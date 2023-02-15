Заяви Королевської та Солода на складання мандатів надійшли до Ради, очікуємо на заяви інших втікачів, - Стефанчук

Заяви нардепів ОПЗЖ Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода на складання повноважень народного депутата України уже надійшли в Раду.

Про це у Facebook повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"Королевська Н.Ю. Солод Ю.В. Заяви на складання повноважень народного депутата України до Верховної Ради України надійшли. Офіційно. Відповідно і позбавлення мандатів відбудеться у законний спосіб, згідно Конституції України.

Очікуємо на заяви інших втікачів", - зазначив він.

Про складання мандатів Солодом та Королевською раніше повідомляли ЗМІ.

Нещодавно Королевська та Солод, які були нардепами фракції ОПЗЖ, стали фігурантами "Батальйону Дубай", розслідування, яке провели журналісти УП.

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