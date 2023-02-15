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іпотека (385) Луганщина (4811) паспорт (1134)

Окупанти на Луганщині за зміну паспорта на російський обіцяють надавати пільгову іпотеку, - ОВА

паспорт,рф

На Луганщині триває примусова паспортизація.

Про це повідомляє в телеграмі Луганська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер за заміну документів обіцяють надати пільгову іпотеку, але виключно на окупованих територіях. Тобто виїхати і скористатися цією примхою в регіонах рф неможливо. Та в окупації загалом теж – у більшості містян і селян немає коштів на купівлю життя", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, реалізувати програму має фінансовий інститут розвитку в житловій сфері "дом.рф", якому держава надаватиме субсидії для покриття різниці в іпотечних відсотках банкам.

Також читайте: Росіяни розробили низку заходів, щоб примусити жителів окупованих територій отримувати паспорти РФ

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Топ коментарі
+4
Іпотеку на гроб?
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15.02.2023 10:09
+4
Цікаво, там хтось ще вірить в цю хєрню?
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15.02.2023 10:12
+3
кто на жигули в очередь...
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15.02.2023 10:11
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Іпотеку на гроб?
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15.02.2023 10:09 Відповісти
кто на жигули в очередь...
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15.02.2023 10:11 Відповісти
В ад..
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15.02.2023 10:11 Відповісти
Цікаво, там хтось ще вірить в цю хєрню?
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15.02.2023 10:12 Відповісти
яка нах іпотека? на руїнах?
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15.02.2023 10:14 Відповісти
Іпотеку на що?
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15.02.2023 10:15 Відповісти
- Украинцы!!! Принимайте рассийскае гражданство! Получите льготную ипотеку!
- Де? На кладовищі?!!!
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15.02.2023 10:22 Відповісти
Лоханці будуть тепер з аусвайсами.
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15.02.2023 10:32 Відповісти
Підказка.

ЯК заробити на окупантах...

береться якісний кольоровий принтер.

Підробляються українські паспорти на ВСІХ бажаючих./проблема одна з самими "заготовками паспортів"...

розшукується відділення з підсліпуватими менеджерами рашенбанку.

береться кредит "по максимуму".

Віддавати ? ЗАпитайте як у Коломойського.
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15.02.2023 10:48 Відповісти
Підлий та ганебний підкуп.
Але!!!
З 14го з окупованих виїхали десятки тисяч тих, хто не захотів жити під окупантом.
Наразі таких вже мільони!
А тепер скажіть, ЩО зробила для них влада?
Відповідь - анічого!!!
Жодноі іпотечної, пільгової або кредитної програми від держави для вимушено переселених. Жодної!!!!
Отож...
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15.02.2023 11:58 Відповісти
Імпотеку.
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16.02.2023 03:24 Відповісти
 
 