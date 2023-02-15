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Десятий пакет санкцій ЄС проти РФ оцінюється в 11 млрд євро, - фон дер Ляєн

росія,санкції

Десятий пакет обмежувальних заходів ЄС щодо РФ міститиме нові заборони у торговельній галузі та додатковий контроль над експортом технологій до Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Цей пакет загалом коштує 11 млрд євро. Ми, зокрема, пропонуємо обмеження щодо десятків електронних компонентів, використовуваних у російських армійських системах, таких як дрони, ракети, гелікоптери", - йдеться в повідомленні.

"Уперше ми пропонуємо також запровадити санкції проти іранських операторів, зокрема пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції. Наш обов'язок зробити це, наш обов'язок накласти на них санкції", - заявила фон дер Ляєн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десятий пакет санкцій ЄС включатиме російських пропагандистів, як просив Київ, - Ляєн

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В кілограмояйцях непідйомна велич
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15.02.2023 12:53 Відповісти
без Росатому це пук в калюжу
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15.02.2023 13:02 Відповісти
Бурхлива діяльність
Для країни яка одержуе майже мільярд доларів в день
Просто пук в калюжу
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15.02.2023 14:11 Відповісти
11 миллиардов это вообще ни о чем. Симуляция бурной деятельности.
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15.02.2023 14:52 Відповісти
 
 