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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 139 770 осіб (+690 за добу), 298 літаків, 3290 танків, 2303 артсистеми, 6507 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 15 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 139 770 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 139 770 (+690) осіб ліквідовано,
- танків - 3290 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 6507 (+7) од,
- артилерійських систем - 2303 (+4) од,
- РСЗВ - 466 (+0) од,
- засоби ППО - 236 (+2) од,
- літаків - 298 (+0) од,
- гелікоптерів - 286 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2011 (+0),
- крилаті ракети - 857 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5161 (+6) од,
- спеціальна техніка - 219 (+1).
"Дані уточнюються", - додають у
Топ коментарі
+16 Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар15.02.2023 08:28
+8 Moshe Dayan 29b06cb5
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+7 Русня Двухсотая
показати весь коментар15.02.2023 09:06
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Будь ласка, зачекайте...
Броня просіла, але ППО і спецтехніка це добре ))
Це якщо я правильно зрозумів ваше питання
Тільки півроку в атаки ходять пєшкодралом, а танки та ББМ - бережуть.
Ви не замислювались - ЧОМУ? При тому, що у всіх їхніх настановах по веденню бою, наступам та бойовим діям - застосування бронетехніки ЗАВЖДИ на ПЕРШОМУ МІСЦІ (це в них після 2 світової, коли від німців по зубах отримали технікою добряче). Але ж ні - півроку практично тільки піхотні підрозділи.
Причин насправді декілька:
1. темпи відновлення техніки в них ЗНАЧНО відстають від темпів втрат при "доктринному" (як їм їхні настанови вказуть) застосуванні.
2. Якість відновлення - катастрофічна. Вони з натяжкою здатні примусити старе залізячча їздити, але замість Т-72Б3 в бій вже ідуть Т-72Б. А це означає - мінус електроніка, мінус тепловізори, мінус зв'язок.
3. Наступати на найнасиченішу ПТРК армію світу (ЗСУ) танками - реально ДОРОГА. Для прикладу: на тому тижні, під Вугледаром, в одному з боїв вони пішли в бій на техніці. 3 танки, 2 БМП, 1 МТЛБ. Тобто, механізованою ротою. В ході бою українські захисники, без залучення додаткових підрозділів, за 2 години розхєрачили: 3 танки, 1 БМП, 1 МТЛБ. Причому 3 одиниці техніки - з ПТРК, а 2 одиниці - за допомогою бригадної "арти по виклику".
Теж по екіпажам: не всі гинуть при влучанні чи підриві, та підготовка нових не така вже довга-бази є і у рф і у рб.
Тому й виходить, що за рік умовний танк #123 було ушкоджено 4 рази (з відеопідтвержденням) і він потрапив 4 рази до зведення Генштабу.
Така моя думка.
Якщо в танк було пряме влучання з ПТРК, арт-установки, якщо танк вигорів, то відновлювати там вже немаэ чого. Хіба що зняти вцілілі деталі на "запчастини", ту ж таки гусінь чи щось подібне.
Наш Генштаб не випадково ж вже занижуэ дані зі знищеноі техніки ворога, зокрема й щодо знищенних танків.
Але комусь вигідно подавати інформацію, наче втрати в касапів "не такі вже й великі". Мовляв в них "і техніки багато", і все вони "відновлюють". А, насправді, ім нема нормально чим тримати фронт. По факту. По факту, в них проблеми навіть із тим, аби нормально відновити ті ж таки танки, зняті з "консерваціі". Бо там теж треба все міняти, а його банально немаэ.
Правда в тому, що умови зберігання техніки в засрашці - кардинально відрізняються від нормальних країн. Якщо засрашка зможе "зняти зі зберігання" хоча б 20% техніки з тих 12-15 тисяч - це буде диво з див, бо практично все, що там зберігається - це проіржавілі остови техніки, зачасту без двигунів, гарантовано без електроніки, прицілів, із зтрухнявілими всіма розхідниками (прокладки, підшипники тощо).
Саме тому засрашка практично на півроку, після початку літа, перестала кидати в бій та атаки танки та бронетехніку. Їм знадобилось 6+ місяців, аби ХОЧ ЩОСЬ ВІДНОВИТИ. Але ще цікавіша правда в тому, що те, що зараз повзе в атаку, вони відновили НЕ ЗІ ЗБЕРІГАННЯ, а вигребли все, що хоч якось доглядалося в "третіх батальйонах". Тобто немодернізовані Т-72Б тощо. Навіть Т-62, які вони почали гнати на фронт в серпні - це насправді залишки партій Т-62М, які вони модернізували в районі 2012 року для Сирій/Лівій, а не "зняті зі зберігання в 2022 році"...
Саме тому, що Жданов таке сказав, особисто я вирішив перевірити ці слова у інших джерелах. І, на щастя, хоч в цьому "икспєрд Жданов" не сказав якусь маячню. Все ж таки питання МТЗ - це його основне питання, як колишнього військового. Він насправді більше нічого нормально просто не знає.
Це те, що у них було - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
Ще була якась дещиця у ПДВ і береговій охороні ВМФ.
Порахуй!
Причому, треба розуміти, що вони не тупі. І маючи зараз в руці реально більше тисячі танків типу Т-72Б, Т-62М та Т-80У(М), реально попустилися і оцінюють їхню "оперативну готовність" як надзвичайно низьку. І не наважуються їх масово використовувати, розуміючи, що ця тисяча-півтори танків для ЗСУ - на місяць боїв. Причому ЗСУ для знищення цих танків не буде застосовувати масово свою бронетехніку, а "вирішить питання" просто за допомогою координації арти та частково штатними для піхотних підрозділів ПТРК.
Очень тщательно, и надо сказать, очень успешно - путинский режим ухитряется прятать от глаз болезненную для себя тему инвалидов «сво». Прессе об этом строго велено молчать и не «ворошить калек».
Но! Засекретив эту тему в целом, кремлевские дегенераты не сообразили, что цифры всех БМСЭ (бюро медико-социальной экспертизы) остаются открытыми и легко складываются в жуткие (для россии) данные.
В этой войне уже около 200 тысяч стали инвалидами 1 группы, т.е. полными «самоварами», еще сотни тысяч получили 2 и 3 группы.
Абсолютных калек (безруко-безногих) «всего» 200.000 потому, что процедура присуждения 1 группы - история не быстрая, так как к туповатой медицине подмешивается такая же тупая и медленная социальная бюрократия. Сейчас в «режиме ожидания» звания «самовара» находится еще (примерно) 90 000 новых изувеченцев.
История миллионов русских инвалидов II Мировой войны закончилась в грязных бараках Валаама, в спецлагерях, трущобах и под заборами, в нищете и гное (их убрали с глаз подальше, т.к они портили картинку советской «победы»).
Судьба инвалидов русско-украинской войны будет еще страшнее. Эта война, без сомнения, будет признана «преступной», что обнулит всякие всякие обязательства государства перед калеками.
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Якщо за цю війну стало триста тисяч безрукобезногих касапів, то цифра нашого Генштабу в сто п'ятдесят тисяч поліетиленових оркопакетів може десь приблизно відповідати реальності...