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Новини Війна
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зброя (7278) Пентагон (1378) допомога (7871) США (20990) Остін Ллойд (508)

Остін перелічив, яку зброю на "Рамштайні" узгодили передати Україні перед наступом. ПЕРЕЛІК

остін,ллойд

Члени Контактної групи з питань оборони України єдині та сповнені рішучості продовжувати підтримку України, і вірять в успіх українських військ під час весняного наступу.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на пресконференції за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Остіна, партнери з Контактної групи бачать, що Росія перекидає на поле бою нові війська в очікуванні весняного наступу. І посилено працюють, щоб Україна мала потенціал у бронетехніці.

Він нагадав, що на початку лютого США оголосили про чергову військову допомогу Україні, зокрема про виділення систем HIMARS та боєприпасів, протитанкових снарядів. Крім того, вони виділили $1,75 млрд на зміцнення обороноздатності України, зазначив Остін.

Читайте: Україні вистачить боєприпасів, щоб відбити російську навалу, - Резніков

Міністр оборони США також повідомив, що члени Контактної групи ухвалили рішення виділити:

  • Bradley та Abrams - від США;
  • танки Challenger - від Великої Британії;
  • модернізовані танки - від США, Нідерландів та Чеської Республіки;
  • танки Т-72 - від Польщі.

Також допомога включає важливі кроки від Канади, Німеччини, Іспанії, Норвегії, Данії, Нідерландів, Польщі та Португалії щодо танків Leopard.

"Ми сьогодні чули про виділення серйозних засобів ППО. Франція та Італія спільно передадуть Україні систему ППО. Франція також оголосила про співпрацю з Австралією для виробництва боєприпасів 155 калібру", - сказав Остін.

Також читайте: Замість винищувачів Британія могла б надати Україні більш термінову підтримку, зокрема зброю великої дальності й зенітні ракети, - Воллес

Він зазначив, що пріоритетом для нього та його колег є забезпечення того, щоб західні постачання зброї Україні використовувалися за призначенням і щоб були "заходи щодо запобігання розповсюдженню зброї". Голова Пентагону запевнив, що члени Контактної групи єдині та сповнені рішучості продовжувати необхідну роботу для гарантування безпеки України.

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Топ коментарі
+37
3.5 роки на часі був асфальт, а не ракети. Дякуємо, дуже дякуємо корисним ідіотам які обрали клоуняру під час війни.
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15.02.2023 11:23
+37
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15.02.2023 11:26
+29
Гірше! Зеленський ті склади здав! Наприклад -балаклейську базу! І звідти нашими ж снарядами по Харкову молотили! А "ракет" при "Пєтьке" зробили немало! І для "Вільхи" (їх на житомирщині кацапи розбомбили - жаль) І "Стугни" і "Нептуни" І грошей він залишив "блазенятам" для розвертання прмислового випуску цих ракет Але "блазенята витратили ті гроші на будівництво доріг від кордонів Росії та БРСР до центру України - щоб кацапам наступать було зручніше!
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15.02.2023 11:42
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Ти подивися ЯК зараз ця "зеленоїбуча", зараз "співає"!


Походу нам самим придется делать дальнобойные ракеты для уничтожение рашистских аеродромов и складов, потому что от 3апада мы не дождемся. Или дождемся но в свинячий голос когда уже много потеряем

Відповісти Керування спамом Мені подобається 3

І хтось же їм "лайкає"!
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15.02.2023 15:30 Відповісти
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15.02.2023 11:26 Відповісти
А копию того листа в Кремль тоже послали? А нельзя ли не пистеть на публику совсем (у стен есть уши), а просто вести нужное оружие да побольше?
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15.02.2023 11:34 Відповісти
"Він зазначив, що пріоритетом для нього та його колег є забезпечення того, щоб західні постачання зброї Україні використовувалися за призначенням і щоб були "заходи щодо запобігання розповсюдженню зброї "".......... А це мабуть сказав напряму резнікову.....face on the table
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15.02.2023 11:44 Відповісти
Thank You!
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15.02.2023 11:45 Відповісти
Ну, можна сказати, що особливо ніякого "прориву" і немає. Єдине, що підтримує впевненість, що "західники" знов не "загальмували", так це віра у якісь "таємні домовленості". В іншому випадку, це взагалі лише "підтримка хворого, аби він зараз не вмер"! Ось і все... П.С. Нашим "керманичам" вже давно потрібно було зробити висновки, що лише сама Україна і буде тим "локомотивом", який ПЕРЕМОЖЕ оркостан! А для цього ще "позавчора" було треба знайти кошти на розгортання випуску далекобійних ракет, снарядів, набоїв і іншого б/к безпосередньо в Україні (скільки в Карпатах зараз "простоює" колишніх шахт і тунелів, де можна розмістити військові заводи, які орки не "достануть" своїми "Кинджалами", можна уточнити у "спеців" відповідного профілю). Гроші вже прямо зараз потрібно "вигризати" у ВСІХ без виключення "олігархів", кожного з яких можна тисячу разів (!!!) "підвісити за яйця" за все те, що вони наробили в Україні, та цілком законно націоналізувати всі їхні активи та підприємства. Також не забуваємо про активи "держчинуш", "суддів", "прокурорів", тощо, які знаходячись на державних посадах змогли собі "сколотити" статки, про які мріють на Заході крупні бізнесмени. Якщо зараз в країні гарно "потрусити" всіх "рєдісок", то рахунок вилучених грошей піде на СОТНІ МІЛЬЯРДІВ "баксів" і євро! Але ж для цього лише потрібна "вища воля", якої досі немає... Тому Україна досі і побирається та випрошує у Заходу те, що при великому бажанні вже давно могла мати сама! Особливо дивлячись на велику жертовність з боку "простих українців", а аж ніяк не "еліти", більшість з якої насправді складає звичайне БИДЛО!
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15.02.2023 11:48 Відповісти
Єдиний притомний і вичерпний коментар на всю гілку. А стосовно рамштайну у мене таке враження, що захід "втомився" від України й чекає на її поразку, щоби знову зароБЛЯти разом з тупіним велике бабло. Якщо терміново не буде зроблено те, про що написав вище Влад Ол, нам гаплик. І це не перебільшення. Тільки не треба писати про "гнилу зелену владу" і корупцію. В цьому відношенні знову нагадаю фразу Теодора Рузвельта: "Сомоса - сучий син, але це - наш сучий син". Цим принципом США послуговувалися й послуговуються донині. Останній приклад - Афганістан. Небажання допомагати Україні можна також пояснити підкилимною діяльністю іврєйського лобі в США - як варіант. Непрямий доказ - небажання ізраїля допомагати Україні.
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15.02.2023 12:53 Відповісти
Більш наївного повідомлення не читав вже років з 300... Скажіть мені, шановний Влад Ол, Ви себе позиціонуєте у якості демократа чи комуняки? Збираєтеся олігархів пограбувати без суда та слідства? Ааа, таки через суд? А чому досі цього не зробили? І хто це буде робити? зєлєнскіє/шмигалі/разумкови/стефанчуки/ткачєнки/шкарлети? Так ви ж самі обрали до влади цих маріонеток рудих татар та коломойш, у котрих бібліотека іноземних паспортів у кишені... Чи не так? Та чи не запізно в українських т.з. елітах ви роздивилися бидло, коли суверенітет Держави висить на волосині?
Мораль сєй басті такова: іноді треба думати головою уперед, а не дупою назад.
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15.02.2023 17:03 Відповісти
Хоспаді ... Тих підземних заводів і так повно. Було б бажання їх запускати у роботу.
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15.02.2023 22:39 Відповісти
Ну і для чого потрібен був цей рамштайн? Просто зібралися і ще раз повторили те, про що всі і так вже знали. Нічого нового і несподіваного не відбулося. Хоча придурки з ОП постійно завищували градус очікування, натякаючи у соцмережах на якісь там "неприємні сюрпризи для русні".
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15.02.2023 11:49 Відповісти
То шо Хаймерсы дают в новой помощи это гууд...Бредли и модификованые Т 72 тоже сразу придут... а леопарды будем ждать фиг знает когда.
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15.02.2023 11:50 Відповісти
Лео на заміну, для компенсації втрат. Пишуть, західної техніки у нас, насправді 30%.
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15.02.2023 22:40 Відповісти
Рамштайн провальный ....не по танкам ни по самолетам никуда не продвинулись.....дальнобойку тоже не дали.Перечислили только то что ещё после нового года дать обещали.
Единственное шо продемонстрировал запад в преддверии как он говорит 'вирiшальних мiсяцiв" - шо он как и год назад сыклив,немощен,медленен и совершено не заинтересован в разгроме .....
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15.02.2023 11:59 Відповісти
Та стаття в Вашингтон Пост вийшла абсолютно не випадково перед Рамштайном. Хотіли б розгрому кацапів за рік уже б була вся зброя. Чому бредлі не почали передавати з складів літом, а не тільки зараз? І так по всьому.
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15.02.2023 12:09 Відповісти
Русские любят большие черные дилдо. ,,😄
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15.02.2023 12:10 Відповісти
Хто ж це так майстерно розмінував Чонгар і кримський перешейок
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15.02.2023 12:59 Відповісти
Де тут про "розмінування"?!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 жовтня 2019 р. № 890
Київ

Деякі питання будівництва тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Взяти до відома, що акціонерне товариство "Українська залізниця" здійснює на адміністративній межі Херсонської області будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення "Каланчак" і "Чонгар" та зон сервісного обслуговування перед ними (далі - контрольні пункти) в умовах особливих економічних та соціальних обставин, що виникли у зв'язку з необхідністю ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

3. Херсонській обласній державній адміністрації, Міністерству юстиції, Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру разом з відповідними органами місцевого самоврядування забезпечити надання земельних ділянок у користування для будівництва та експлуатації контрольних пунктів.

4. Державній фіскальній службі, Державній митній службі, Адміністрації Державної прикордонної служби здійснити в межах відповідних бюджетних призначень придбання програмного забезпечення, технічних засобів, обладнання, комп'ютерної техніки для забезпечення роботи контрольних пунктів.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2019 р. № 890

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/914-2011-%D0%BF Абзац четвертий пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 914 "Питання виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 67, ст. 2575; 2016 р., № 73, ст. 2456; 2018 р., № 61, ст. 2107, № 62, ст. 2149, № 75, ст. 2506; 2019 р., № 41, ст. 1442), викласти в такій редакції:

"Українське державне підприємство по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів "Укрінтеравтосервіс", яке забезпечує розроблення та затвердження проектно-кошторисної документації для будівництва тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення та зон сервісного обслуговування перед ними, яка в подальшому передається АТ "Укрзалізниця" для виконання функції замовника такого будівництва;".

2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367-2015-%D0%BF#n31 Пункт 10 Порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 46, ст. 1485; 2018 р., № 16, ст. 2107), доповнити реченням такого змісту: "Замовником будівництва зазначених пунктів є АТ "Укрзалізниця", яке здійснює будівництво таких пунктів за рахунок власних коштів товариства в межах затвердженого в установленому порядку фінансового плану на 2019 рік.".

3. Доповнити https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/406-2017-%D0%BF#n9 перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію , затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 406 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 49, ст. 1527), пунктом 24 такого змісту:

"24. Будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення та зон сервісного обслуговування перед ними.".
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15.02.2023 15:18 Відповісти
Лови блажений подоляцький бот -
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15.02.2023 17:02 Відповісти
Ще лови
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15.02.2023 17:06 Відповісти
Не кваліфікуй мене по свому рівню - з ким ви там подоляцьки бухаєте ні мені ні іншим не цікаво.
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15.02.2023 17:11 Відповісти
Подоляцький бот твої висери це як на лайно казати шоколад.
Їж і надалі зелене лайно, хай смердить і надалі від тебе калічний на голову.
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16.02.2023 13:47 Відповісти
Тільки хворий на голову дебіл може стверджувати що Чонгар і весь кримський перешийок з мостами не були ніколи заміновані. Хворобливий ти в курсі що кацапи анексували Крим у 2014 му ? Оце так новина для тебе....
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16.02.2023 13:52 Відповісти
Биконавт, ти відкіля взялося
З клоуном і цирком по 111 статті підеш весело на зону
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16.02.2023 21:09 Відповісти
Я не прихильник Зеленського, і мені до дупи твоє міркування з цього приводу...
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20.02.2023 11:20 Відповісти
все це наклеп на "вельмішановного нашєго прзідєнта"треба більше асфальта щоб всю матушку расію закатать в асвальт ви зовсім не розумієте! це така тактіка. Тількі АСФАЛЬТОМ ми переможемо!тількіАСФАЛЬТОМ!
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15.02.2023 13:31 Відповісти
Печаль. Запад явно чего то не понимает и боится.
Из плюсов - Bradley и модернизированные танки Т... к апрелю точно пригодятся.
Сейчас активировалась авиация врага, как тактическая, так и стратегическая.
Ни слова про средства ее нейтрализации. Аналитики Запада и МО зря едят свой хлеб.
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15.02.2023 14:05 Відповісти
Дуже боїться!
Настіки боїться шо керівники Зеленського - Ермак та Татаров можуть безпосередньо передати росіянам із рук в оуки хоть шо з військової допомоги, шо навіть не обговорюють можливість передачі Україні зброї в якій хоть якось є присутніми нові технології....
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15.02.2023 15:26 Відповісти
Пограбування по італійські:
"Маріо ідьот ґрабіть банк! Маріо ідьот ґрабіть банк!"
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15.02.2023 14:55 Відповісти
Зелі не потрібни ні наступи, ні контрнаступи !
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15.02.2023 15:31 Відповісти
А, точніше, Єрмаку- Татарову - Гетьмацеву і Ко. Зеля у них прессекретар і телеведучий новин на півставки.
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15.02.2023 15:56 Відповісти
Зате коли всіх прокремлівських єрмаковських візьмуть за дупу по 111 статті, Вова Зеленський як нє прі дєлах - тому і косить під дурника і всю відповідальність звалює на команду підтримки і дерібана
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15.02.2023 17:09 Відповісти
Главное чтобы в этот список верили мавзолейные Обезьяны путлера...💀👽😁
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15.02.2023 16:35 Відповісти
Почитав коменти. Всі собачаться між собою, схоже останній абзац ніхто не читав. А в ньому основа наради у форматі Рамштайн. Перелік затверджених поставок то для красного слівця, бо про всі ці поставки вже було оглошено і вони узгоджені напередодні. Головна тема - контроль за використанням наданої зброї за призначенням. Стурбовані партнери, що не потрапляє все озброєння і техніка до кінцевого користувача. Виходить, що знову заникують наші швондери зброю від ЗСУ, як НЛАВи і Стінгери, які Джонсон ( сімома здається? ) літаками доставив до вторгнення. Саботаж.
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15.02.2023 22:21 Відповісти
А шнобелі у обох, мда.....
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15.02.2023 22:28 Відповісти
Гени не проп'єш.
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15.02.2023 23:29 Відповісти
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