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Велика Британія не передаватиме Україні винищувачі у найближчі місяці чи навіть роки, - Воллес

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що найближчим часом Британія не надсилатиме винищувачі в Україну, а зосередиться на тому, щоб Київ міг захистити себе в довгостроковій перспективі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Минулого тижня президент Зеленський закликав західних союзників надати винищувачі та зброю для війни проти Росії.

"Я не думаю, що в найближчі кілька місяців або навіть років ми обов'язково передамо винищувачі", - сказав Воллес, посилаючись на практичні питання.

"Ми повинні планувати не лише боротьбу на даний момент, де ми допомагаємо Україні відбивати незаконне вторгнення Росії, але ми повинні допомагати Україні з її довгостроковою стійкістю", - додав він.

"Зараз питання полягає в тому, як ми можемо допомогти Україні допомогти самій собі і зібрати достатньо, щоб унеможливити просування Росії", - каже міністр.

Воллес зазначив, що якщо уряд подарує Україні винищувачі, він також повинен буде надати близько 200 військовослужбовців ВПС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни стягнули в Україну 97% своєї армії, - Воллес

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Топ коментарі
+19
Ти йолуп у нас при владі марадьори які новітні технології їм будуть давати

Ви ж голосували по приколу. Ось вам і прикол
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15.02.2023 12:07
+18
А кому передавати ? Єрмаку, чи Татарову, мабуть Резнікову ?
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15.02.2023 12:09
+15
Діють за одним шаблоном. Спочатку обнадійливі натяки. Потім заяви про відкритість до переговорів. Ну і фінал - ні, не дамо.

Так навіщо весь цей трьоп??? Ну так сказали б одразу: нічого не отримаєте. Принаймні це було б чесно...
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15.02.2023 12:15
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"Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы обязательно передадим истребители" Что это за ******** ответ
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15.02.2023 12:36 Відповісти
Ось пряма мова:

"I don't think it's going to be in the next few months or even years that we are going to necessarily hand over fighter jets"

Ось автоматичний переклад:

"Я не думаю, що в найближчі кілька місяців або навіть років ми обов'язково передамо винищувачі"

А якщо робити більш-мен літературний переклад, то вийде щось таке:

"Я вважаю, що найближчими місяцями або навіть роками ми навряд чи передамо (Україні) винищувачі"
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15.02.2023 13:10 Відповісти
набої, гаубіці і броня, за можливістю партнерів, і як умога більше - все остальне - зелений хайп...
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15.02.2023 12:40 Відповісти
"Дякую"ЗЕленим мародерам!
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15.02.2023 12:41 Відповісти
А як би було зараз просто коли б Зеля звільнив Єрмака одразу тоді, коли його не допустили в приміщення МІ6 !
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15.02.2023 13:05 Відповісти
Если честно британские Тайфуны даже не представляю как бы нам дали и зачем...
Ф-16 нужно и никакие другие не подойдут.
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15.02.2023 12:44 Відповісти
нам би будь що підішло. Май же рік обіцяли надати старі штурмовікі А-10..В США їх сотні на консервації і вони їх знімають з озбройні...але і нам не надають... Нам лише обіцяють та надають поштучно те , шо було потрібно вчора чи позавчора ..сотнями
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15.02.2023 13:00 Відповісти
їх не сотні а тисячі. А F16 десь близько 2000 шт.
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15.02.2023 13:27 Відповісти
А-10 да, вещь хорошая и тоже бы пригодилась. Именно потому, что их много. Да и вертолеты у США хорошие есть и тоже много.
Но насчёт обицяють не соглашусь, нам дали совершенно много, титанически много всего. На Ориксе посмотрите, там тяжелой техники 7000+ единиц. Миллионы снарядов, десятки миллионов патронов, миллионы комплектов формы и снаряжения, там перечислять уйдут сутку...
Но... нам очень не хватает "козырных тузов" и "джокеров", которые бы переломили ситуация окончательно и прямо здесь и сейчас. Это дальнобойные ракеты и авиация... Вот их бы...
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15.02.2023 14:30 Відповісти
Pri etoi vladi netakie finti uvidite . Eiropeici vezhlivi v mesidzah skoka mozhna , no ne tupi !
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15.02.2023 13:00 Відповісти
через май же рік війни стали начебто надавати поштучно танки....Через рік війни.. В США було вироблено з 1980 року більше 9000 танків Абрамс ....зараз в США майже 6 000 (ШІСТЬ ТИСЯЧ!) танків Абрамс M1A1 та M1A2. вони в США нафік не потрібни бо їх концепція це авіація крилати ракети та авіаугрупування... І от ...нам США ....через май же 1 рік (ОДИН РІК!) війни пообіцяли надати аж .... 31 танк M1A2 Abrams ( не 1031 ...не 320 ...а 31 ..не 29 та не 35..а саме 31)))
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15.02.2023 13:09 Відповісти
И то дадут их аж когда? В лучшем случае в следующем году, как и некоторые ПВО Насамс аж в 2025ом, ну спасибо.
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15.02.2023 13:37 Відповісти
это потому Саша, что нам предоставили 500+ танков советского образца. А еще 500 танков мы затрофеили, вот они с танками и не спешили. Другое везли.
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15.02.2023 14:31 Відповісти
не знаю що це за гра...і чого чекають наши ..типа партнери..чи то союзники... Може чекають коли в нас не залишиться солдат??
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15.02.2023 13:11 Відповісти
О, начинает доходить.
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15.02.2023 13:36 Відповісти
О победе Украины нет ни слова ни на какой встрече, речь только о том что бы мы себя как то защищали, не более, до некоторых это так никогда и не дойдёт и они так и будут верить что весь мир с нами и нам помогает.
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15.02.2023 13:34 Відповісти
Реальні результати зеленої дипломатії.
Може й туди направити послицю-смокталку ?
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15.02.2023 13:37 Відповісти
Тоді за цей час треба організувати ліцензійне виробництво військоівих літаків, наприклад спільно з Польщею
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15.02.2023 13:37 Відповісти
чому все за що береться Зе-команда завжди закінчується приниженням та ганьбою? Чому?

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15.02.2023 13:41 Відповісти
Хтось із задідніків казав,що поки у владі зеленопузі,то вони так і будуть цикати потроху.
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15.02.2023 14:23 Відповісти
ЩООО???!!! НІІІ!!!
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15.02.2023 14:42 Відповісти
Після А Х У Є Н Н О результативного концертного турне преZeрватива і рєзнікова по Європі, результати не змусили себе чекати, а саме: Швейцарія не буде конфісковувати кацапські активи, Британія не передаватиме Україні винищувачі у найближчі місяці чи навіть роки, Данія і Нідерланди не будуть передавати Україні Леопарди.... Далі буде. Може краще не випускати цих Zелених гнид в Європу?
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15.02.2023 15:09 Відповісти
А навіщо вони їздили ? Хто сказав що вони можуть бути там популярни після крадіжок та марнословства ?
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15.02.2023 15:21 Відповісти
UK Defence Secretary Ben Wallace says that 97% of the Russian army is now estimated to be in Ukraine
They are suffering "First World War levels of attrition", he tells the BBC, but rules out sending fighter jets to Ukrainian forces anytime soon

https://www.bbc.com/news/live/world-europe-64634760
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15.02.2023 16:45 Відповісти
Мм-да. Ми ще не раз відчуємо результат відставки Боріса Джонсона. Індус Сунак медитує, а Джонсон літає.
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15.02.2023 21:11 Відповісти
как они там зеленского встречали? и в воздух чепчики бросали...(с)
ну а воллесу еще нужно уметь так отморозиться...да да, но нет.
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15.02.2023 22:48 Відповісти
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