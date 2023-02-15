Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 139 770 осіб (+690 за добу), 298 літаків, 3290 танків, 2303 артсистеми, 6507 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 15 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 139 770 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 139 770 (+690) осіб ліквідовано,

танків - 3290 (+4) од,

бойових броньованих машин - 6507 (+7) од,

артилерійських систем - 2303 (+4) од,

РСЗВ - 466 (+0) од,

засоби ППО - 236 (+2) од,

літаків - 298 (+0) од,

гелікоптерів - 286 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2011 (+0),

крилаті ракети - 857 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5161 (+6) од,

спеціальна техніка - 219 (+1).

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 139 080 осіб (+740 за добу), 298 літаків, 3286 танків, 2299 артсистем, 6500 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА



"Дані уточнюються", - додають у