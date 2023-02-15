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Google (693) Маріуполь (3205) Андрющенко Петро (692)

У Маріуполі та на всій окупованій частині Донеччини ФСБ розпочало повне блокування сервісів і пошукової системи Google, - Андрющенко

google

У Маріуполі та на всій окупованій частині Донетчини ФСБ розпочало блокування доступу до сервісу Google, також місцевим жителям не доступний Zoom.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"В Маріуполі та на всій окупованій частині Донеччини фсб розпочало повне блокування сервісів та пошукової системи Google. Також недоступний Zoom. Поки зберігається можливість користуватись виключно через VPN.

Дедалі цензурування інтернету в Маріуполі набирає обертів", - написав він.

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15.02.2023 13:32 Відповісти
Упомянутый кадр пример последствий лечения насморка по скрепам вместо адекватной медицины. Лечить температуру +38 в проруби - это да.
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15.02.2023 13:55 Відповісти
после чего, возможно, не последнюю роль в таком течении болезни сыграла и вся та "химоза" которую он точно жрал пачками во время своей "спортивной карьеры"
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15.02.2023 14:08 Відповісти
на очереди там уже вопрос с лёгкими "Из-за большого количества фиброза врачи опасаются за левое лёгкое спортсмена" (С) ))
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15.02.2023 14:39 Відповісти
Проснулся... Ему больше не о чем рассказывать, как о новостях ПОЛУГОДИЧНОЙ давности?) Гугл, как и большинство остального не паРашенского, на оккупированных территориях уже фиг знает когда заблокировано... И именно поэтому даже вход на Цензор, только через ВПН....
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15.02.2023 13:35 Відповісти
А що, на тих територіях гуглом хтось користувався? Вони від яндекса парою пісяли.
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15.02.2023 13:41 Відповісти
daleko ne vsi
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15.02.2023 14:38 Відповісти
 
 