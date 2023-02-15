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Ворог не припиняє обстрілів Куп’янська, пошкоджено житловий будинок, без постраждалих, - ОВА

харківщина

Російські військові не припиняють обстрілів з танків, мінометів та артилерії населених пунктів Харківської області поблизу лінії зіткнення. 14 лютого під ворожим вогнем опинилися Крохмальне, Берестове, Табаївка, Куп’янськ, Дворічна, а також Ветеринарне, Гранів, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Чугунівка та ін.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ

▪️Минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 20 населених пунктів.

"У м. Куп’янськ, внаслідок ракетного обстрілу, значних пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок.

Сьогодні, о 7:00 годині, Куп’янськ знову був під обстрілом. Пошкоджено 3 приватних житлових будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі. Обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 12 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

Ворог не припиняє обстрілів Куп’янська, пошкоджено житловий будинок, без постраждалих, - ОВА 01
Ворог не припиняє обстрілів Куп’янська, пошкоджено житловий будинок, без постраждалих, - ОВА 02
Ворог не припиняє обстрілів Куп’янська, пошкоджено житловий будинок, без постраждалих, - ОВА 03

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Ворог стріляє туди, куди тільки може дістати з любого виду озброєння, а як тільки ми бажаємо отримати ракети, якими можемо вдарити по місцю пускових ракет чи артилерії ворога, так зразу починається плач, виття, скиглення і погрози ядерною зброєю європейцям, бо вжде навіть і цього Україна не боїться. Ще раз переконуюся, що гірше кацапа нічого більше природа не придумала.
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15.02.2023 09:35 Відповісти
 
 