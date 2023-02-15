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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Велика Британія (5334) ракети (3926) літак (2853) Воллес (216)

Замість винищувачів Британія могла б надати Україні більш термінову підтримку, зокрема зброю великої дальності й зенітні ракети, - Воллес

воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес впевнений, що союзники могли б допомогти Україні швидше, підтримуючи операції "на землі" і не зосереджуючись на наданні літаків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Замість винищувачів, для надання яких будуть потрібні місяці на навчання пілотів і "істотна технічна бригада", Велика Британія могла б надати більш термінову підтримку. Зокрема, передати зброю великої дальності і зенітні ракети.

"Я думаю, що ми можемо допомогти Україні раніше, надавши їм необхідну силу на полі бою, а не виконуючи специфічний запит", – сказав він.

Воллес також порівняв відправку літаків в Україну з подарунком боліда Формули-1.

"Подарувати звичайний автомобіль, на якому ви або я могли б їздити, в порівнянні з автомобілем Формули-1, – це зовсім інша справа", – сказав він, намагаючись обґрунтувати, чому з поставками винищувачів є складнощі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські пілоти можуть завершити навчання в Британії вже після війни, - Воллес

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Топ коментарі
+22
То надавайте,а не *******. "Могли би..." ***🤦
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15.02.2023 11:01
+21
Давайте все підряд, і боліди теж, багато болідів!!!
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15.02.2023 10:58
+21
Бен, Україні потрібні і літаки, і ********** дальністю 150км та більше!
Дякуємо за будь-що... але потрібно! Тому що ми готувались на шашлики, а не до війни з касапами...
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15.02.2023 11:02
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Давайте все підряд, і боліди теж, багато болідів!!!
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15.02.2023 10:58 Відповісти
Опять ключевое здесь-могли бы.
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15.02.2023 10:58 Відповісти
То надавайте,а не *******. "Могли би..." ***🤦
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15.02.2023 11:01 Відповісти
Дядя Бен-ти верзеш якусь хрєнь...
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15.02.2023 11:01 Відповісти
Бен, Україні потрібні і літаки, і ********** дальністю 150км та більше!
Дякуємо за будь-що... але потрібно! Тому що ми готувались на шашлики, а не до війни з касапами...
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15.02.2023 11:02 Відповісти
Спочатку підготовлена інфраструктура і навчені льотчики. А вже потім літаки.
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15.02.2023 17:22 Відповісти
поки не було запиту на винищувачі, вони і не думали про термінову підтримку
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15.02.2023 11:03 Відповісти
Разве на болидах Формулы-1 гоняют по улицам Европы, Америки, того же Израиля, где авиация главная ударная мощь? Аналогии слегка хромают и кому-то в Европе до сих кажется, что война идёт где-то на задворках и на уровне Первой Мировой... А по нам, громко раскукареканный "авиационный" Рамштайн похоже только в головах наших гавно-политиканов. Опять жиденько обосрались, пытаясь в суете отвлечь внимания от разворовывания денег налогоплатильщиков на продуктах
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15.02.2023 11:03 Відповісти
авиация - вчерашний день

Будущее за планирующими бомбами и беспилотниками.

Самолет - только носитель для ракеты, которую можно запустить и с земли не рискуя самолетом
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15.02.2023 11:07 Відповісти
Та без вопросов, тогда можно нам позавчерашней свежести Ф-15 и 16 в последних модификациях отправить и вишенкой на тортике Ф-35 пару-тройку эскадрилий со всем вооружением, всё равно ведь устарели, а самим на здоровье сосредоточится на "будущих" планирующих боНбах и беспилотниках ( активное создание которых началось ещё в далёких 1960-х)? Как вам хитроумный план?
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15.02.2023 11:14 Відповісти
За чей счет банкет?
На халяву уксус сладкий.
Если у вас есть деньги - давайте. А ожидать что кто то все даст и побольше - детский сад.
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15.02.2023 11:29 Відповісти
Пехота тоже вчерашний день. Будущие войны будут между роботами, управляемыми искусственным интеллектом. Но наша сегодняшняя реальность другая приходится воевать тем что есть здесь и сейчас.
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15.02.2023 11:43 Відповісти
самолета здесь и сейчас не будет в любом случае. Про то Воллес и говорит.
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15.02.2023 11:45 Відповісти
Це сумнівна ідея. Війна Судного дня показала, що наявність домінуючої авіації Ізраїлю аиявилася більш значущою, ніж новітні на той час ЗРК Єгипту, наданих совком, в який Єгипет мав тотальну перевагу. Зрештою західним собзникам балканського аналога кацапів - Сербію вдалося приборкати виключно авіанальотами.
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15.02.2023 11:07 Відповісти
Війна Судного дня 1973 рік..тоді ще баба дівков була.
що до Сербії та ін. вже тоді в Пентагоні йшли розмови про те що ,на озброєнні стоїть "розумна зброя" ,і наміри та завдання були змінити на "розумні кулі та снаряди"...
Поки що ми воюємо зі зброєю"розумна зброя" і частково використовується "розумні кулі"
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15.02.2023 11:18 Відповісти
сколько у нас было байрактаров и сколько хаймарсов?
Байрактары все куда-то пропали, хаймарсы ездят.

Вывод: зачем те самолеты?
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15.02.2023 11:11 Відповісти
На диване - рассуждать легче всего. Особенно, если заткнуть в уши два банана, чтобы не слышать ни Залужного, на Зеленского, которому каждый день докладываю военные ситуацию..
---
От Бритов как-то не ожидал такой хрени
"Вам F-16 не дадим, потому что вам они не надо, нам из Лондона виднее"
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15.02.2023 11:27 Відповісти
почему вообще его надо давать?
Почему тогда им не дать тепловизоры, мавики и тд?

Если оказывается можно дать и побольше?
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15.02.2023 11:30 Відповісти
Кацапчик, давать Украине самолеты нужно чтобы вас пи@ячить ))
Ни для чего другого!
Мы ж понимаем, что от F-16 у вас просто пуканы горят!
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15.02.2023 14:23 Відповісти
cам ты кацапчик
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15.02.2023 14:47 Відповісти
Если б ты был украинцем, а не пригожинским троллем, то у тебя б не было сомнений в важности поставки F-16.
Палитесь, пригожинцы!
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15.02.2023 14:52 Відповісти
Долбон, я говорю что поставки дальнобойных ракет и планирующих бомб важнее, потому что дадут больше толку за те же деньги
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15.02.2023 15:01 Відповісти
Пригожинец, я понимаю что ты получил задачу, продвигать хоть ракеты, хоть бомбы, хоть черта лысого, только чтоб современную авиацию ее дали
Я ж говорю что палишься, потому что планирующие бомбы и дальнобойные ракеты - выпускаются именно самолетами. Поэтому самолеты F-16 - это просто комбо страйк, все и сразу, именно поэтому у вас так подгорает!!
Тебе куратор про это в методичке не написал?
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15.02.2023 15:40 Відповісти
На Бахмутском направлении, кацапи делают минимум пять налетов в день и Белогоровка и тд . Они не входят в зону поражения ближних ЗРК, а вот если би бил самолет с дальними ракетами, их би летало меньше, нужно все, а Британя могла и больше дать танков, десант в Британии никто висаживать не собирается, а со временем они би могли их произвести, гарантии давали на равне с США
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15.02.2023 11:32 Відповісти
и аж откуда они летят? Дальние ракеты могли бы уничтожить их прямо на аэродромах. Не?
А так на тех истребителей тоже есть истребители и их тупо собьют.
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15.02.2023 11:36 Відповісти
Хай би вже дали хоч щось. Поки лише розмови, принаймні публічно.
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15.02.2023 12:02 Відповісти
Так да не так, у них є ракети на 180 кмвоздух воздух
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15.02.2023 13:05 Відповісти
питання можна вирішити дальніми ракетами , яка різниця з чого їх запускати
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15.02.2023 12:05 Відповісти
Под Бахмут сейчас нужна автоматические минометы на бронетехнике.
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15.02.2023 11:14 Відповісти
Так і взагалі мінометів всіх типів - 60, 82, 120 мм щоб повністю закрити простір від 50 м. до 8 км., по всій площі наступу русні.
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15.02.2023 11:41 Відповісти
І касетні ********** теж потрібні, вони вже чудово зарекомендували себе під Бахмутом
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15.02.2023 11:17 Відповісти
Вам же уже все сказали , для цього нужна тиша , досить голосити Це буде на кшталт , як вІзраіль передавали Месершмити
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15.02.2023 11:28 Відповісти
Подарувати звичайний автомобіль, на якому ви або я могли б їздити, в порівнянні з автомобілем Формули-1, - це зовсім інша справа", - сказав він, намагаючись обґрунтувати, чому з поставками винищувачів є складнощі.

 У нас, взагалі-то, війна, а не перегони.
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15.02.2023 11:30 Відповісти
як би вони були не в курсі що у нас війна то ми б уже програли
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15.02.2023 12:07 Відповісти
Толкова ідея. Літаки будуть колись, а зброю великої дальності дадуть вже зараз, бо у нас зі свого є тільки асфальт.
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15.02.2023 11:32 Відповісти
Воллес прав на 100 %. Літаки зараз сжеруть всі гроші /сюди ж облаштування аєродромів. /, перекривши поставки по іншим позиціям, яких ЗСУ вкрай потребує. А враховуючи що поки персонала, а головне техніків, яких навчати довше і дорожче ніж пілотів, немає, літаки не будуть діяти. Зараз невідкладна потреба - зенітні ракети та ракети малої і середньої дальності/ у нас їх називають далекобійними/. А пілотів все рівно навчати, як в Британії так і в США Крім того без ППО і ПРО, що перекривають більшість об'єктів. ми можемо їх всі втратити а землі.
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15.02.2023 11:39 Відповісти
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15.02.2023 12:03 Відповісти
Надо в первую очередь арта, минометы, ракеты средней дальности, мины снаряды и желательно напалм.
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15.02.2023 12:08 Відповісти
Ці літаки Британія і надавала під платформу для ракет середньої дальності повітря-поверхня.
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15.02.2023 13:14 Відповісти
Классификация ракет по радиусу действия (максимальной дальности от места применения до цели) - большой дальности (дальность пуска - более 5500 км), средней дальности (1000 - 5500 км), оперативно-тактической дальности (300-1000 км), тактической дальности (менее 300 км).
Т.е. если нам со скрипом дали ракеты тактической дальности, то о чем вообще речь ? О каких ракетах большой дальности тут говорится ?
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15.02.2023 12:39 Відповісти
Звичайна відмазка, напряму не сказали що передача літаків це ризикований крок для самої України. Хто вас просить про надзвукові, почніть з дозвукових для знищення кацапської техніки і складів. Ще краще ракети середньої дальності.
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15.02.2023 12:47 Відповісти
Літаки Британія погодилась надати,і вже розпочалася підготовка пілотів,але після того як російське посольство заявило про військову відповідь,риторика різко змінилась,і це країна гарант нашої безпеки,і після цього має ще хтось бажання говорити про гарантії безпеки для України.
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15.02.2023 13:11 Відповісти
Це тільки я починаю розуміти що нічого не розумію?
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15.02.2023 13:35 Відповісти
Що тут розуміти? Обісралось НАТО...
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15.02.2023 14:19 Відповісти
Де ? В Україні ? А НАТО тут було ?
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15.02.2023 14:49 Відповісти
Ти справді тупе...
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15.02.2023 14:50 Відповісти
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15.02.2023 15:15 Відповісти
Хто б говорив. Тараканів своїх вже поганяв....серун зеленкуватний.
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15.02.2023 16:35 Відповісти
Фйодор, ну ти ж кацапський кацап! Ну що ти тут робиш, на цьому форумі?!
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15.02.2023 17:24 Відповісти
Не дивно. Для вас, 27% ідіотів, всі, хто не молиться на вашого ідола - кацапи або, на крайній випадок, неправильні українці.
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15.02.2023 18:38 Відповісти
Фйодор, не грай вар'я̀та...
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15.02.2023 19:01 Відповісти
До чого висер?
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15.02.2023 19:29 Відповісти
таке враження що "Ваня-Оля" з Ольгіного повернулась. Бояться таки в ОПі, що Женька Пригожин на стадії " а я вам покажу" розкажуе як допомагав земляку Юстасу в 2019 годку з ботярами. Гумові симпатики із свинками якось щезли. НУ давай Жека, буде цікаво.
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15.02.2023 15:48 Відповісти
ще одне! Вчора було відео розгрузки в порту Бремена БТВ. Особисто здивований. ОПа завжди базікала за вказівкою Юстаса про "херово" Але кадри вражають. Юстасу і кампанії кротів буде приговор в рашці. Не сумелі а у відповідь бо нестарались
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15.02.2023 15:55 Відповісти
А чому така хітровиєбана постановка питання - «Замість …»?
потрібно не в заміну, а і літаки і ракети одночасно, це ж дурню зрозуміло.
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15.02.2023 16:45 Відповісти
Предатели, лжецы и лицемеры.
Гаранты безопасности? ....
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15.02.2023 19:44 Відповісти
ну покраще будуть, ніж гарант опасности сраний - росія.
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15.02.2023 19:49 Відповісти
хай дають ракети на 500 км,
теж буде добре
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15.02.2023 20:04 Відповісти
Та б..ь, нема на тебе Джонсона. "Думаю, могла б", не могла б. У нас люди гинуть, найкращі люди, будь ласка, роби Воллес не роздумуй. Швидше роби.
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15.02.2023 22:29 Відповісти
Переведіть це, хто шарить, може посол почитає Воллесу на ніч.
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15.02.2023 22:33 Відповісти
 
 