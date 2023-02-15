Держдума та Рада Федерації РФ збирають засідання для "інтеграції" окупованих українських територій
Рада Федерації Росії та Державна Дума скликають 22 лютого позапланове засідання. На ньому розглянуть закони про "інтеграцію" до російського правового поля тимчасово окупованих територій.
Про це заявив голова комітету Ради Федерації з питань регламенту В’ячеслав Тимченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
За його словами, ці закони мають бути ухвалені до 1 березня.
"Рада Федерації на позаплановому засіданні 22 лютого планує розглянути закони про інтеграцію нових суб'єктів РФ у правове поле Росії, які мають бути ухвалені до 1 березня", - сказав Тимченко.
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ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Об исключении г. Красный Лиман из состава
Российской Федерации
В соответствии с международными принципами международного права. учитывая волеизъявление народа Украины, постановляю:
Исключить г.Красный Лиман из состава Российской Федерации.
В честь этого события провести праздничнный салют на аэродроме Бельбек в Крыму.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания
В результате организованного и проведённого ЗСУ 1 октября 2022 года референдума, Лиман остался в составе Украины! В голосовании (кроме украинских солдат и местных жителей) принимали участие гаубицы, танки, РСЗО, миномёты и ПТУР с ЗРК!
- Дайте мне карту России!
- Вам на какую дату и с какой локацией карта нужна?
"наФсігда"
Єдине прошу перенести дату на 1 квітня, всесвітній день руZZкого вЯлічія!
Тай болото має підсохнути, ЗСУ трохи легше буде.
І йому задоволення і вам корисно