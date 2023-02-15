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Новини Санкції проти Росії
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ЄС має намір запровадити санкції проти російських Альфа-Банку, Тінькофф та Росбанк та відключити їх від SWIFT, - Reuters

рф,росія,обмеження,санкції

Єврокомісія запропонувала країнам ЄС відключити ще чотири російські банки, включаючи приватний Альфа-Банк, онлайн-банк Тінькофф і комерційного кредитора Росбанк від глобальної системи обміну повідомленнями SWIFT

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За даними дипломатичних джерел видання, гума та асфальт будуть додані до списку країн ЄС, заборонених до імпорту з Росії, а блок заборонить арабську службу Russia Today на своїй території. Заборони на експорт покликані придушити здатність Росії виробляти зброю та техніку, спрямовані проти України.

Також нові санкції будуть поширюватися на електронні схеми та компоненти, тепловізійні камери, радіоприймачі та важкі транспортні засоби, а також сталь та алюміній, що використовуються у будівництві, та машини, що використовуються у промислових та/або будівельних цілях.

Єврокомісія також запропонувала додаткові обмеження на європейські спільні підприємства з Росією та російськими громадянами, які входять до складу рад директорів у Європі.

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Серед заходів, що обговорювалися, також було внесення до чорного списку осіб, причетних до виробництва іранських безпілотників, які використовуються в Україні.

Блок прагне як розширити свої заходи проти Росії, і закрити лазівки в існуючих санкціях, зокрема шляхом запровадження жорсткішого контролю над продажем супутникових даних Китаю.

Нідерланди запропонували внести до чорного списку Sun Ship Management, що базується в Дубаї, підрозділ російської судноплавної компанії "Совкомфлот", яка знаходиться під британськими, канадськими та американськими санкціями. Згідно з вебсайтом компанії, багато її суден ходять під прапором Кіпру, країни ЄС.

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Топ коментарі
+5
Рік війни, а вони досі не відключені....
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15.02.2023 09:41
+2
Кацапів повністю треба відключити від ''СВІФТ'', а не ''цикатися'' по краплилі!
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15.02.2023 09:45
+1
Не надо провоцировать *****. А то... А хрен его знает что "а то"
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15.02.2023 09:45
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Рік війни, а вони досі не відключені....
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15.02.2023 09:41 Відповісти
Кацапів повністю треба відключити від ''СВІФТ'', а не ''цикатися'' по краплилі!
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15.02.2023 09:45 Відповісти
Не надо провоцировать *****. А то... А хрен его знает что "а то"
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15.02.2023 09:45 Відповісти
навіть такі санкції - для дев'ятого пакету "малувато буде! !
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15.02.2023 09:46 Відповісти
https://t.me/rozumaha/18244 Євген Магда : У проєкті десятого пакета санкцій немає ні Росатому, ні російських алмазів. Також він не передбачає санкцій за примусове всиновлення українських дітей. Про це https://news.liga.net/ua/economics/news/v-proekte-desyatogo-paketa-sanktsiy-net-ni-rosatoma-ni-almazov-polskiy-diplomat розказав посол Польщі в Європейському Союзі Анджей Садось. Польща розчарована цим проєктом.
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15.02.2023 11:19 Відповісти
мадьяри як завжди проти..
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15.02.2023 10:01 Відповісти
. орбан з під хвоста путіна як завжди буде проти.
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15.02.2023 10:03 Відповісти
А наш альфа-банк теж без свіфту лишиться?))
І ще - Тіньков строїв із себе ледь не опозиціонера, а тут таке
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15.02.2023 10:12 Відповісти
Наш альфа- банк із штанів вистрибував, доводячи, що він український.
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15.02.2023 10:34 Відповісти
Ага, навіть перейменувався в секс сенс банк))
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15.02.2023 10:41 Відповісти
Рік війни. Сотні тисяч загублених життів.
ЄС має намір...
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15.02.2023 11:23 Відповісти
 
 