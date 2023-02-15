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ЗСУ будуть готові до наступу на західній техніці через декілька місяців, - Резніков

leopard

Українські захисники будуть готові до наступу на західній техніці за декілька місяців.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, техніка не може просто так зайти в Україні. Всі можливості її постачання в Україну прив’язані передусім до терміну навчання.

"Наші екіпажі – не має значення, артилерійські, танкові, на "Бредлі", на "Мастифах" або на "Страйкерах", – мають підготуватися. І не просто як сам по собі екіпаж, але у взаємодії, у складі цілого підрозділу, наприклад, танкового батальйону, і так далі. Тому що в них задача – виконання завдання, що сплановане українським Генеральним штабом. І це завдання спрямовано передусім на деокупацію тимчасово окупованих територій України. Це потребує часу. Ми говоримо про декілька місяців, коли ми будемо повноцінного готові. А далі вже за рішенням Генерального штабу будуть відбуватися ті або інші події", - пояснив міністр.

Також читайте: Другий день "Рамштайну" буде присвячено обговоренню постачання Україні танків, - Резніков

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Топ коментарі
+17
Яйценосний стратєх намалювався!
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15.02.2023 10:36
+17
Я дико извиняюсь конечно, но зачем предупреждать противника о том, когда мы будем готовы к наступлению?... Это ДЛБзм или что-то другое?
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15.02.2023 10:39
+12
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15.02.2023 10:39
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Яйценосний стратєх намалювався!
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15.02.2023 10:36 Відповісти
Трохи помилився - золотояйцевий стратєх.
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15.02.2023 10:42 Відповісти
Так у нього яйця по 17 в діаметрі ) у кого більше, той і прав)
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15.02.2023 10:45 Відповісти
Звонарь по 17.
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15.02.2023 10:37 Відповісти
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15.02.2023 10:39 Відповісти
Я дико извиняюсь конечно, но зачем предупреждать противника о том, когда мы будем готовы к наступлению?... Это ДЛБзм или что-то другое?
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15.02.2023 10:39 Відповісти
Це натяк на жест доброї волі - піти добровільно )))
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15.02.2023 10:42 Відповісти
не треба хвилюватись..., він сказав декілька місяців, а це поняття не визначене... 2,3,4,5 ніхто ж не уточнив..., тому тримається інтрига..., бгггг
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15.02.2023 10:45 Відповісти
взагаліто потрібно впевнитися в його адекватності. Хтось знає чи проходив Резніков психіатричну експеризу при призначенні на посаду міністра оборони
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15.02.2023 10:49 Відповісти
Здавав аналізи, як боневтік!
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15.02.2023 12:21 Відповісти
це він вам говорить -що наступати будем через рік......резнікова усе влаштовує.....
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15.02.2023 10:57 Відповісти
Говорили про весну.... Ну так, там і осінь не за горами, далі знову весна....
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15.02.2023 10:41 Відповісти
менше слухай всяких зелених гімнюків
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15.02.2023 11:07 Відповісти
Спочатку взагалі за цю зиму говорили.
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15.02.2023 11:53 Відповісти
А чому не сказав міністр про точну дату? Виходить, що ще пару місяців московити мають наступати і вбивати найкраших? Чи це деза? Краще б закупляв все-таки яйця. Якщо це кращі серед "слуг", тоді про що можна говорити?
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15.02.2023 10:41 Відповісти
Ви насправді думаєте, що Резніков повідомив справжній стан речей?
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15.02.2023 10:44 Відповісти
Да закрийтись ви вже та робіть тихо і ефективно свою справу стендапери-шоумени срані.. Одні хвалебні заяви з датами причому- стільки то техніки одержали, тоді то наступ, там то у нас агенти..
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15.02.2023 10:43 Відповісти
Ну хто позакриває їм ті смердячі морди ?!!! Замість роботою міністерства займатись ,воно сидить в ефірах і меле !!! Може наші хлопчики воєнні позашивають тим паскудам мордяки !!!
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15.02.2023 10:44 Відповісти
знать бы какого года эти несколько месяцев. у нас уже конкретно ездит полиция с представителем военкомата и у каждого супермаркета стоят бравые полицейские и спрашивают - ты был в военкомате? ) кино и немцы. солдатик - пацанюра лет 20-22, мале, худе, и полицаи как шкафы под 2 метра. цирк.
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15.02.2023 10:45 Відповісти
Мобілізують тільки з 27, тому тим пацанам по 20-22 грозить тільки строкова служба точно як і всі роки до того.
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15.02.2023 10:56 Відповісти
До 27 це якщо ти не служив строкову. Якщо була строкова то заберуть в будь-якому віці.
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15.02.2023 11:54 Відповісти
Якщо до 27 не служив, то, скоріш за все, є хвороба, і тоді варіанти - чи непридатний взагалі, чи не підлягає призову у мирний час.
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15.02.2023 12:15 Відповісти
У нас зараз не придатністю все неоднозначно. Воєнкомати відправляють на перекомісію і там ти вже здоровіший за всіх.
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15.02.2023 12:36 Відповісти
Так і за радянських часів такі приколи були. У мого двоюрідного брата була близорукість -7, і його не чіпали. Але одного разу перевірка показала -6, так доктор задоволено констатував "покращення" і ледь не написав придатність.
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15.02.2023 13:27 Відповісти
Нафіга кацапам шпигуни, якщо повно такого лайна, яке хоч і в загальних рисах, але розповість що і де буде відбуватися.
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15.02.2023 10:46 Відповісти
No comment
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15.02.2023 10:47 Відповісти
Знову балачки ні про що🤦
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15.02.2023 10:48 Відповісти
боже ж мій, до чого ці зелені ротаті...
ти хлопців накормив, ворюга?
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15.02.2023 10:54 Відповісти
Може я не шарю??
Для чого ***** анонсувати наступальні дії???
Ви ще час і місце скажіть 🤦🤦🤦
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15.02.2023 10:55 Відповісти
Пока не придут дальнобойные ракеты и не высадят и тылы и штабы наступать никто не будет.Да и минометов бы побольше и автоматических тоже.
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15.02.2023 10:57 Відповісти
Я може чогось і не розумію, але якщо це не якась інформаційна пастка, то для чого русні знати коли українські танкісти будуть готові?
Я розумію, що у русні там розвідка по кабінетах ОП та міноборони сидить, але поки що це виглядає так:
"Танки надійдуть навесні чи восени!"
...раша прислухається
"Наші танкісти опанують нову техніку за кілька місяців! Не раніше!"
...раша ворушиться...
"Агов, ви чули? Танків ще немає а танкісти не готові!"
...раша стягує техніку...
"Ало гараж, ви там спите чи що, я кажу через кілька місяців!!!! не через тиждень, а місяців. О халепа, ми зовсім не готові зараз!! І всім перекажіть!
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15.02.2023 11:15 Відповісти
Цікаво обов'язково про це П И З Д І Т И ? Чи піар це головне?
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15.02.2023 11:31 Відповісти
це не міністр оборони, барига і це ссучєне чьмо.
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15.02.2023 11:31 Відповісти
А можно огласить точное время и дату наступления, а также полный список задействованной техники?
И досрочно передать врагу.
Браво Резников! Ай да мудак!
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15.02.2023 11:40 Відповісти
Зелені недоумки терміново повертайте на цю посаду «кривавого пастора
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15.02.2023 12:12 Відповісти
 
 