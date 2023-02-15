Заяви Королевської та Солода на складання мандатів надійшли до Ради, очікуємо на заяви інших втікачів, - Стефанчук
Заяви нардепів ОПЗЖ Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода на складання повноважень народного депутата України уже надійшли в Раду.
Про це у Facebook повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.
"Королевська Н.Ю. Солод Ю.В. Заяви на складання повноважень народного депутата України до Верховної Ради України надійшли. Офіційно. Відповідно і позбавлення мандатів відбудеться у законний спосіб, згідно Конституції України.
Очікуємо на заяви інших втікачів", - зазначив він.
Про складання мандатів Солодом та Королевською раніше повідомляли ЗМІ.
Нещодавно Королевська та Солод, які були нардепами фракції ОПЗЖ, стали фігурантами "Батальйону Дубай", розслідування, яке провели журналісти УП.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Таки виборці, які обирають таких яркіх представників у владу, па апрєділєнію не можуть не бути лохами і заслуговують на таке життя на яке заслуговують