До російсько-українських переговорів залучили ексзаступника Абрамовича, проте про мир не йдеться, - росЗМІ

З березня 2022 року переговори між Москвою і Києвом зведені до обміну полоненими й рідкісних неформальних контактів, у них бере участь російський бізнесмен Роман Абрамович, але віднедавна до процесу комунікації України і Росії долучилися й інші несподівані персонажі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Медуза".

"Віднедавна до переговорного процесу приєдналася ще одна людина з кола Абрамовича – колишній глава московського департаменту культури Сергій Капков. Наприклад, він нещодавно був у Києві та Стамбулі за дорученням Романа Абрамовича".

За даними видання, мільярдер Капков був заступником Абрамовича, коли той на початку 2000-х був губернатором Чукотки. Російській мільярдер залучив свого ексзаступника до діалогу між Києвом і Москвою, оскільки вважає його "притомною людиною", яка до того ж не перебуває під санкціями й може вільно пересуватися світом.

Зокрема, Капкову, як і раніше, відкритий в'їзд в Україну. Також менше ніж рік тому Капков на додачу до російського отримав ще й ізраїльське громадянство.

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За даними видання, Капков бере участь не тільки в організації обміну полоненими, але й в обговоренні "зернової угоди". Зазначається, що Капков виконує "просту функцію" координації з російською стороною.

"Медуза" пише, що коли потрібно зателефонувати міністру оборони Росії Сергію Шойгу або російському диктатору Путіну, то телефонує Абрамович. А коли "вже є налагоджені зв'язки, всі всіх знають" і потрібно зателефонувати якомусь генералу, то це робить Капков, оскільки безпосередньо українські та російські військові спілкуються мало.

Повідомляється, що помічники Абрамовича виконують технічні роботи: готують якісь підготовчі документи, аналітику, яка потім має звучати в переговорному процесі.

Також, за даними російського видання, раніше до перемовин Абрамович залучив свого давнього бізнес-партнера, заступника гендиректора ТОВ "Міллхаус" (афілійована Millhouse LLC, належить Абрамовичу й управляє його активами) Давида Давидовича.

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На початку війни в переговорному процесі брав участь ще один давній знайомий Абрамовича – голова ради директорів школи управління "Сколково", колишній глава адміністрації президента РФ (у 1999-2003 роках) Олександр Волошин. Він нібито спілкувався з українською владою тільки телефоном. Зокрема, він нібито телефонував лідеру фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії, який входив до офіційної переговорної групи з боку України.

Ще одним учасником переговорного процесу був російсько-український кінопродюсер Олександр Роднянський, якого з Абрамовичем пов'язує багаторічна дружба. В інтерв'ю у січні 2023 року Роднянський розповів, що в день повномасштабного російського вторгнення йому подзвонив глава Офісу президента України Андрій Єрмак і запропонував зв'язати їх з Абрамовичем, намагаючись "якось привести до мирного швидкого рішення".

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Видання зазначає, що в керівництві України цієї інформації не підтвердили.

Повідомляється, що радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відмовився коментувати роль Капкова, Давидовича, Волошина і Роднянського в переговорах. Також на момент публікації на запитання видання не відповіли Капков і представники Абрамовича.

За даними співрозмовників "Медузи", Абрамович досі зберігає неформальні контакти з представниками обох сторін і "віддає весь свій час питанням, пов'язаним з обмінами".

Але водночас джерела зазначають, що після Бучі весь переговорний процес зводиться лише до обговорення обмінів і окремих питань на кшталт зернової угоди, а в переговорному процесі у 2023 році "немає політичної складової" і про повноцінне мирне врегулювання не йдеться.

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