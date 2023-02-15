Україна закликає ООН і Туреччину вимагати від РФ негайного припинення штучних затримок у роботі зернового коридору, - спільна заява Кубракова і Кулеби

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернулися до міжнародної спільноти щодо перешкоджання судноплавству в Чорному морі з боку Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву, оприлюднену у фейсбук Міністерства інфраструктури України.

"Україна глибоко стурбована деструктивними діями Російської Федерації, які призводять до затримки роботи зернового коридору Чорним морем та підривають Чорноморську зернову ініціативу загалом, перешкоджають судноплавству в Чорному морі та вільному доступу продовольства на світові ринки.

Представники РФ в складі інспекційних груп при Спільному координаційному центрі в Стамбулі вже кілька місяців поспіль системно затримують огляд суден, які прямують через протоку Босфор до/з українських портів. Зокрема, російські інспектори свідомо уповільнюють терміни інспекцій, регулярно вимагають нерегламентовану документацію, відмовляються працювати в робочий час та шукають інші необґрунтовані приводи для зупинки інспектування. Щодня із запланованих 10 інспекцій, зазвичай, відбувається менше половини.

Така деструктивна політика Росії призвела до системного зниження вантажообігу в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Лише за останні три місяці світ недоотримав 10 млн тонн українського продовольства і ця негативна тенденція набирає обертів", - йдеться в повідомленні.

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У Мінінфраструктури наголосили, що у зв'язку із затягуванням інспекцій з боку Росії в Босфорі нині утворилася черга із понад 140 суден, переважна більшість яких очікує там понад місяць. Продовольча безпека країн, які залежать від експорту української сільськогосподарської продукції, опинилася під загрозою. Насамперед через дії Росії продовольство недоотримують країни Глобального Півдня, зокрема Африки та Азії.

Натомість, руйнуючи портову інфраструктуру України, створюючи безпекові загрози для українських південних регіонів зі сторони Чорного моря та перешкоджаючи роботі Чорноморського зернового коридору, Москва користується можливістю безперешкодного торговельного судноплавства з російських чорноморських портів. Об'єм перевезень через морські порти РФ в Азово-Чорноморському басейні в 2022 році склав понад 250 млн тонн, що перевищило показники 2021 року. При цьому, інспекції цих суден в Босфорі не відбуваються. Це, зокрема, робить можливим використання Росією торговельних суден для отримання вантажів військового призначення задля продовження війни проти України.

"Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема ООН та Туреччину як гаранторів Чорноморської зернової ініціативи, вимагати від РФ негайного припинення штучних затримок в роботі зернового коридору Чорним морем, зупинки спроб РФ використовувати продовольство як зброю та розблокування торговельного судноплавства до українських портів Чорного моря", - додали в Мінінфраструктури.

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