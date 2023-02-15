Росіяни розуміють, що наступ ЗСУ неминучий та намагаються його збити, - ГУР МО

Теперішню активізацію російських окупаційних військ не варто порівнювати з повномасштабним вторгненням, що відбулося на початку 2022 року.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, що вони не можуть виконати поставлені завдання, однак це не означає, що подальших спроб не буде. У ворога є резерв, є накопичена жива сила, щоправда, разом з тим є проблема з технікою та БК", - зазначив він.

За словами Юсова, росіяни розуміють, що продовження українського контрнаступу і операції зі звільнення наших територій неминучі. Українські збройні сили готуються, і цей план буде втілено в життя.

"Тому ворог поспішає і зараз продовжує робити міцні атаки і по Вугледару, і по Бахмуту, розуміючи, що наступ українських сил неминучий, намагаючись його збити певним чином", - підсумував представник ГУР МО.

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