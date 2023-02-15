У Маріуполі та на всій окупованій частині Донеччини ФСБ розпочало повне блокування сервісів і пошукової системи Google, - Андрющенко

У Маріуполі та на всій окупованій частині Донетчини ФСБ розпочало блокування доступу до сервісу Google, також місцевим жителям не доступний Zoom.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"В Маріуполі та на всій окупованій частині Донеччини фсб розпочало повне блокування сервісів та пошукової системи Google. Також недоступний Zoom. Поки зберігається можливість користуватись виключно через VPN.

Дедалі цензурування інтернету в Маріуполі набирає обертів", - написав він.

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