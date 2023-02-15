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Білорусь (7836) Угорщина (2150) Сійярто (325) Резніков (1442)

Резніков про поїздку Сійярто до Білорусі: Якась малеча навколо Кремля хоче знайти вигоду

резніков

Візит глави МЗС Угорщини Петера Сійярто в Мінськ показує, що деякі політики живуть у паралельному всесвіті. Вони намагаються знайти якусь вигоду з РФ в той час, коли "антикремлівський альянс" зростає.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв’ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

На питання журналіста, якого роду миру для України шукав угорський міністр в Мінську, він відповів: "Для мене це також цікаве запитання".

"Таке враження, що коли зростає антикремлівський альянс - а сьогодні 54 країни були представлені за тим столом (Рамштайн. - Ред.), - водночас якась малеча навколо Кремля намагається знайти собі якусь вигоду. На жаль, але в них якийсь паралельний світ", - сказав Резніков.

Також читайте: Угорщині доведеться визначитися - бути без європейських грошей чи енергоносіїв РФ, - Лінкявічюс

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідав Мінськ 13 лютого. Перед цим він заявив, що їде до білоруської столиці, аби нібито "говорити про мир" в Україні та відразу зазначив, що "готовий до критики" такого візиту.

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Топ коментарі
+19
Резніков весь час нам яйця заговорює.
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15.02.2023 11:39
+13
Міністр оборони розповідає про все, окрім забезпечення армії всім необхідним (в усякому разі, приділяє цьому питанню дуже мало часу в своїх інтерв'ю), хоча це є ГОЛОВНИМ на його посаді. Зате браво коментує міжнародну та дипломатичну діяльність, ведення та перебіг бойових дій, до яких не має ніякого відношення.

Хоча чому я дивуюсь? У нас завгосп, якого ніхто не обирав, відповідає за все в країні, окрім військових дій (дякувати Залужному - він не пустив туди цю потвору).
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15.02.2023 12:22
+11
Його вже в МЗС перевели?....
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15.02.2023 11:37
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Його вже в МЗС перевели?....
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15.02.2023 11:37 Відповісти
Воно ж само туди їздило з арахісом і кирєєвим про капітуляцію домовлятися. Але, схоже, багато запросили, бо раша тоді була на підйомі. Прийшлося відірватися на яйцях, інше чмо на листі абрамовича.
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15.02.2023 12:02 Відповісти
Знову міністром ?
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15.02.2023 13:33 Відповісти
Клетчастоспижачный ЧМАРЬ! А по какой цене венгерская армия закупает 1 кг яиц ?
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15.02.2023 11:38 Відповісти
Невідомо йому в яку вни ціну, багато часу йде на інтерв'ю з непрофільних питань.
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15.02.2023 11:54 Відповісти
Резніков весь час нам яйця заговорює.
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15.02.2023 11:39 Відповісти
яйцеголовий
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15.02.2023 11:46 Відповісти
тоді будете носити заговорені
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15.02.2023 12:20 Відповісти
Вигода це енергоресурси і атомна енергетика в мадьярів...там рашкинський №енергоатом" щось будує....от бояться накладення санкцій...ось що цікавить..бо в білорусії на кордоні з Балтикою побудована атомна станція...от і думають...про екпорт між лукадрищом і ********. казали що хочуть Польщу уламати.
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15.02.2023 11:45 Відповісти
Задовбав!
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15.02.2023 11:46 Відповісти
Тема "консультацій" між угорщиною і окупованою рб - можливий альтернативний шлях постачання дешевої нафти від пітьми в зв'язку невизначеністю долі нафтопроводу "Дружба" після ймовірного авіаційного нападу рашистів на Україну з території рб із завданням бомбових ударів по стратегічних мостах через річку Дніпро.
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15.02.2023 11:47 Відповісти
Опять яйца, от него уже все устали.
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15.02.2023 11:48 Відповісти
Їздив по вказівки. Коли почнеться Мадяри мають нанести удар по НАТО з середини.... такий собі Троянський кінь ішак.
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15.02.2023 11:49 Відповісти
Відкрии ім очі -- нехаи виповзут з дитячоі пісочниці .
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15.02.2023 11:51 Відповісти
Резніков, то не ваша парафія.
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15.02.2023 11:51 Відповісти
паралельний світ - то яйця по 17 в кілограмах, коли вони вроздріб по 5 за штуку
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15.02.2023 11:52 Відповісти
Тут все зрозуміло. Мадяри мають сподівання на повернення Закарпаття.
Можливо, вже є домовленості з ордою.
Так що вони нам не друзі. Скоріше - вороги.
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15.02.2023 12:00 Відповісти
Евросоюзу и НАТО уже пора понять что в их рядах есть троянские кони. И с этим пора что то делать.
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15.02.2023 12:20 Відповісти
Міністр оборони розповідає про все, окрім забезпечення армії всім необхідним (в усякому разі, приділяє цьому питанню дуже мало часу в своїх інтерв'ю), хоча це є ГОЛОВНИМ на його посаді. Зате браво коментує міжнародну та дипломатичну діяльність, ведення та перебіг бойових дій, до яких не має ніякого відношення.

Хоча чому я дивуюсь? У нас завгосп, якого ніхто не обирав, відповідає за все в країні, окрім військових дій (дякувати Залужному - він не пустив туди цю потвору).
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15.02.2023 12:22 Відповісти
Трохи не погоджуся з формулюванням, але завхоз керує, а не відповідає, відповідати -- це не його, принаймні поки що так здається.
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15.02.2023 12:51 Відповісти
Що резніков, що Сіярто ! There's no much choice between them !
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15.02.2023 13:31 Відповісти
А Рєзнікову за вигодою далеко ходити не треба, він на ній сидить - квочка під яку кури підкладають яйця.
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15.02.2023 21:26 Відповісти
 
 