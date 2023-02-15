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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Держдума та Рада Федерації РФ збирають засідання для "інтеграції" окупованих українських територій

окупанти,окупація

Рада Федерації Росії та Державна Дума скликають 22 лютого позапланове засідання. На ньому розглянуть закони про "інтеграцію" до російського правового поля тимчасово окупованих територій.

Про це заявив голова комітету Ради Федерації з питань регламенту В’ячеслав Тимченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, ці закони мають бути ухвалені до 1 березня.

"Рада Федерації на позаплановому засіданні 22 лютого планує розглянути закони про інтеграцію нових суб'єктів РФ у правове поле Росії, які мають бути ухвалені до 1 березня", - сказав Тимченко.

Також читайте: Кремль стимулює росіян переїжджати на окуповані території України, - Центр нацспротиву

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Топ коментарі
+22
Росія не має нічого спільного з правовим полем
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15.02.2023 08:32
+21
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Об исключении г. Красный Лиман из состава
Российской Федерации
В соответствии с международными принципами международного права. учитывая волеизъявление народа Украины, постановляю:
Исключить г.Красный Лиман из состава Российской Федерации.
В честь этого события провести праздничнный салют на аэродроме Бельбек в Крыму.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания



В результате организованного и проведённого ЗСУ 1 октября 2022 года референдума, Лиман остался в составе Украины! В голосовании (кроме украинских солдат и местных жителей) принимали участие гаубицы, танки, РСЗО, миномёты и ПТУР с ЗРК!
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15.02.2023 08:38
+17
"Границы России заканчиваются там... где Россия получает по *****!!!"
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15.02.2023 08:57
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Не мають чим зайнятись, так роботу собі придумовують, спочатку як інтегрувати, потім як реагувати на їх звільнення, потім як деінтегрувати .... В підсумку будуть ділити рашку...
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15.02.2023 08:31 Відповісти
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Об исключении г. Красный Лиман из состава
Российской Федерации
В соответствии с международными принципами международного права. учитывая волеизъявление народа Украины, постановляю:
Исключить г.Красный Лиман из состава Российской Федерации.
В честь этого события провести праздничнный салют на аэродроме Бельбек в Крыму.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания



В результате организованного и проведённого ЗСУ 1 октября 2022 года референдума, Лиман остался в составе Украины! В голосовании (кроме украинских солдат и местных жителей) принимали участие гаубицы, танки, РСЗО, миномёты и ПТУР с ЗРК!
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15.02.2023 08:38 Відповісти
Росія не має нічого спільного з правовим полем
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15.02.2023 08:32 Відповісти
можете зібратися і навіть не виходити аж до літа.. толку з ваших касабских засідань
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15.02.2023 08:33 Відповісти
Ідійоти!
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15.02.2023 08:33 Відповісти
после этого увеличится количество населения Украины с двумя паспортами. Хитрую и подлую политику ведет агрессор.
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15.02.2023 08:33 Відповісти
Інтегруй, не інтегруй, все одно одержиш х** (хаймерс)!
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15.02.2023 08:34 Відповісти
Приходить росіянин у магазин шкільного приладдя:
- Дайте мне карту России!
- Вам на какую дату и с какой локацией карта нужна?
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15.02.2023 08:35 Відповісти
"Вам карту россии за какое число?" - так правильніше.
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15.02.2023 08:46 Відповісти
карту раИсі за авторства сальДа ))
"наФсігда"
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15.02.2023 08:50 Відповісти
"Границы России заканчиваются там... где Россия получает по *****!!!"
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15.02.2023 08:57 Відповісти
Напевно будуть обговорювати як їм пошвидше і безболісніше звалити з тих територій, та щоб ще й недообісратись по повній
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15.02.2023 08:39 Відповісти
Московия на грани распада. Оккупированные Сибирь, Дальний Восток и другие регионы объявили о проведении референдумов о выходе из состава Московии. То есть Московия уже не может удержать свои колонии. Обстановка на фронте тоже угрожающая, ведущая к разгрому московской армии. В это время совсем сошла с ума центральная власть Московии и собирает заседание еще для интеграции оккупированных украинских территорий. Пир во время чумы
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15.02.2023 08:52 Відповісти
Саме так, як ви описуєте, і виглядає загибель імперій.
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15.02.2023 09:00 Відповісти
Поки ніде не чутно закликів до від'єднання жодних територій. Той емігрантський з'їзд, про який писали минулого тижня, до жодних наслідків не призведе
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15.02.2023 09:11 Відповісти
Засідання клубу любителів дідового анусу
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15.02.2023 08:54 Відповісти
Пам'ятаючи наслідки інтеграції Харківщини та Херсона минулої осени, всіляко підтримую чергове дебільне рішення госдури!
Єдине прошу перенести дату на 1 квітня, всесвітній день руZZкого вЯлічія!
Тай болото має підсохнути, ЗСУ трохи легше буде.
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15.02.2023 08:59 Відповісти
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15.02.2023 09:10 Відповісти
Розмінував не дурачок а ЗРАДНИК, АГЕНТ КРЕМЛЯ. І СКІЛЬКИ ЩЕ ЇХ ПРИ ВЛАДІ В УКРАЇНІ?!
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15.02.2023 10:20 Відповісти
Это какие то предсмертные судороги. Им же сказали, что их там просто убьёт.
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15.02.2023 09:12 Відповісти
Правоберіжжя Україні, а Лівоберіжжя Московії так здається по Оманським перемовинам ?
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15.02.2023 09:13 Відповісти
ну хоч якісь "перемоги" на россії
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15.02.2023 09:24 Відповісти
За рік нам вдалося знищити майже половину з необхідної кількості - 300 тисяч кацапів. Чим швидше ми досягнемо цієї кількості вбитих кацапів тим швидше почнеться крах федерації.
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15.02.2023 09:26 Відповісти
Сумніваюся, що 300 тис. "хароших рускіх" врятують Україну; принаймні у тричі більше. Підкреслюю, саме "хароших рускіх".
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15.02.2023 09:40 Відповісти
Історично так склалось що кацапи помічають власні втрати тільки після того як кількість забитих досягає 300 тисяч, а кількість інвалідів 900 тисяч. Після цього починається "братаніє с пратівніком", революції та стихійні голодні бунти вдів та сиріт - "устают от войни" і відповзають в ***** зализувати рани.
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15.02.2023 09:50 Відповісти
Ви маєте на увазі царя та його холуїв, чи саме рабів на тій території?
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15.02.2023 09:55 Відповісти
Японська 1904-5 років (втрати 450 000), Фінська (втрати 340 тисяч), Друга Світова (1941-42 роки).
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15.02.2023 09:57 Відповісти
Не забувайте про рівень пропаганди тоді й сьогодення.
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15.02.2023 10:14 Відповісти
Яким би не був рівень пропаганди люди реагують більш-менш статично. Головне тут постійне повторювання і наглядні дії. Гітлеру знадобилось 6 років щоб перетворити німців на фашистів. ***** стільки ж. У нас перелом в ставленні до кацапів на національному рівні відбувся в 2020, а з початку окупації (2022) до 2028 кацапи будуть масово сприйматися як дикуни і хворі на голову в усьому цивілізованому світі.
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15.02.2023 11:22 Відповісти
Имитация бурной деятельности что бы недомерка хоть чуть чуть попустило.
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15.02.2023 09:35 Відповісти
На тонучому "Тітаніку" п'яна матросня і бортові шльондри зібрали конференцію з приводу інтеграції айсберга в склад корабля.***.
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15.02.2023 09:44 Відповісти
Будуть ядеркою грозить знову. Нічого нового
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15.02.2023 09:56 Відповісти
Час зібрати засідання ООН для інтеграції окупованих кацапами земель до законних, історичних, власників.
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15.02.2023 10:01 Відповісти
Вчера вечером подписал указ, которым проституция РФ возвращается по своему содержанию на 12 декабря 1993 - НАВСЕГДА!
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15.02.2023 10:02 Відповісти
інтегруй не інтегруй. москалі получать х.й
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15.02.2023 10:04 Відповісти
Інтегруйте своєму путлеру - кабаку в сраку.
І йому задоволення і вам корисно
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15.02.2023 10:15 Відповісти
 
 