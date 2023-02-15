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журналістика (1715) Маріуполь (3205) репресії (1618) росія (63574) цензура (358)

Журналістці Пономаренко в Росії дали шість років за пост про авіаудар по драмтеатру в Маріуполі

маріуполь,драмтеатр

Ленінський районний суд Барнаула засудив журналістку видання RusNews Марію Пономаренко до шести років позбавлення волі у справі про поширення фейків про російську армію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання RusNews, кореспонденткою якого є Пономаренко.

Також суд на п'ять років заборонив Пономаренко займатися журналістською діяльністю. У своєму останньому слові журналістка заявила, що не розраховує на поблажливість, але не вважає себе злочинницею. "На якій підставі до мене застосовується військова цензура, якщо війни немає, а йде спецоперація?" - наголосила вона.

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Прокуратура просила засудити Пономаренко до дев'яти років колонії.

Марія Пономаренко - журналістка RusNews в Барнаулі. Її затримали у квітні 2022 року. За версією слідства, в середині березня вона опублікувала в Телеграмі начебто "хибну інформацію", що російські військові завдали авіаудару по драмтеатру в Маріуполі, "коли офіційними джерелами, у тому числі і міністерством оборони РФ, ця інформація була спростована, про що вищезгадана громадянка знала".

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У СІЗО Пономаренко скаржилася на погіршення психічного стану та розповідала, що розкрила собі вени.

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Топ коментарі
+16
в любому адекватному суспільству такі дії влади сприйняли б як підтвердження правдивості слів журналістки, але ж не в кацапії..
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15.02.2023 11:45
+10
грёбаная Севкорея
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15.02.2023 11:51
+9
Путин скоро сдохнет а за приговоры отвечать придется конкретным лицам.Если правда не спустят все на тормоза как после сталинских репрессий.
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15.02.2023 11:47
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в любому адекватному суспільству такі дії влади сприйняли б як підтвердження правдивості слів журналістки, але ж не в кацапії..
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15.02.2023 11:45 Відповісти
"Как можно сметь

Своё суждение иметь..."

Цитата по пам'яті
Грибоєдва, початок XIX ст.

Рашка урод по-рождєнію
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15.02.2023 11:55 Відповісти
Путин скоро сдохнет а за приговоры отвечать придется конкретным лицам.Если правда не спустят все на тормоза как после сталинских репрессий.
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15.02.2023 11:47 Відповісти
То у своїй власній країні можливо щось заперечувати та "спускати на тормозах", а коли йде мова про жертв іншої держави, то ніхто й ніколи нічого не пробачить та не забуде!!!
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15.02.2023 12:00 Відповісти
Нет, не придется. Сталинские палачи спокойно доживали свой век в государственных квартирах, санаториях, с пенсиями и наградами
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15.02.2023 15:16 Відповісти
грёбаная Севкорея
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15.02.2023 11:51 Відповісти
Враховуючи, що на РоССії багато слів мають зворотнє значення, як наприклад там війну проти України, із вбивством українських громадян та руйнуванням їх домів, інфраструктури, підприємст називають "визволенням", то й правда там називається "фейком" і "дескретитацією"! Це, до речі, також є однією з ознак нацистських режимів, коли підміняються смислові значення слів!!!
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15.02.2023 11:57 Відповісти
Мордор живёт в параллельной реальности это антицивилизация.
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15.02.2023 12:26 Відповісти
Сруцкім мір у всій своій красі.
Агонія недоімперії яку ще хочуть спасти на Заході.
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15.02.2023 13:19 Відповісти
Оцей напис "ДЕТИ", це та ж історія, що в оп думали "русскіє тоже люді", і не руйнуватимуть мости та не стрілятимуть в цивільних... Ідіоти - саме на дітей і скинули півтонну бомбу, щоб вжалити найболючіше. Дєті... Та їм по#єр і на своїх дітей, що вже їм наші?
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15.02.2023 16:19 Відповісти
на росєє нельзя поширювати докази для гааги
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15.02.2023 20:02 Відповісти
 
 