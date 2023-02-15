ЗСУ будуть готові до наступу на західній техніці через декілька місяців, - Резніков
Українські захисники будуть готові до наступу на західній техніці за декілька місяців.
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, техніка не може просто так зайти в Україні. Всі можливості її постачання в Україну прив’язані передусім до терміну навчання.
"Наші екіпажі – не має значення, артилерійські, танкові, на "Бредлі", на "Мастифах" або на "Страйкерах", – мають підготуватися. І не просто як сам по собі екіпаж, але у взаємодії, у складі цілого підрозділу, наприклад, танкового батальйону, і так далі. Тому що в них задача – виконання завдання, що сплановане українським Генеральним штабом. І це завдання спрямовано передусім на деокупацію тимчасово окупованих територій України. Це потребує часу. Ми говоримо про декілька місяців, коли ми будемо повноцінного готові. А далі вже за рішенням Генерального штабу будуть відбуватися ті або інші події", - пояснив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
ти хлопців накормив, ворюга?
Для чого ***** анонсувати наступальні дії???
Ви ще час і місце скажіть 🤦🤦🤦
Я розумію, що у русні там розвідка по кабінетах ОП та міноборони сидить, але поки що це виглядає так:
"Танки надійдуть навесні чи восени!"
...раша прислухається
"Наші танкісти опанують нову техніку за кілька місяців! Не раніше!"
...раша ворушиться...
"Агов, ви чули? Танків ще немає а танкісти не готові!"
...раша стягує техніку...
"Ало гараж, ви там спите чи що, я кажу через кілька місяців!!!! не через тиждень, а місяців. О халепа, ми зовсім не готові зараз!! І всім перекажіть!
И досрочно передать врагу.
Браво Резников! Ай да мудак!