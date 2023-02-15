Окупанти на Луганщині за зміну паспорта на російський обіцяють надавати пільгову іпотеку, - ОВА
На Луганщині триває примусова паспортизація.
Про це повідомляє в телеграмі Луганська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Тепер за заміну документів обіцяють надати пільгову іпотеку, але виключно на окупованих територіях. Тобто виїхати і скористатися цією примхою в регіонах рф неможливо. Та в окупації загалом теж – у більшості містян і селян немає коштів на купівлю життя", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, реалізувати програму має фінансовий інститут розвитку в житловій сфері "дом.рф", якому держава надаватиме субсидії для покриття різниці в іпотечних відсотках банкам.
Топ коментарі
+4 vsbu vsbu
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+4 Зэлэный_Змий
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+3 Олекса Лось
показати весь коментар15.02.2023 10:11
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Будь ласка, зачекайте...
- Де? На кладовищі?!!!
ЯК заробити на окупантах...
береться якісний кольоровий принтер.
Підробляються українські паспорти на ВСІХ бажаючих./проблема одна з самими "заготовками паспортів"...
розшукується відділення з підсліпуватими менеджерами рашенбанку.
береться кредит "по максимуму".
Віддавати ? ЗАпитайте як у Коломойського.
Але!!!
З 14го з окупованих виїхали десятки тисяч тих, хто не захотів жити під окупантом.
Наразі таких вже мільони!
А тепер скажіть, ЩО зробила для них влада?
Відповідь - анічого!!!
Жодноі іпотечної, пільгової або кредитної програми від держави для вимушено переселених. Жодної!!!!
Отож...