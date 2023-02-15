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Бахмут (1557)

Череватий про сенс оборони Бахмуту: Воїни ЗСУ там знищують найкращі російські частини

бахмут

У боях за Бахмут українська армія знищує сили противника. Навіть у разі відходу з міста не ворог не повинен прорватися на Слов’янськ та Краматорськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Воїни на бахмутському напрямку виконують дуже важливу функцію - вони зараз знекровлюють ворога. Знищують кращі російські частини. З кожним таким боєм противник стає все менш боєздатним", - пояснив він.

Відповідаючи на питання, за яких умов українським військам доведеться відходити з Бахмуту, Череватий зазначив, що тактичні відступи можливі в різних ситуаціях, насамперед - для збереження особового складу, для того, щоби покращити своє тактичне положення і більш ефективно проводити оборонну операцію, щоби вирівняти лінію оборони.

"Важливо - щоби ворог не мав можливості системно прорвати нашу оборону, тому що тоді він обрушує тили і просто рухається по напрямку головного удару. Наприклад, у даному випадку це Слов'янськ та Краматорськ", - зазначив він.

За словами Череватого, керівник цієї ділянки фронту - командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

"Він планував київську битву, харківську та лиманську операції. У нього дуже потужний штаб і там, як правило, розглядаються різні варіанти дій противника і варіанти протидії їм", - додав він.

Читайте: Відхід ЗСУ з Бахмуту не сприятиме підготовці України до контрнаступу, - ISW

Автор: 
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Топ коментарі
+19
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15.02.2023 09:51
+15
мой знакомый с неделю тому назад говорил с товарищем который пробыл в Бахмуте более месяца после мобилизации дали краткосрочный отпуск для регистрации брака и обратно домой психологически и физически ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО....это не солдаты РФ а ОРДА ЗОМБИ идут систем но и плотно трупы горы пока зима мороз не воняет а по теплу хоть противогаз одевай они Россияне - идут волнами как будто под наркотой в безумстве или введенные в транс или гипноз ...патронов РПГ и прочего для стрелкового БДК хватает даже больше чем надо изнашиваются наши войны устают от недосыпа холода мороза и психически такое КООЛЕКТИВНОЕ СУИЦИДАЛЬНОЕ БЕЗУМНОЕ И БЕЗДАРНО ТУПОЕ И НЕ ЯСНО ЗАЧЕМ???!! поведение--- нормальным нашим пацанам принимать реальность очень сложно..сложно с ударной техникой танками авиацией ее таки да не хватает по Бахмуту если по честному надо пару бы суток ковровую бомбардировку даже Буратино термобаристическими и с напалмом ибо тот тараканник крысятник еще долго будет налазить...
И да тут не конает слова Безумству храбрых поем мы песню я о россиянах... ЭТО ПРОСТО КАКАЯ ТО МАССОВАЯ МЯСОРУБКА или ВРАТА В АД
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15.02.2023 09:51
+10
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.02.2023 09:54
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Ти знов тут?
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15.02.2023 09:50 Відповісти
Живуче падло , щодня реєструється
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15.02.2023 09:55 Відповісти
І не побачимо !
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15.02.2023 09:54 Відповісти
Ти довбойоб?
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15.02.2023 10:02 Відповісти
А командир Азову пише, що гинуть наші найкращі, а з боку раші біосміття. Теж саме каже Кривонос, що виснажують наших хлопців. То хто бреше?
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15.02.2023 09:45 Відповісти
На війні завжди гинуть найкращі.
Якщо є змога захищати Бахмут, то треба захищати, бо наступними будуть Краматорск та Слов'янськ, а за ними Дніпро та Запоріжжя.
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15.02.2023 09:54 Відповісти
так було завжди !!! в 1914-17 роках у боротьбі з кацапським імперським лайном гинули Українські Січові Стрільці, у 2018-22 вояки армії УНР і ЗУНР, герої Крут та Холодного Яру, в 1941-45 - Герої ОУН УПа та 1 української дивізії Січових Стрільців Галичина ...
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15.02.2023 09:59 Відповісти
Ніхто не бреше. Людський фактор і емоції. Просто кацапські "елітні частини" на сьогодні - це "лучшиє із худшіх". І навіть їх не можна нищити в такій кількості, не несучи втрат. А ділити наших бійців на кращих і не дуже вважаю неетичним. Там рівні всі навіть перед смертю. Окрім того у командира Азову це і особиснісний іактор - адже багатьох він справді знає особисто, тому вважає їх найкращими. Кривоніс останнвм чином став дещо необ'єктивним. Він залишається професіоналом, але через незатребуваність зеленою владою теж піддається емоціям. А іакт щалишається іактм - наші обороняються на щручній, добре укріпленій позиції і саме це дозволяє класти кацапню у такому співвідношенні. При відступі на нові позиції кацапня тиснутиме так само. Але позицвї не дозволять знищувати їх скажімо у пропорції сім до одного (це абстрактно, я не знаю справжньої пропорції) до скажімо три до одного. Тобто наші все одно гинутимуть, а от кацапні гинутиме менше.
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15.02.2023 10:04 Відповісти
Генералу сырскому, любичику зелибоба, виднее как воевать.
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15.02.2023 10:25 Відповісти
Не впевнений, що він чийсь улюблениць, але використання оборонних дій для послаблення ворога з подальшим контрнаступом є тактикою яка використовувалась і використовується у всіх війнах, і, до речі, саме завдяки їй були ослаблені сили рашистів та звільнені й Київська, й Чернігівська, й Сумська області, звільнено правобережжя Дніпра, левова частина Слобожанщини!!!
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15.02.2023 11:14 Відповісти
Мені от цікаво, чому не згадують Житомирську область? Адже там теж тривали бої, але згадують лише Київську, Сумську та Чернігівську області.
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15.02.2023 11:34 Відповісти
А вы предлагаете победить в войне все время отступая? Покажите исторический пример где такое было. Какие ваши варианты-отступать до Львова ли сразу до Украинско-Польской границы? ВСУ воюют в тех условиях в которых могут. Да-я за ротацию чтобы люди на передовой могли отдохнуть и восстановится на 2 линии. я за мобилизацию и измекнение законов по которым представители военкромата имеют право задерживать людей и везти их в полицию для установления их личности если нет документов и вручение повестки. А на НУЛЕ-все станут патриотами и бойцами-поскольку другого выхода не будет. Слава Украине!
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15.02.2023 16:39 Відповісти
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15.02.2023 09:51 Відповісти
мой знакомый с неделю тому назад говорил с товарищем который пробыл в Бахмуте более месяца после мобилизации дали краткосрочный отпуск для регистрации брака и обратно домой психологически и физически ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО....это не солдаты РФ а ОРДА ЗОМБИ идут систем но и плотно трупы горы пока зима мороз не воняет а по теплу хоть противогаз одевай они Россияне - идут волнами как будто под наркотой в безумстве или введенные в транс или гипноз ...патронов РПГ и прочего для стрелкового БДК хватает даже больше чем надо изнашиваются наши войны устают от недосыпа холода мороза и психически такое КООЛЕКТИВНОЕ СУИЦИДАЛЬНОЕ БЕЗУМНОЕ И БЕЗДАРНО ТУПОЕ И НЕ ЯСНО ЗАЧЕМ???!! поведение--- нормальным нашим пацанам принимать реальность очень сложно..сложно с ударной техникой танками авиацией ее таки да не хватает по Бахмуту если по честному надо пару бы суток ковровую бомбардировку даже Буратино термобаристическими и с напалмом ибо тот тараканник крысятник еще долго будет налазить...
И да тут не конает слова Безумству храбрых поем мы песню я о россиянах... ЭТО ПРОСТО КАКАЯ ТО МАССОВАЯ МЯСОРУБКА или ВРАТА В АД
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15.02.2023 09:51 Відповісти
А нагадайте но хлопці чим закончились хрестові походи до Єрусалиму?! Перемогли лицарі європейські? А може арабськи чоловіки скінчилися?! Ні і ні! Тож і цей "хрестовий похід" рашистів проти українців завершиться повною поразкою роССійських нацистів, а українськи громадяни будут у волі та заможності керувати своєю землею!!! Скільки б війн не починали загарбники у історії людства, усі вони наприкінці кінців завершувалися фіаско агресора, і з кожним сторіччям все швидше й швидше!!!
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15.02.2023 11:07 Відповісти
Во время этих игрушечных лицарских походов, сражались раз в полгода и разбегались потеряв максимум пару тысяч убитыми и ранеными. Дедушка вы пересмотрели Голливуда.
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16.02.2023 09:13 Відповісти
За термоьари нас прогресивний захід загризе, хоча мокшани з 14 року використовують.

А стосовно навали зомбаків, та Ви праві. Скоріш за все мокши використовують приколи часів сталіна, коли до наркомовських 100 гр. додавали гидоту на кшталт феноміну, коли людині було все пофіг - ото кидались на амбразури, під танки, не спали по декілька діб. Тоді навіть на все м'ясо зброї не вистачало, одна гвинтівка на 3-5 зомбака. Срср Германію завалило м'ясом..
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15.02.2023 12:37 Відповісти
Неправда.
Американський лендліз (тільки справжній) завалив Німеччину. Це при тому, що американці ще підтримували британців, котрі воювали з Німеччиною весь час на іншому фронті, в Африці, в Південній Эвропі, а згодом долучилися до безпосередньоі повномасштабноі війни в Эвропі й самі. Це ще не рахуючи тотальноі війни Штатів з Японіэю на Тихоокеанському фронті й градіозну логістичну операцію США там, задля ведення тіэі військовоі кампаніі.
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16.02.2023 01:22 Відповісти
Якщо чмобіки з зеками кращі, то які ж гірші?
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15.02.2023 09:52 Відповісти
Це зелена влада так відволікає увагу, що не зрозуміло. А. Райкін, Кальоса і насоси. Класика.
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15.02.2023 10:09 Відповісти
Не хочу бути адвокатом диявола, але все ж таки, при чому тут зєлєнь? На скільки я розумію військові в нас до зєлєні мають, точніше, не мають ніякого відношення, і їм можна цілком і повністю довіряти...і ще одне, не потрібно розводити зрадофільство по форумах, потрібно довіряти нашим військовим! Сирському я довіряю, як і Залужному і всім бойовим генералам- бо! Вони довели не балачками а на ділі свою компетентність, ці люди слів на вітер не випускають, тому раджу Вам поменше піддаватись всяким інфовкидам, типу "нас дезінформують" і "все пропало"
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15.02.2023 11:52 Відповісти
У зелених не ті фронти..і так, військовим треба вірити
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15.02.2023 12:38 Відповісти
Військовим довіряємо, але військовим палки в колеса вставляє саме зелена влада. Чи не так?
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15.02.2023 17:02 Відповісти
Російський солдат Морозов розповів як зеки з "Вагнера" грабують і принижують російських десантників із 51-го полку 106-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ Джерело: Без коментарів.
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15.02.2023 11:57 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.02.2023 09:54 Відповісти
Мені здається, що військових рф не так вже і багато лишилось. То якісь чмобікі і зеки. Ясно що раіська готує нових.
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15.02.2023 09:55 Відповісти
Ксения увы вот чего чего а МЬЯСА ХВАТАЕТ в России...даже по простому статистическому расчету...на это и делают ставку сумасшедшие ушлебки в Кремпульке и плюс россияне зомбированное стадо тупых ублюдков как скажет сцарь ...а его надо перемалывать укатывать катком.... а это время боеприпасы и наши люди..
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15.02.2023 10:03 Відповісти
Здається воюють постарінке - м'ясом. Тобто розрахунок на просту калькуляцію - коцапів більше, значить і більше шансів перемогти
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15.02.2023 10:06 Відповісти
Така калькуляція була коли розрахунок *********** і засобів ведення вогню рахували на кілометр фронту. Зараз ситуація інакша бо з'явилась високоточна зброя і кількість втрат в окопі пропорційна кількості солдатів там.
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15.02.2023 10:20 Відповісти
Але ж кацапи не здаються.
В них ще є білоруси, корейці і китайці, іранці.
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15.02.2023 10:28 Відповісти
М'ясо само по собі не стріляє, йому потрібна зброя, а вона навіть дуже кінцева, тож все правильно роблять ЗСУ використовуючи надмірне бажання роССійських нацистів щось захопити як приманку для риби або звіра, якого заманюють до капкану, або гачка, або просто під обстріл мисливцями!!!
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15.02.2023 11:00 Відповісти
Того біомусора ще мільйони. Питання, чи зможе Україна то перемолоти?
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15.02.2023 10:10 Відповісти
те саме казали про сіверодонецьк...
нажаль тактика закидати мясом тупа но працює 100 процентів
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15.02.2023 10:01 Відповісти
Навіть м'ясо мамонта закінчується, печерні предки підтвердять, тож і ця "100%-ва" тактика нарешті не буде мати ресурси, бо у рашистів гинуть не лише люди, а й руйнується та виходить з ладу зброя, а вона точно не безкінечна!
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15.02.2023 10:57 Відповісти
О вже вагнеровці стали найкращими, а недавно з них сміялись.
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15.02.2023 10:06 Відповісти
там и морпехи и десант,кароч регулярка,вагнера там одноразовые,кидают просто первыми под пулеметы.
если бы биомасса зековская только была никто ничего бы не говорил
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15.02.2023 10:27 Відповісти
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15.02.2023 10:27 Відповісти
Як сказано у відомому анекдоті - "Миші плакали, кололись, але продовжували гризти кактус."
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15.02.2023 10:53 Відповісти
 
 