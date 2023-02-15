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розвідка (3804) Донбас (22348)

Росіяни розуміють, що наступ ЗСУ неминучий та намагаються його збити, - ГУР МО

окупанти

Теперішню активізацію російських окупаційних військ не варто порівнювати з повномасштабним вторгненням, що відбулося на початку 2022 року.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, що вони не можуть виконати поставлені завдання, однак це не означає, що подальших спроб не буде. У ворога є резерв, є накопичена жива сила, щоправда, разом з тим є проблема з технікою та БК", - зазначив він.

За словами Юсова, росіяни розуміють, що продовження українського контрнаступу і операції зі звільнення наших територій неминучі. Українські збройні сили готуються, і цей план буде втілено в життя.

"Тому ворог поспішає і зараз продовжує робити міцні атаки і по Вугледару, і по Бахмуту, розуміючи, що наступ українських сил неминучий, намагаючись його збити певним чином", - підсумував представник ГУР МО.

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https://www.youtube.com/watch?v=LWLDchefRPo https://www.youtube.com/watch?v=LWLDchefRPo


вони це розуміють дуже добре
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15.02.2023 09:22 Відповісти
А в ГУР більше ніякої роботи немає, ніж робити пустопорожні заяви?
До буданова якось робилися справи і мало хто чув, що існує така установа, але там велась справжня робота, доки до влади не прийшли тупі «актори» розмовного жанру!
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15.02.2023 09:31 Відповісти
Більш мислячі кацапи знають, що під час наступу ЗСУ, їм прийдеться тут здохнути, звичайно частина втечек але більшість вірять в кацапську пропаганду, що вони найсильніші, і що вони борються з фашистами, хоча реально вони і є фашисти, нацисти, терористи і звичайні смердючі потвори, вбиваючі жінок і дітей і знищуючи цілі міста.
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15.02.2023 09:31 Відповісти
- В чому різниця між бойовими діями кацапів та українців?
- Українці захищають власний дім, а кацапи - "русский мир" (у чужій країні) Кацапи підлаштовують наступи під "пам"ятні дати", а українці - під погодні умови
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15.02.2023 09:34 Відповісти
ГУР МО - 🤡
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15.02.2023 10:35 Відповісти
 
 