Окупанти на Луганщині за зміну паспорта на російський обіцяють надавати пільгову іпотеку, - ОВА

На Луганщині триває примусова паспортизація.

Про це повідомляє в телеграмі Луганська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер за заміну документів обіцяють надати пільгову іпотеку, але виключно на окупованих територіях. Тобто виїхати і скористатися цією примхою в регіонах рф неможливо. Та в окупації загалом теж – у більшості містян і селян немає коштів на купівлю життя", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, реалізувати програму має фінансовий інститут розвитку в житловій сфері "дом.рф", якому держава надаватиме субсидії для покриття різниці в іпотечних відсотках банкам.

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