-72Б тощо. Навіть Т-62, які вони почали гнати на фронт в серпні - це насправді залишки партій Т-62М, які вони модернізували в районі 2012 року для Сирій/Лівій, а не "зняті зі зберігання в 2022 році"...
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15.02.2023 09:41 Відповісти
Уважно прочитав...Це я зрозумів. Про ролики нє, просто колив 14 наші хлопці знімали зі зберігання наш ресурс, відновлення там було наскільки проблематичне (частково в курсі), що починалось усе з дріб"язку - підшипники, прокладки, гус.пальці, Зіпів нема, зрештою - на чесному слові з 3- один рухався впродовж 1 місяця. І експерти ж, типу Жданова, Світана шось же говорять
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15.02.2023 09:46 Відповісти
Якраз "икспєрд" Жданов (який ні дня не воював, а весь досвід "бойових дій"- декілька стрільб на полігонах ще за совка) в цьому питанні висказався однозначно: НАШІ проблемо 2014 року щодо відновлення техніки "зі зберігання" - це НІЩО у порівнянні з станом речей на базах зберігання засрашки.

Саме тому, що Жданов таке сказав, особисто я вирішив перевірити ці слова у інших джерелах. І, на щастя, хоч в цьому "икспєрд Жданов" не сказав якусь маячню. Все ж таки питання МТЗ - це його основне питання, як колишнього військового. Він насправді більше нічого нормально просто не знає.
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15.02.2023 10:15 Відповісти
Це те, що підтверджено результатами фото- та відеозйомки (з відкритих джерел) - https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html


Це те, що у них було - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
Ще була якась дещиця у ПДВ і береговій охороні ВМФ.

Порахуй!
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15.02.2023 09:44 Відповісти
Ознайомився
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15.02.2023 09:47 Відповісти
Ну щодо "броні" - то тут "одне з двох" : або дійсно " неабьятные закрома матушки -Рассии" "показали дно"(як по техніці так і по навченому особовому складу екіпажів) або кацапи техніку для наступу бережуть Здається - перше Бо вже півроку кацапські емісари вмовляють країни Африки Азії та Латинської Америки "відпродать назад" ті танки що Росія їм поставляла перед цим
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15.02.2023 08:44 Відповісти
Якби в них був реальний ресурс оперативно-стратегічного рівня, вони б його неодмінно спробували використати для досягнення "славетної перемоги" над якимось величезним містом районного масштабу, типу Соледару (10000 мешканців до 2014 року, а фанфар та переможних реляцій, ніби 2 Києва захопили), до 7 листопада, 1 січня, 8 березня, 1 вересня, 23 лютого чи дня народження х*йла.

Причому, треба розуміти, що вони не тупі. І маючи зараз в руці реально більше тисячі танків типу Т-72Б, Т-62М та Т-80У(М), реально попустилися і оцінюють їхню "оперативну готовність" як надзвичайно низьку. І не наважуються їх масово використовувати, розуміючи, що ця тисяча-півтори танків для ЗСУ - на місяць боїв. Причому ЗСУ для знищення цих танків не буде застосовувати масово свою бронетехніку, а "вирішить питання" просто за допомогою координації арти та частково штатними для піхотних підрозділів ПТРК.
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15.02.2023 10:23 Відповісти
690 пігдогів!
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15.02.2023 08:36 Відповісти
Файно звучить!
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15.02.2023 09:28 Відповісти
Ну якщо так і далі піде, то кінця місяця вакурат на 150000 свинособак вийдуть... Слава ЗСУ! Слава Україні!
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15.02.2023 09:34 Відповісти
3290 танків то разом із затрофеїними і разом з тими які московити відтянули та поремонтували і вони знову воюють. тому в тому числі цілком можливо вирахувати мінус 20%. думаю реальні втрати московитів по танках 2400-2500
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15.02.2023 09:56 Відповісти
утилизация московського лайна тривае,Слава ЗСУ !!!)))
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15.02.2023 14:07 Відповісти
https://t.me/nevzorovtv/7928 Александр Невзоров :
Очень тщательно, и надо сказать, очень успешно - путинский режим ухитряется прятать от глаз болезненную для себя тему инвалидов «сво». Прессе об этом строго велено молчать и не «ворошить калек».
Но! Засекретив эту тему в целом, кремлевские дегенераты не сообразили, что цифры всех БМСЭ (бюро медико-социальной экспертизы) остаются открытыми и легко складываются в жуткие (для россии) данные.
В этой войне уже около 200 тысяч стали инвалидами 1 группы, т.е. полными «самоварами», еще сотни тысяч получили 2 и 3 группы.
Абсолютных калек (безруко-безногих) «всего» 200.000 потому, что процедура присуждения 1 группы - история не быстрая, так как к туповатой медицине подмешивается такая же тупая и медленная социальная бюрократия. Сейчас в «режиме ожидания» звания «самовара» находится еще (примерно) 90 000 новых изувеченцев.
История миллионов русских инвалидов II Мировой войны закончилась в грязных бараках Валаама, в спецлагерях, трущобах и под заборами, в нищете и гное (их убрали с глаз подальше, т.к они портили картинку советской «победы»).
Судьба инвалидов русско-украинской войны будет еще страшнее. Эта война, без сомнения, будет признана «преступной», что обнулит всякие всякие обязательства государства перед калеками.
***************
Якщо за цю війну стало триста тисяч безрукобезногих касапів, то цифра нашого Генштабу в сто п'ятдесят тисяч поліетиленових оркопакетів може десь приблизно відповідати реальності...
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15.02.2023 15:28 Відповісти
 
 