Велика Британія не передаватиме Україні винищувачі у найближчі місяці чи навіть роки, - Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що найближчим часом Британія не надсилатиме винищувачі в Україну, а зосередиться на тому, щоб Київ міг захистити себе в довгостроковій перспективі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Минулого тижня президент Зеленський закликав західних союзників надати винищувачі та зброю для війни проти Росії.
"Я не думаю, що в найближчі кілька місяців або навіть років ми обов'язково передамо винищувачі", - сказав Воллес, посилаючись на практичні питання.
"Ми повинні планувати не лише боротьбу на даний момент, де ми допомагаємо Україні відбивати незаконне вторгнення Росії, але ми повинні допомагати Україні з її довгостроковою стійкістю", - додав він.
"Зараз питання полягає в тому, як ми можемо допомогти Україні допомогти самій собі і зібрати достатньо, щоб унеможливити просування Росії", - каже міністр.
Воллес зазначив, що якщо уряд подарує Україні винищувачі, він також повинен буде надати близько 200 військовослужбовців ВПС.
Будь ласка, зачекайте...
"I don't think it's going to be in the next few months or even years that we are going to necessarily hand over fighter jets"
Ось автоматичний переклад:
"Я не думаю, що в найближчі кілька місяців або навіть років ми обов'язково передамо винищувачі"
А якщо робити більш-мен літературний переклад, то вийде щось таке:
"Я вважаю, що найближчими місяцями або навіть роками ми навряд чи передамо (Україні) винищувачі"
Ф-16 нужно и никакие другие не подойдут.
Но насчёт обицяють не соглашусь, нам дали совершенно много, титанически много всего. На Ориксе посмотрите, там тяжелой техники 7000+ единиц. Миллионы снарядов, десятки миллионов патронов, миллионы комплектов формы и снаряжения, там перечислять уйдут сутку...
Но... нам очень не хватает "козырных тузов" и "джокеров", которые бы переломили ситуация окончательно и прямо здесь и сейчас. Это дальнобойные ракеты и авиация... Вот их бы...
Може й туди направити послицю-смокталку ?
They are suffering "First World War levels of attrition", he tells the BBC, but rules out sending fighter jets to Ukrainian forces anytime soon
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-64634760
ну а воллесу еще нужно уметь так отморозиться...да да, но нет.