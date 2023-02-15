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Визнання анексії України Путіним відкриє скриньку Пандори по всьому світу для агресорів, - Блінкен

блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен пояснив, чому не можна визнавати анексію України президентом країни-агресора Володимиром Путіним, за його словами, це відкриє шлях для всіх агресорів, які зможуть так само чинити.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Блінкен розповів в інтерв'ю NPR.

"Якщо ми ратифікуємо захоплення землі іншою країною і скажемо: "Це нормально, ви можете зайти, забрати її силою і утримувати", це відкриє скриньку Пандори по всьому світу для агресорів, які скажуть: "Що ж, ми зробимо те саме і нам це зійде з рук", - йдеться в повідомленні.

При цьому Блінкен не вважає, що війна Росії проти України наближається до завершення. За його словами, для досягнення миру Путін повинен спочатку відмовитися від свого уявлення про те, що Україна "його власність".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не проявляє інтересу до дипломатії, попри приголомшливі втрати армії РФ, - Блінкен

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Топ коментарі
+10
Задовбали своїми скриньками.
Як ви раніше хутлєра не прорахували ? Дозволили нападати на сусідів.
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15.02.2023 09:59
+8
Эту пандору открыл птн ещё в 2014 году. Именно тогда, нужно было как следует вмазать по наглому хлебалу. Хотя стоп. А как же Грузия, Молдова? Череда игнорирований и задабриваний агрессора привели к ещё большей беде. Первое правило: гопникам надо давать сдачи. Гопники понимают только силу, если ты будешь под них подстраиваться, то ты достоин своей участи.
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15.02.2023 10:05
+8
Воно то так, але чому США мали прораховувати пуйла, коли в нас ще недавно 60% населення, наслухавшись пропаганди того ж пуйла, були проти НАТО? Чи нам американці вибрали кучму, чи зека-януковича? Чи в 2019 році вони нас просили вибрати коломойського і антимайданну владу? В США також є різні течії і рухи і не всі так чітко усвідомлюють кацапське зло, бо там також працюють їхні гроші а точніше їх тонка пропанганда.
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15.02.2023 10:15
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Задовбали своїми скриньками.
Як ви раніше хутлєра не прорахували ? Дозволили нападати на сусідів.
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15.02.2023 09:59 Відповісти
Воно то так, але чому США мали прораховувати пуйла, коли в нас ще недавно 60% населення, наслухавшись пропаганди того ж пуйла, були проти НАТО? Чи нам американці вибрали кучму, чи зека-януковича? Чи в 2019 році вони нас просили вибрати коломойського і антимайданну владу? В США також є різні течії і рухи і не всі так чітко усвідомлюють кацапське зло, бо там також працюють їхні гроші а точніше їх тонка пропанганда.
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15.02.2023 10:15 Відповісти
- Шо , куме , сказать хочу: дивлюся - а в Європі за останній рік - ні одного теракту чи якихось значних громадських заворушень , пов»язаних з убивствами чи погромами! Що-б то значило?

- Та все просто ! Головний організатор терактів та безпорядків надто зайнятий - з Україною воює!
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15.02.2023 10:27 Відповісти
Що воно меле?
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15.02.2023 10:00 Відповісти
А суть той басні такова - потушіть одного пітора і скринька закриється...При ******** можливостях - це не важко. Ну якого хеза його далі терплять - значить ми багато чого не знаємо
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15.02.2023 10:04 Відповісти
скриньку Пандори уже самі кацапи відкрили. і ця скринька їх і потягне в небуття. по типу СиРиСиРи...
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15.02.2023 10:02 Відповісти
Эту пандору открыл птн ещё в 2014 году. Именно тогда, нужно было как следует вмазать по наглому хлебалу. Хотя стоп. А как же Грузия, Молдова? Череда игнорирований и задабриваний агрессора привели к ещё большей беде. Первое правило: гопникам надо давать сдачи. Гопники понимают только силу, если ты будешь под них подстраиваться, то ты достоин своей участи.
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15.02.2023 10:05 Відповісти
А якже Сакартвело? А за Сакартвело пан Обама Нобелівську отримав. У 2009-му році. Миротворець...
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15.02.2023 10:10 Відповісти
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15.02.2023 13:04 Відповісти
Шановний Білий дім та його мешканці! Якшо Ви позиціонуєте себе у якості світових захисників миру, свободи та демократії, то дайте гідну відсіч оцим гнилим шантажистам. Суверенна Україна втрачає на свій захист найдорожче, шо вона має (людські життя), а Ви шкодуєте надати залізки, котрі у Вас псуються у великій кількості просто неба.
Ну чесно, оце бла-бла-бла вже починає набридати. Будь ласка, менше слів, а більше справ.
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15.02.2023 10:07 Відповісти
Вже якась сцикотість почалася..
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15.02.2023 10:07 Відповісти
Цю скриньку ви відкрили, ідіоти. З Чечні, Молдови, Грузії, Криму - коли цинічно і сцикливо закрили на злочини ***** очі і продовжилися з ним лизатися. А тепер показали свою повну імпотентність і нездатність вирішувати глобальні проблеми - дозволивши війну в центрі Європи. Тирани побачили вашу сцикливість і беззубість і вже розправили плечі Китай, КНДР, Іран, параша... Насолоджуйтеся новим світопорядком, де рулить гопота, нездари.
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15.02.2023 10:12 Відповісти
А післязавтра виявиться, що Польща та Естонія не такі вже й НАТО та висловлять велику стурбованість. Навіть в ООН скажуть небензі, що воно не дуже гарно робить
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15.02.2023 10:15 Відповісти
Скринька ще з Грузії відкрилась,тільки ви прагнули не помічати.
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15.02.2023 11:03 Відповісти
Ще в Молдові..
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16.02.2023 09:03 Відповісти
Телиться надо было раньше.
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15.02.2023 11:30 Відповісти
 
 