Журналістці Пономаренко в Росії дали шість років за пост про авіаудар по драмтеатру в Маріуполі
Ленінський районний суд Барнаула засудив журналістку видання RusNews Марію Пономаренко до шести років позбавлення волі у справі про поширення фейків про російську армію.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання RusNews, кореспонденткою якого є Пономаренко.
Також суд на п'ять років заборонив Пономаренко займатися журналістською діяльністю. У своєму останньому слові журналістка заявила, що не розраховує на поблажливість, але не вважає себе злочинницею. "На якій підставі до мене застосовується військова цензура, якщо війни немає, а йде спецоперація?" - наголосила вона.
Прокуратура просила засудити Пономаренко до дев'яти років колонії.
Марія Пономаренко - журналістка RusNews в Барнаулі. Її затримали у квітні 2022 року. За версією слідства, в середині березня вона опублікувала в Телеграмі начебто "хибну інформацію", що російські військові завдали авіаудару по драмтеатру в Маріуполі, "коли офіційними джерелами, у тому числі і міністерством оборони РФ, ця інформація була спростована, про що вищезгадана громадянка знала".
У СІЗО Пономаренко скаржилася на погіршення психічного стану та розповідала, що розкрила собі вени.
Будь ласка, зачекайте...
Своё суждение иметь..."
Цитата по пам'яті
Грибоєдва, початок XIX ст.
Рашка урод по-рождєнію
Агонія недоімперії яку ще хочуть спасти на Заході.