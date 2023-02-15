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Абрамович (179) росія (63574) Україна (5686) переговори з Росією (840)

До російсько-українських переговорів залучили ексзаступника Абрамовича, проте про мир не йдеться, - росЗМІ

абрамович,капков

З березня 2022 року переговори між Москвою і Києвом зведені до обміну полоненими й рідкісних неформальних контактів, у них бере участь російський бізнесмен Роман Абрамович, але віднедавна до процесу комунікації України і Росії долучилися й інші несподівані персонажі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Медуза".

"Віднедавна до переговорного процесу приєдналася ще одна людина з кола Абрамовича – колишній глава московського департаменту культури Сергій Капков. Наприклад, він нещодавно був у Києві та Стамбулі за дорученням Романа Абрамовича".

За даними видання, мільярдер Капков був заступником Абрамовича, коли той на початку 2000-х був губернатором Чукотки. Російській мільярдер залучив свого ексзаступника до діалогу між Києвом і Москвою, оскільки вважає його "притомною людиною", яка до того ж не перебуває під санкціями й може вільно пересуватися світом.

Зокрема, Капкову, як і раніше, відкритий в'їзд в Україну. Також менше ніж рік тому Капков на додачу до російського отримав ще й ізраїльське громадянство. 

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За даними видання, Капков бере участь не тільки в організації обміну полоненими, але й в обговоренні "зернової угоди". Зазначається, що Капков виконує "просту функцію" координації з російською стороною.

"Медуза" пише, що  коли потрібно зателефонувати міністру оборони Росії Сергію Шойгу або російському диктатору Путіну, то телефонує Абрамович. А коли "вже є налагоджені зв'язки, всі всіх знають" і потрібно зателефонувати якомусь генералу, то це робить Капков, оскільки безпосередньо українські та російські військові спілкуються мало.

Повідомляється, що помічники Абрамовича виконують технічні роботи: готують якісь підготовчі документи, аналітику, яка потім має звучати в переговорному процесі.

Також, за даними російського видання, раніше до перемовин Абрамович залучив свого давнього бізнес-партнера, заступника гендиректора ТОВ "Міллхаус" (афілійована Millhouse LLC, належить Абрамовичу й управляє його активами) Давида Давидовича.

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На початку війни в переговорному процесі брав участь ще один давній знайомий Абрамовича – голова ради директорів школи управління "Сколково", колишній глава адміністрації президента РФ (у 1999-2003 роках) Олександр Волошин. Він нібито спілкувався з українською владою тільки телефоном. Зокрема, він нібито телефонував лідеру фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії, який входив до офіційної переговорної групи з боку України.

Ще одним учасником переговорного процесу був російсько-український кінопродюсер Олександр Роднянський, якого з Абрамовичем пов'язує багаторічна дружба. В інтерв'ю у січні 2023 року Роднянський розповів, що в день повномасштабного російського вторгнення йому подзвонив глава Офісу президента України Андрій Єрмак і запропонував зв'язати їх з Абрамовичем, намагаючись "якось привести до мирного швидкого рішення".

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Видання зазначає, що в керівництві України цієї інформації не підтвердили.

Повідомляється, що радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відмовився коментувати роль Капкова, Давидовича, Волошина і Роднянського в переговорах. Також на момент публікації на запитання видання не відповіли Капков і представники Абрамовича.

За даними співрозмовників "Медузи", Абрамович досі зберігає неформальні контакти з представниками обох сторін і "віддає весь свій час питанням, пов'язаним з обмінами".

Але водночас джерела зазначають, що після Бучі весь переговорний процес зводиться лише до обговорення обмінів і окремих питань на кшталт зернової угоди, а в переговорному процесі у 2023 році "немає політичної складової" і про повноцінне мирне врегулювання не йдеться.

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Топ коментарі
+13
Сюрпризов мы еще увидим....
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15.02.2023 11:34
+12
Ага,а в Турции арахамия про що домовлявся.Вже дістали договорняками.
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15.02.2023 11:32
+10
евреі скрізь..переговорщіки мать вашу
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15.02.2023 11:34
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Ага,а в Турции арахамия про що домовлявся.Вже дістали договорняками.
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15.02.2023 11:32 Відповісти
Якими договорняками? Ви щось знаєте?
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15.02.2023 11:44 Відповісти
абрамович... і без хламідії?
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15.02.2023 11:33 Відповісти
евреі скрізь..переговорщіки мать вашу
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15.02.2023 11:34 Відповісти
Сюрпризов мы еще увидим....
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15.02.2023 11:34 Відповісти
Для Заходу це сюрпизом не буде ! Тільки для наріда !
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15.02.2023 15:23 Відповісти
абрамовичу и его приемному сыну примату агрохимии уже присвоили звание героя Украины за спасение 400 тыс жителей?
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15.02.2023 11:35 Відповісти
без хитрого народу не обходиться...маланці і в африці маланці
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15.02.2023 11:37 Відповісти
Абрамович хотів спасти частково свої активи на заході,видно теж на нього добряче кремлівська банда наїхала,тому і крутився як вуж.зараз по чутках,все ж таки ,щось зберіг, і щось таки фінансує.
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15.02.2023 11:40 Відповісти
Кх-кх, Капков - это когда-то организатор досуга Абрамовича, девочки там и всё такое, как положенно. Поэтому вопросов больше не имею. Сколько ещё сказочных персонажей появится в этой истории остаётся только гадать, "миротворцев" и "переговорщиков" как блох у дворняжки
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15.02.2023 11:37 Відповісти
Ой вей, а как же без нас два славянских государства будут договариваться?
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15.02.2023 11:46 Відповісти
Славянскє (яка славіт не зрозуміло що) там тільки одна держава. Інша слов'янська
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15.02.2023 11:50 Відповісти
Добре що хоч Мєркєль вже нема, бо вона таких пєрєговорщіков змушувала призначати, що й досі згадувати, не потупив мордяки, не можна
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15.02.2023 11:48 Відповісти
А як взагалі можуть існувати якісь "переговорщіки" при відсутності цих самих переговорів?! До НЕ ІСНУЮЧОГО можливо кого завгодно долучити, ані шкоди, ані позитиву від цього не буде!
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15.02.2023 11:50 Відповісти
Мабуть тільки роССіянці можуть "зрозуміти" як можливо залучити когось до того, чого НЕ МАЄ. Що там на Рашці називають "переговорами" я не знаю, бо й війна у них "спецоперація", й обмеження це "воля", й напад на іншу країну та її руйнування то "визволення". Тому до чого й кого у Масквабаді, на думку роССійських нацистів, "залучили" відомо лише їх хворому та тупому "розуму"!
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15.02.2023 11:48 Відповісти
...був іще один перемовник, рятівник Києва, Кірєєвим звали...
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15.02.2023 11:55 Відповісти
Зачекайте, так пару тижнів тому Ішак сказав, що переговорів нема і взагалі нема про що з ним говорити. А тут виявляється перемовини ідуть аж бігом, причому за участю Абрамовича..
Ось доречі натрапив на цікаву інфорафіку:
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15.02.2023 12:00 Відповісти
Він пожартував !
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15.02.2023 15:25 Відповісти
.ука зелена.
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15.02.2023 12:18 Відповісти
Также менее года назад Капков вдобавок к российскому получил еще и израильское гражданство. Еще один скрепоносец нашелся.
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15.02.2023 12:23 Відповісти
Арахамия и Зе команда не теряют надежды снять санкции против кошелька путлера - им обещали около миллиарда , бабло не маленькое, на кокс и шашлыки хвати
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15.02.2023 13:25 Відповісти
До переговорів про захист курочок в курнику залучили лисичку ???
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15.02.2023 14:25 Відповісти
Це не про мир а здачу Крима !
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15.02.2023 15:22 Відповісти
Арасрамия и его любимец Абрамович.Сладкая парочка Надоели эти засранцы,думающие в первую очередь о своей шкуре."Миротворцы" мать вашу
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15.02.2023 15:30 Відповісти
Це гірськи євреї. Ще Єрмак з того же коліна їзраїлєва.
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15.02.2023 19:03 Відповісти
Одні ісламісти.
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15.02.2023 18:19 Відповісти
 
 