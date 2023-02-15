Росіяни не вийшли на адмінкордони Луганщини, ЗСУ тримають оборону, - Гайдай
Українські захисники тримають оборону на Луганщині, інформація про нібито вихід росіян на адмінкордони Луганщини не відповідає дійсності.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"Загострення у Білогорівці та на Кремінському напрямку: росіяни атакують "хвилями" за підтримки авіації. Орки не вийшли на адмінкордони Луганщини. Інформація, яку розповсюджують рашисти не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.
За словами Гайдая, українські захисники тримають оборону.
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