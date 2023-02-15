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Росіяни не вийшли на адмінкордони Луганщини, ЗСУ тримають оборону, - Гайдай

війна,зсу

Українські захисники тримають оборону на Луганщині, інформація про нібито вихід росіян на адмінкордони Луганщини не відповідає дійсності.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Загострення у Білогорівці та на Кремінському напрямку: росіяни атакують "хвилями" за підтримки авіації. Орки не вийшли на адмінкордони Луганщини. Інформація, яку розповсюджують рашисти не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, українські захисники тримають оборону.

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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.02.2023 12:23 Відповісти
Гайдаю вірити?
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15.02.2023 12:25 Відповісти
Це той, що пистів про ось-ось визволення Кремінної...на якого рябка щодня було трубити про це?
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15.02.2023 12:34 Відповісти
Гайдай це маленький абдристович, тільки той брехав ук великих масштабах, а цей тільки про Луганщину. Йому краще помовчати, ми віримо інформації ЗСУ, їх генштабу.
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15.02.2023 12:34 Відповісти
якось набридає той провидець. він вже до Луганська доходив недавно
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15.02.2023 12:29 Відповісти
Російська армія зганьбилася на весь світ - за 8 років вона навіть одну область не може завоювати. Тож героїчна оборона Луганщини має ще й велике символічне значення. Наші воїни знищуючи там рашистів знищують і останні залишки авторитету їх армії та держави у світі
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15.02.2023 12:38 Відповісти
А як же ж Кремінна?







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15.02.2023 12:53 Відповісти
 
 