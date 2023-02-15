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Путін готується до тривалої війни, але російські еліти не вірять у перемогу, - Reuters

путін

Президент Росії Володимир Путін готує основу для тривалої виснажливої війни в Україні. Глава країни-агресора розглядає війну "як переломний момент" і можливість "провчити" США, відродити Росію після розпаду Радянського Союзу. Проте деякі з російської еліти вважають, що диктатор привів свою країну тривалого та безрезультатного виснаження людських життів і ресурсів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Високопоставлений російський чиновник заявив виданню, що надії Путіна покращити свою репутацію виявилися марними, а втрати не варті окупованих територій.

"Попереду буде ще важче і дорожче як для України, так і для Росії. Економічні втрати такого масштабу не варті кількох завойованих територій", - зазначив співрозмовник.

Він також додав, що багато представників російської еліти поділяють таку точку зору. Проте, пропри всі геополітичні потрясіння, Путін не має політичних опонентів. І враховуючи придушення будь-якого суспільного інакомислення, диктатору не варто боятися президентських виборів, які мають відбутися в березні 2024 року.

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"Я не вірю ні в великий наступ, ні в можливість перемоги Росії над усім цивілізованим світом", - сказало високопоставлене джерело, близьке до Кремля.

Через відсутність альтернативи, як зазначає видання, Путін був змушений розпочати мобілізацію. Цей процес спонукав сотні тисяч осіб тікати з Росії.

Крім того, немає альтернативи й для економіки Росії. Москва втратила значну частину газового ринку в Європі. Прогнозується, що у березні видобуток газу у РФ скоротиться.

"Західні фірми та інвестори прагнуть вийти, змусивши Росію доглядати за Китаєм як інвестора та покупця її нафти", - зазначає Reuters.

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Топ коментарі
+27
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15.02.2023 13:02
+19
Нация рабов и терпил. Коллективное *****, и он просто отражает их желания и приоритеты. .
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15.02.2023 12:54
+11
Ему уже давно никакие избиратели не интересны, результаты выборов там всегда максимально предсказуемы, как обычно нарисуют 110% нужному кандидату. Ну а если кто-то не согласен, то он "национал.предатель" и для него две дороги - кладбище или тюрьма.
Такая страна не имеет право на существование в современном мире.
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15.02.2023 13:01
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Нация рабов и терпил. Коллективное *****, и он просто отражает их желания и приоритеты. .
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15.02.2023 12:54 Відповісти
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15.02.2023 13:02 Відповісти
свята людина
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15.02.2023 13:06 Відповісти
Умная, там такие - изгои.
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15.02.2023 13:13 Відповісти
Втрачає виборців під Солєдаром. Але допише, потєрь нєт.
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15.02.2023 12:56 Відповісти
Ему уже давно никакие избиратели не интересны, результаты выборов там всегда максимально предсказуемы, как обычно нарисуют 110% нужному кандидату. Ну а если кто-то не согласен, то он "национал.предатель" и для него две дороги - кладбище или тюрьма.
Такая страна не имеет право на существование в современном мире.
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15.02.2023 13:01 Відповісти
З 24.02 пуйло збирало своїх гаманців вже двічі, ну що - ще раз і всілякі там потаніни з дерипасками почнуть відпетлювати, це однозначно, свої дєнюшки будуть рідніші. ніж амбіції папи
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15.02.2023 12:57 Відповісти
враховуючи придушення будь-якого суспільного інакомислення, диктатору не варто боятися президентських виборів, які мають відбутися в березні 2024 року.
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15.02.2023 13:11 Відповісти
...можливо, але гроші не безкінечні, особливо у олігархів. Сподіваюсь на кровавий океан на болоті. І він це відчуває, щуряка
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15.02.2023 13:14 Відповісти
Страна потерянных перспектив на ближайшие лет 100... Потому что заповедник непуганных идиотов. И зловонючего совка. Вы все, рабссияне, и оппозиция, и партии власти показали свое отражение души в лице вашего путлера.
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15.02.2023 13:08 Відповісти
в перемогу не вірять еліти, але коляться і жують кактус.
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15.02.2023 13:10 Відповісти
Жрать кактус или кормить червей?
Выбор небольшой

Скинуть Х-ла не так просто

И тем более потом удержать власть
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15.02.2023 13:14 Відповісти
Я Вангую...на рашці прийде до влади.ще жорсткіше правління.../можливо захоплять владу силовики/ але це буде не довгий термін...а от вже потім ,почнеться бурління в кремлі,бо так звані "кремльвські еліти" побачать ,що то повна жопа як в економіці так і всоціальній сфері..от тоді вже буде реальні зміни..,до чого приведуть?поки невідомо..але боротьба за владу буде жорстока.
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15.02.2023 13:25 Відповісти
быдлу нравица что ***** у них царь...
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15.02.2023 13:10 Відповісти
У Чаушеску 100% "поддержка" была

А решили все несколько автоматчиков
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15.02.2023 13:24 Відповісти
Допустим, решили все не автоматчики, а народный протест, перетекший в восстание. Автоматчики это следствие.
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15.02.2023 16:07 Відповісти
У російських еліт велика проблема:
Американська компанія "Віатріс" зупинила поставки таблеток "Віагри" до Росії.
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15.02.2023 13:23 Відповісти
Rosja nie ma szans na zwycięstwo. Jej aktualna sytuacja jest znacznie gorsza niz przed rokiem,kiedy wojne zaczynali. Obecnie ani armia, ani Rosjanie nie maja już tego nastroju optymizmu co rok temu. Propaganda upadła, pieniądze się kończą, zapasy sprzętu i amunicji. Nie ma takiej dziedziny , gdzie nie nastąpiłoby pogorszenie. W tej sytuacji nie mam możliwości osiągnąć czegokolwiek. Kiedy rok temu pisałem tutaj, że Rosja przegrała wojnę w chwili kiedy ją rozpoczęła, było to życzenie, teraz mam już pewność. Po roku walk, Rosja zajmuje tylko niewielką cześć terenów które zajęli w pierwszym tygodniu wojny. Chwała Ukrainie. Do zwycięstwa!.
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15.02.2023 13:24 Відповісти
Дуже дорогим став Путін для цієї еліти. Можна не сумніватися, що лише одні збитки від наніс олігархам і перспектива його подальшого перебування при владі не несе вже ніякої надії покращити ім фінансове становище. А що можна чекати від людей, які ні коли не переймалися російським патріотизмом та головною цінністю у їх житті були і будуть лише гроші? Тож смерть Путіна для них це передусім найвигідніший захід
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15.02.2023 13:44 Відповісти
>> Проте, пропри всі геополітичні потрясіння, Путін не має. Джерело:
зовсім текст не вичитують
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15.02.2023 14:18 Відповісти
Да нету там ни каких элит. Есть бесправные рабы и держатели активов вовы пукина.
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15.02.2023 14:38 Відповісти
"відродити Росію після розпаду Радянського Союзу."
имперский реваншизм = фашизм
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15.02.2023 17:26 Відповісти
«еліти» , такі самі слухняні раби,

потрать 1 млрд щоб позбутися х!йла і економія в кілька десятків млрд
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15.02.2023 19:57 Відповісти
ВСЁ !!! ПЗДА РФ !)
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16.02.2023 05:24 Відповісти
 
 