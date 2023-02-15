Визнання анексії України Путіним відкриє скриньку Пандори по всьому світу для агресорів, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен пояснив, чому не можна визнавати анексію України президентом країни-агресора Володимиром Путіним, за його словами, це відкриє шлях для всіх агресорів, які зможуть так само чинити.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Блінкен розповів в інтерв'ю NPR.

"Якщо ми ратифікуємо захоплення землі іншою країною і скажемо: "Це нормально, ви можете зайти, забрати її силою і утримувати", це відкриє скриньку Пандори по всьому світу для агресорів, які скажуть: "Що ж, ми зробимо те саме і нам це зійде з рук", - йдеться в повідомленні.

При цьому Блінкен не вважає, що війна Росії проти України наближається до завершення. За його словами, для досягнення миру Путін повинен спочатку відмовитися від свого уявлення про те, що Україна "його власність".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не проявляє інтересу до дипломатії, попри приголомшливі втрати армії РФ, - Блінкен