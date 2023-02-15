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Берлусконі Сільвіо (34) Італія (1514) росія (63574)

Берлусконі почав виправдовуватися після заяв, що Україна "нападала на Донбас": Каже про підтримку українського народу

берлусконі

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі після після критики Зеленського та повторення тез роспропаганди заявив про підтримку України.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Берлусконі зазначив, що Італія завжди підтримувала український народ і без вагань голосувала у своєму парламенті та Європі за військову та фінансову допомогу.

"Я завжди був і залишаюся на боці українського народу та миру. Я сподіваюся, що невдовзі буде знайдено дипломатичне рішення цієї дуже небезпечної війни для всіх нас. Я запропонував великий План Маршала Заходу щодо відбудови України, як можливий дипломатичний спосіб припинення цього конфлікту", - додав він.

Нагадаємо, раніше Берлусконі висловився про війну РФ проти України, повторивши тези російської пропаганди. Зокрема він заявив, що Україна нібито "нападала на Донбас". Також він сказав, що якби він був прем'єр-міністром сьогодні, то не став би зустрічатися з президентом Володимиром Зеленським.

Чинна прем’єрка Джорджі Мелоні запевнила Україну в підтримці.

У МЗС України заявили, що Берлусконі намагається цілувати криваві руки Путіна.

Також читайте: Італія та Франція передадуть Україні системи ППО SAMP/T, - Остін

Автор: 
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Топ коментарі
+25
Пішов ти, берлусконі під хвіст пуйлу. Ми вже побачили тебе і нам зайвих слів не потрібно. Український народ тебе посилає нах.
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15.02.2023 09:32
+19
ПНХ путінська шльондра!
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15.02.2023 09:32
+14
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15.02.2023 09:35
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Пішов ти, берлусконі під хвіст пуйлу. Ми вже побачили тебе і нам зайвих слів не потрібно. Український народ тебе посилає нах.
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15.02.2023 09:32 Відповісти
Итальянский Премьер синьор Сильвио Берлускони нанес визит Путину в оккупированную православными россиянами украинскую Ялту, где он совместно с князем Темнейшим распили бутылку коллекционного 240-летнего Хереса-де-ла-Фронтера, урожая 1775 года, стоимостью $ 80 514. Украинские острословы, в свете этого события уже внесли поправку в текст песни: «Поручик Голицын». Новая версия теперь выглядит несколько иначе: «Товарищ полковник! Поставьте бокалы! Тикайте в Россию! Не «тырьте» вино!».

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15.02.2023 11:33 Відповісти
Цікаво, а що трапилося за ці 24 години?
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15.02.2023 12:35 Відповісти
путін забув зробити біде, так що лисому не сподобався присмак у роті.
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15.02.2023 15:07 Відповісти
уй.
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15.02.2023 15:08 Відповісти
ПНХ путінська шльондра!
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15.02.2023 09:32 Відповісти
«Утром деньги, вечером стулья, вечером деньги, утром стулья»
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15.02.2023 09:33 Відповісти
Але у будь якому випадку - гроші наперед!
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15.02.2023 10:21 Відповісти
мразота макаронна.
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15.02.2023 09:34 Відповісти
***** цитує...
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15.02.2023 09:35 Відповісти
Нет веры твоим словам, особенно зная как тебе приятно бывать в компании ботоксного отморозка
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15.02.2023 09:35 Відповісти
****** твоя фамилия, а не берлускони
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15.02.2023 09:35 Відповісти
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15.02.2023 09:35 Відповісти
Перевзувається в стрибку! Мабуть, італійський аналог ВАНОЙ!
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15.02.2023 09:36 Відповісти
Он так похож на Генри Киссинджера. Когда то ***** подарил старому павиану кроватку с карельской березы, но размером 4х4. И в скором времени какие то несовершеннолетние марроканки потянули Сильвио на цугундер (та толи ревность то ли жадность) и тут почувствовал, что кроме проблем ***** ничего не может принести, быстро сменил тапочки. Такой же фортель исполнил 100 летний Генри Киссинджер. Кстати, Ю.Швец поведал, что у Генри было агентурное поганяло в ФСБ Киса, о аналогии с "гофмаршалом, отцом русской демократии"
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15.02.2023 10:48 Відповісти
Мерзенний педофіл розкачує італійське суспільство і налаштовує проти нас. У кого там родичі/знайомі в курсі до чого це веде.
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15.02.2023 09:37 Відповісти
Ой неп*зди...
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15.02.2023 09:38 Відповісти
Пішов ти! Збоченець і підлабузник на зарплаті у ботоксного маньяка
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15.02.2023 09:39 Відповісти
Будет прикольно когда такую же фигню бульбенфюррерначнёт молоть
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15.02.2023 09:42 Відповісти
давно вже меле, ще з двохтисячного. Загугли; а краще заяндексуй; переконаєшся.
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15.02.2023 09:45 Відповісти
Це все одно, що стверджувати: я - великий jobar з прутнем у власній сраці.
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15.02.2023 09:42 Відповісти
Коли ти вже здохнеш, старий козел?
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15.02.2023 09:42 Відповісти
***** і касапи також "на стороне братнего украинского народа". Знаємо ми це "братство"... ПНХ
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15.02.2023 09:42 Відповісти
Брехло макаронное восемь лет его телеканалы рассказывали что в Украине войны нет и гнали путинскую пропаганду.
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15.02.2023 09:43 Відповісти
майстер-клас по швидкісному перевзуванню на ходу від профі
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15.02.2023 09:44 Відповісти
Навіщо витягувати з політичних могил такі напіврозкладені тушки мерзотників на кшталт цього сільвіо? Кому цікаві маразматичні марення цього політичного, а невдовзі, сподіваюсь, і фактичного небіжчика? Це має такий же сенс і цінність, як реклама побутової техніки 70-х - 80-х років минулого століття!☹️☹️☹️
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15.02.2023 09:47 Відповісти
"план берлусконя"
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15.02.2023 09:47 Відповісти
Берлусконі: "Я завжди перевзувався, перевзуваюся та буду перевзуватися відповідно до політичної кон'юнктури!"
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15.02.2023 09:48 Відповісти
Та не перевзувся він. Цинічно бреше, прикриваючись гаслами за мир як усі друзі ***** - реального фашиста,що влаштовує реальний геноцид.
Там у нього на фейсбуці такі ж самі в коментарях.
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15.02.2023 10:33 Відповісти
Щоб ти з'їв і не пиз**в!
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15.02.2023 09:50 Відповісти
Берлускони и Шрёдер две ключевых публичных подстилок путина на официальной зарплате от ФСБ
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15.02.2023 09:51 Відповісти
мафіозо
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15.02.2023 09:53 Відповісти
Берлускони идёт в одно направление с российским кораблём.
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15.02.2023 10:00 Відповісти
Слухати цього 90-літнього придурка - себе не поважати.
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15.02.2023 10:02 Відповісти
Берлусконі лаври Муссоліні спокою не дають? Забудь. Ти вже занадто старий і дурний...
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15.02.2023 10:15 Відповісти
В ранге примьера лапал девушку( из дорожной полиции) на глазах народа и опть стал примьером???
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15.02.2023 10:19 Відповісти
иди ***** *************** макаронный *****............................................
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15.02.2023 10:54 Відповісти
какое мерзкое, лживое *******!
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15.02.2023 11:00 Відповісти
Мафия бессмертна.
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15.02.2023 11:26 Відповісти
Гей, Сільвіо!
То були якісь неправильні спагетті, ти їх більше не вживай!
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15.02.2023 11:43 Відповісти
берлусконі - гондон *****.
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15.02.2023 11:51 Відповісти
Слышь, Крававый Берлускони, а ты, сволочь, не нападал на Народную Сицилийскую Мафиозную Республтку в попытке унчтожить сицилийский народ?
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15.02.2023 12:35 Відповісти
Цей громадянин Берлусконі повинен постати перед судом за порушення українського законодавства!Чому йому досі не вручили підозру,га?
1. За нелегальний перетин кордону з українським Кримом 2.За задоволення своїх хтивих потреб у компанії путіна він же ***** куштуючи вкрадене з державного підприємства раритетне вино 18 сторіччя.
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15.02.2023 18:03 Відповісти
ПРОСТИТУТКА !!!
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16.02.2023 04:50 Відповісти
 
 