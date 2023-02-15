Ворог не припиняє обстрілів Куп’янська, пошкоджено житловий будинок, без постраждалих, - ОВА
Російські військові не припиняють обстрілів з танків, мінометів та артилерії населених пунктів Харківської області поблизу лінії зіткнення. 14 лютого під ворожим вогнем опинилися Крохмальне, Берестове, Табаївка, Куп’янськ, Дворічна, а також Ветеринарне, Гранів, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Чугунівка та ін.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ
▪️Минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 20 населених пунктів.
"У м. Куп’янськ, внаслідок ракетного обстрілу, значних пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок.
Сьогодні, о 7:00 годині, Куп’янськ знову був під обстрілом. Пошкоджено 3 приватних житлових будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі. Обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
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