Замість винищувачів Британія могла б надати Україні більш термінову підтримку, зокрема зброю великої дальності й зенітні ракети, - Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес впевнений, що союзники могли б допомогти Україні швидше, підтримуючи операції "на землі" і не зосереджуючись на наданні літаків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Замість винищувачів, для надання яких будуть потрібні місяці на навчання пілотів і "істотна технічна бригада", Велика Британія могла б надати більш термінову підтримку. Зокрема, передати зброю великої дальності і зенітні ракети.
"Я думаю, що ми можемо допомогти Україні раніше, надавши їм необхідну силу на полі бою, а не виконуючи специфічний запит", – сказав він.
Воллес також порівняв відправку літаків в Україну з подарунком боліда Формули-1.
"Подарувати звичайний автомобіль, на якому ви або я могли б їздити, в порівнянні з автомобілем Формули-1, – це зовсім інша справа", – сказав він, намагаючись обґрунтувати, чому з поставками винищувачів є складнощі.
Будь ласка, зачекайте...
Дякуємо за будь-що... але потрібно! Тому що ми готувались на шашлики, а не до війни з касапами...
Будущее за планирующими бомбами и беспилотниками.
Самолет - только носитель для ракеты, которую можно запустить и с земли не рискуя самолетом
На халяву уксус сладкий.
Если у вас есть деньги - давайте. А ожидать что кто то все даст и побольше - детский сад.
що до Сербії та ін. вже тоді в Пентагоні йшли розмови про те що ,на озброєнні стоїть "розумна зброя" ,і наміри та завдання були змінити на "розумні кулі та снаряди"...
Поки що ми воюємо зі зброєю"розумна зброя" і частково використовується "розумні кулі"
Байрактары все куда-то пропали, хаймарсы ездят.
Вывод: зачем те самолеты?
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От Бритов как-то не ожидал такой хрени
"Вам F-16 не дадим, потому что вам они не надо, нам из Лондона виднее"
Почему тогда им не дать тепловизоры, мавики и тд?
Если оказывается можно дать и побольше?
Ни для чего другого!
Мы ж понимаем, что от F-16 у вас просто пуканы горят!
Палитесь, пригожинцы!
Я ж говорю что палишься, потому что планирующие бомбы и дальнобойные ракеты - выпускаются именно самолетами. Поэтому самолеты F-16 - это просто комбо страйк, все и сразу, именно поэтому у вас так подгорает!!
Тебе куратор про это в методичке не написал?
А так на тех истребителей тоже есть истребители и их тупо собьют.
У нас, взагалі-то, війна, а не перегони.
Т.е. если нам со скрипом дали ракеты тактической дальности, то о чем вообще речь ? О каких ракетах большой дальности тут говорится ?
потрібно не в заміну, а і літаки і ракети одночасно, це ж дурню зрозуміло.
Гаранты безопасности? ....
теж буде добре