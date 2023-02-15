Перевезення сталевої продукції "Укрзалізницею" обвалилося за рік майже на 60%

За підсумками 2022 року "Укрзалізниця" скоротила перевезення залізної та марганцевої руди на 45,9 млн т, або на 59,2%, у порівнянні з 2021-м – до 31,7 млн т. Обсяги перевезення чорних металів за аналогічний період скоротилися на 57,8% – до 9,2 млн т.

Про це пише GMK Center, передає Цензор.НЕТ.

Залізниця стала для виробників руди та металу основним перевізником, адже блокада морських портів змусила компанії галузі переорієнтувати відвантаження. Водночас прикордонні залізничні переходи не справлялися з напливом вантажів, через що вагони з продукцією простоювали у чергах тижнями.

Так, станом на 9 лютого 2023 року, черга з рудою становила 7700 тис. вагонів, з металом – 666 вагонів. Найбільша черга на прикордонному переході Чоп: там у черзі 4165 вагонів із рудою. На переході Ужгород – 2383 вагони із рудою.

"До основних проблем для українського експорту залізницею у 2022 році можна віднести обмежену пропускна спроможність прикордонних переходів та окремих ділянок залізниць Європи. Крім того, негативно впливала початкова відсутність інтеграції між залізничними структурами України та сусідніх країн, а також дефіцит вагонів у європейських залізничних перевізників, і відсутність достатнього обсягу перевантажувальних потужностей на кордоні", - вказує видання.

Раніше заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка заявив, що Мінекономіки у 2023 році працюватиме над розширенням українського експорту. Зокрема, уряд намагатиметься розблокувати морські порти та подовжити дію безмитних режимів торгівлі з ЄС, США та Великою Британією.

Раніше, у жовтні 2022-го, уряд планував стимулювати процес створення спільних залізничних пунктів пропуску України на кордоні з сусідніми країнами ЄС, для пришвидшення логістики вітчизняних експортерів.

Як відомо, згідно з даними аналітиків, щомісяця Україна втрачає понад 420 мільйонів доларів, які могла б отримати на експорті металопродукції.

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