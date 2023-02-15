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Заяви Королевської та Солода на складання мандатів надійшли до Ради, очікуємо на заяви інших втікачів, - Стефанчук

солод,королевська

Заяви нардепів ОПЗЖ Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода на складання повноважень народного депутата України уже надійшли в Раду.

Про це у Facebook повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"Королевська Н.Ю. Солод Ю.В. Заяви на складання повноважень народного депутата України до Верховної Ради України надійшли. Офіційно. Відповідно і позбавлення мандатів відбудеться у законний спосіб, згідно Конституції України.

Очікуємо на заяви інших втікачів", - зазначив він.

Заяви Королевської та Солода на складання мандатів надійшли до Ради, очікуємо на заяви інших втікачів, - Стефанчук 01

Про складання мандатів Солодом та Королевською раніше повідомляли ЗМІ.

Нещодавно Королевська та Солод, які були нардепами фракції ОПЗЖ, стали фігурантами "Батальйону Дубай", розслідування, яке провели журналісти УП.

Також читайте: Нардепів ОПЗЖ Пономарьова, Королевську, Солода та Волошина достроково позбавлять мандатів, - ЗМІ

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то з батальйону дубаї, а з батальйону монако?
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15.02.2023 12:49 Відповісти
рупь за сто, вы зарплату киве еще платите, бо боитесь, а вдруг они вернутся. ублюдки лицемерные.
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15.02.2023 12:52 Відповісти
Лишить мандата и посадить за госизмену. Делов-то. Или вы, зеленые падлы продажные, только против Пороха по указке кремля готовы уголовные дела открывать? И ветеранов АТО в суды таскать?
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15.02.2023 12:57 Відповісти
Продав країну - склав мандат…"чудовий" бізнес
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15.02.2023 12:58 Відповісти
Почекун-стефанчук без конвертів не робить нічого
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15.02.2023 13:00 Відповісти
Нііііпрааашло і пол года🤔🧐😁 У таааарапигі какія 😁
Таки виборці, які обирають таких яркіх представників у владу, па апрєділєнію не можуть не бути лохами і заслуговують на таке життя на яке заслуговують
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15.02.2023 13:03 Відповісти
А Стефанчук і інша зелена шобла коли складе мандати?
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15.02.2023 13:26 Відповісти
У Зеленій лагуні все під контролем все за законом, за мафіозним законом. Там про простолюдинів, про державу нема ні слова. Побачите ще що буде далі.
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15.02.2023 14:13 Відповісти
за рішенням відповідної виборчої комісії депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати
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15.02.2023 15:41 Відповісти
 
 