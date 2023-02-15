Череватий про сенс оборони Бахмуту: Воїни ЗСУ там знищують найкращі російські частини
У боях за Бахмут українська армія знищує сили противника. Навіть у разі відходу з міста не ворог не повинен прорватися на Слов’янськ та Краматорськ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
"Воїни на бахмутському напрямку виконують дуже важливу функцію - вони зараз знекровлюють ворога. Знищують кращі російські частини. З кожним таким боєм противник стає все менш боєздатним", - пояснив він.
Відповідаючи на питання, за яких умов українським військам доведеться відходити з Бахмуту, Череватий зазначив, що тактичні відступи можливі в різних ситуаціях, насамперед - для збереження особового складу, для того, щоби покращити своє тактичне положення і більш ефективно проводити оборонну операцію, щоби вирівняти лінію оборони.
"Важливо - щоби ворог не мав можливості системно прорвати нашу оборону, тому що тоді він обрушує тили і просто рухається по напрямку головного удару. Наприклад, у даному випадку це Слов'янськ та Краматорськ", - зазначив він.
За словами Череватого, керівник цієї ділянки фронту - командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.
"Він планував київську битву, харківську та лиманську операції. У нього дуже потужний штаб і там, як правило, розглядаються різні варіанти дій противника і варіанти протидії їм", - додав він.
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Якщо є змога захищати Бахмут, то треба захищати, бо наступними будуть Краматорск та Слов'янськ, а за ними Дніпро та Запоріжжя.
И да тут не конает слова Безумству храбрых поем мы песню я о россиянах... ЭТО ПРОСТО КАКАЯ ТО МАССОВАЯ МЯСОРУБКА или ВРАТА В АД
А стосовно навали зомбаків, та Ви праві. Скоріш за все мокши використовують приколи часів сталіна, коли до наркомовських 100 гр. додавали гидоту на кшталт феноміну, коли людині було все пофіг - ото кидались на амбразури, під танки, не спали по декілька діб. Тоді навіть на все м'ясо зброї не вистачало, одна гвинтівка на 3-5 зомбака. Срср Германію завалило м'ясом..
Американський лендліз (тільки справжній) завалив Німеччину. Це при тому, що американці ще підтримували британців, котрі воювали з Німеччиною весь час на іншому фронті, в Африці, в Південній Эвропі, а згодом долучилися до безпосередньоі повномасштабноі війни в Эвропі й самі. Це ще не рахуючи тотальноі війни Штатів з Японіэю на Тихоокеанському фронті й градіозну логістичну операцію США там, задля ведення тіэі військовоі кампаніі.
В них ще є білоруси, корейці і китайці, іранці.
нажаль тактика закидати мясом тупа но працює 100 процентів
если бы биомасса зековская только была никто ничего бы не говорил