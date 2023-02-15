Путін готується до тривалої війни, але російські еліти не вірять у перемогу, - Reuters

Президент Росії Володимир Путін готує основу для тривалої виснажливої війни в Україні. Глава країни-агресора розглядає війну "як переломний момент" і можливість "провчити" США, відродити Росію після розпаду Радянського Союзу. Проте деякі з російської еліти вважають, що диктатор привів свою країну тривалого та безрезультатного виснаження людських життів і ресурсів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Високопоставлений російський чиновник заявив виданню, що надії Путіна покращити свою репутацію виявилися марними, а втрати не варті окупованих територій.

"Попереду буде ще важче і дорожче як для України, так і для Росії. Економічні втрати такого масштабу не варті кількох завойованих територій", - зазначив співрозмовник.

Він також додав, що багато представників російської еліти поділяють таку точку зору. Проте, пропри всі геополітичні потрясіння, Путін не має політичних опонентів. І враховуючи придушення будь-якого суспільного інакомислення, диктатору не варто боятися президентських виборів, які мають відбутися в березні 2024 року.

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"Я не вірю ні в великий наступ, ні в можливість перемоги Росії над усім цивілізованим світом", - сказало високопоставлене джерело, близьке до Кремля.

Через відсутність альтернативи, як зазначає видання, Путін був змушений розпочати мобілізацію. Цей процес спонукав сотні тисяч осіб тікати з Росії.

Крім того, немає альтернативи й для економіки Росії. Москва втратила значну частину газового ринку в Європі. Прогнозується, що у березні видобуток газу у РФ скоротиться.

"Західні фірми та інвестори прагнуть вийти, змусивши Росію доглядати за Китаєм як інвестора та покупця її нафти", - зазначає Reuters.

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