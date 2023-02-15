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літак (2853) Україна (5686) Швеція (914)

Швеція розглядає запит України щодо надання винищувачів Gripen, - міністр оборони Йонсон

gripen

Швеція отримала запит української сторони про надання винищувачів Gripen власного виробництва, але наразі існують обмеження, пов’язані з такою допомогою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це в середу в Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони НАТО заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

"Так. Нам, звісно, відомо (про запит України), про це просив і президент Зеленський. Коли йдеться про Gripen, наразі ми постаємо перед обмеженнями у зв’язку з тим, що ці літаки дуже важливі і для підтримання нашої територіальної цілісності й суверенітету. Тож це буде серйозною перешкодою в плані ресурсів нашої національної оборони", – сказав він.

Міністр уточнив, що наразі пріоритетом для Стокгольма є посилення протиповітряної оборони України: "Я вчора мав можливість обговорити це з міністром оборони України Резніковим. Ми також працюємо з іншими країнами для посилення підтримки в плані ППО".

Йонсон водночас наголосив, що Швеція, яка вже надала військової допомоги на близько мільярд євро, готова збільшувати її.

"Ми значно посилюємо нашу підтримку України. Ми вже наступного тижня почнемо передавати й навчати українських військових на понад 50 бойових машинах CV-90. Ми надаємо різні засоби ППО, зимовий одяг, і рішуче налаштовані посилити підтримку України", – додав він.

Також читайте: Парламент Швеції схвалив надання військової допомоги Україні на понад $400 млн

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Топ коментарі
+6
Вангую: ми ще не в НАТО, тому не дамо. Або: у нас їх мало, тому про це не може бути й мови.
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15.02.2023 11:51
+6
неначасі, ескалація, за три роки, занадто складна техніка.... обери вірне
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15.02.2023 11:53
+3
Шведы запускайте завод в три смены...
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15.02.2023 12:10
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О о Уже тепленько )
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15.02.2023 11:50 Відповісти
Вангую: ми ще не в НАТО, тому не дамо. Або: у нас їх мало, тому про це не може бути й мови.
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15.02.2023 11:51 Відповісти
"Гріпенів" не так вже і багато в світі.....тому шансів менше, ніж на інші літаки...
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15.02.2023 11:54 Відповісти
грипны сказочно дорогие в обслуживании. На халяву самолеты вряд ли кто-то даст. А покупать не на что, все бабки уходят на закупку яиц.
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15.02.2023 12:44 Відповісти
неначасі, ескалація, за три роки, занадто складна техніка.... обери вірне
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15.02.2023 11:53 Відповісти
Значит получим их. Система такая-когда уже все обговорено и есть собственно договоренность о поставках, тогда уже официально о запросе Украины обьявляют
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15.02.2023 11:54 Відповісти
інформація ні про що...Запит є --відповідь очевидна
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15.02.2023 11:55 Відповісти
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15.02.2023 12:07 Відповісти
Шведы запускайте завод в три смены...
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15.02.2023 12:10 Відповісти
Шведи мають копію Леопард2. Почніть хоча б з цього
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15.02.2023 12:37 Відповісти
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15.02.2023 12:43 Відповісти
Як тільки звільнять в Україні 5-у колону почнут постачання літаків.
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15.02.2023 13:28 Відповісти
Не дадут. Он нам и не нужен из за отсутствия инфраструктуры.
Украине нужны только танки Леопард и самолеты только F-15, 16 ... за ними будущее Украины.
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15.02.2023 13:36 Відповісти
Своё надо иметь, иначе чужое будет нас иметь!
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15.02.2023 13:56 Відповісти
💯
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15.02.2023 14:30 Відповісти
Почему бы не наладить их отвёрточную сборку в Украине ?
Это будет поставка деталей, а не самолётов.
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15.02.2023 17:52 Відповісти
💯
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15.02.2023 18:13 Відповісти
 
 