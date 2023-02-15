Остін перелічив, яку зброю на "Рамштайні" узгодили передати Україні перед наступом. ПЕРЕЛІК
Члени Контактної групи з питань оборони України єдині та сповнені рішучості продовжувати підтримку України, і вірять в успіх українських військ під час весняного наступу.
Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на пресконференції за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами Остіна, партнери з Контактної групи бачать, що Росія перекидає на поле бою нові війська в очікуванні весняного наступу. І посилено працюють, щоб Україна мала потенціал у бронетехніці.
Він нагадав, що на початку лютого США оголосили про чергову військову допомогу Україні, зокрема про виділення систем HIMARS та боєприпасів, протитанкових снарядів. Крім того, вони виділили $1,75 млрд на зміцнення обороноздатності України, зазначив Остін.
Міністр оборони США також повідомив, що члени Контактної групи ухвалили рішення виділити:
- Bradley та Abrams - від США;
- танки Challenger - від Великої Британії;
- модернізовані танки - від США, Нідерландів та Чеської Республіки;
- танки Т-72 - від Польщі.
Також допомога включає важливі кроки від Канади, Німеччини, Іспанії, Норвегії, Данії, Нідерландів, Польщі та Португалії щодо танків Leopard.
"Ми сьогодні чули про виділення серйозних засобів ППО. Франція та Італія спільно передадуть Україні систему ППО. Франція також оголосила про співпрацю з Австралією для виробництва боєприпасів 155 калібру", - сказав Остін.
Він зазначив, що пріоритетом для нього та його колег є забезпечення того, щоб західні постачання зброї Україні використовувалися за призначенням і щоб були "заходи щодо запобігання розповсюдженню зброї". Голова Пентагону запевнив, що члени Контактної групи єдині та сповнені рішучості продовжувати необхідну роботу для гарантування безпеки України.
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Походу нам самим придется делать дальнобойные ракеты для уничтожение рашистских аеродромов и складов, потому что от 3апада мы не дождемся. Или дождемся но в свинячий голос когда уже много потеряем
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І хтось же їм "лайкає"!
Мораль сєй басті такова: іноді треба думати головою уперед, а не дупою назад.
Единственное шо продемонстрировал запад в преддверии как он говорит 'вирiшальних мiсяцiв" - шо он как и год назад сыклив,немощен,медленен и совершено не заинтересован в разгроме .....
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 жовтня 2019 р. № 890
Київ
Деякі питання будівництва тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Взяти до відома, що акціонерне товариство "Українська залізниця" здійснює на адміністративній межі Херсонської області будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак" і "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ними (далі - контрольні пункти) в умовах особливих економічних та соціальних обставин, що виникли у зв'язку з необхідністю ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.
3. Херсонській обласній державній адміністрації, Міністерству юстиції, Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру разом з відповідними органами місцевого самоврядування забезпечити надання земельних ділянок у користування для будівництва та експлуатації контрольних пунктів.
4. Державній фіскальній службі, Державній митній службі, Адміністрації Державної прикордонної служби здійснити в межах відповідних бюджетних призначень придбання програмного забезпечення, технічних засобів, обладнання, комп'ютерної техніки для забезпечення роботи контрольних пунктів.
Прем'єр-міністр України
О.ГОНЧАРУК
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2019 р. № 890
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/914-2011-%D0%BF Абзац четвертий пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 914 "Питання виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 67, ст. 2575; 2016 р., № 73, ст. 2456; 2018 р., № 61, ст. 2107, № 62, ст. 2149, № 75, ст. 2506; 2019 р., № 41, ст. 1442), викласти в такій редакції:
"Українське державне підприємство по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів "Укрінтеравтосервіс", яке забезпечує розроблення та затвердження проектно-кошторисної документації для будівництва тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення та зон сервісного обслуговування перед ними, яка в подальшому передається АТ "Укрзалізниця" для виконання функції замовника такого будівництва;".
2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367-2015-%D0%BF#n31 Пункт 10 Порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 46, ст. 1485; 2018 р., № 16, ст. 2107), доповнити реченням такого змісту: "Замовником будівництва зазначених пунктів є АТ "Укрзалізниця", яке здійснює будівництво таких пунктів за рахунок власних коштів товариства в межах затвердженого в установленому порядку фінансового плану на 2019 рік.".
3. Доповнити https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/406-2017-%D0%BF#n9 перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію , затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 406 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 49, ст. 1527), пунктом 24 такого змісту:
"24. Будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення та зон сервісного обслуговування перед ними.".
Їж і надалі зелене лайно, хай смердить і надалі від тебе калічний на голову.
З клоуном і цирком по 111 статті підеш весело на зону
Из плюсов - Bradley и модернизированные танки Т... к апрелю точно пригодятся.
Сейчас активировалась авиация врага, как тактическая, так и стратегическая.
Ни слова про средства ее нейтрализации. Аналитики Запада и МО зря едят свой хлеб.
Настіки боїться шо керівники Зеленського - Ермак та Татаров можуть безпосередньо передати росіянам із рук в оуки хоть шо з військової допомоги, шо навіть не обговорюють можливість передачі Україні зброї в якій хоть якось є присутніми нові технології....
"Маріо ідьот ґрабіть банк! Маріо ідьот ґрабіть банк!"