Держдума та Рада Федерації РФ збирають засідання для "інтеграції" окупованих українських територій

Рада Федерації Росії та Державна Дума скликають 22 лютого позапланове засідання. На ньому розглянуть закони про "інтеграцію" до російського правового поля тимчасово окупованих територій.

Про це заявив голова комітету Ради Федерації з питань регламенту В’ячеслав Тимченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, ці закони мають бути ухвалені до 1 березня.

"Рада Федерації на позаплановому засіданні 22 лютого планує розглянути закони про інтеграцію нових суб'єктів РФ у правове поле Росії, які мають бути ухвалені до 1 березня", - сказав Тимченко.

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