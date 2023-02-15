У Маріуполі та на всій окупованій частині Донеччини ФСБ розпочало повне блокування сервісів і пошукової системи Google, - Андрющенко
У Маріуполі та на всій окупованій частині Донетчини ФСБ розпочало блокування доступу до сервісу Google, також місцевим жителям не доступний Zoom.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"В Маріуполі та на всій окупованій частині Донеччини фсб розпочало повне блокування сервісів та пошукової системи Google. Також недоступний Zoom. Поки зберігається можливість користуватись виключно через VPN.
Дедалі цензурування інтернету в Маріуполі набирає обертів", - написав він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валерий Викторович 39cf5cb5
показати весь коментар15.02.2023 13:32 Відповісти Мені подобається 5
Krotow
показати весь коментар15.02.2023 13:55 Відповісти Мені подобається 4
Fjall_Raven
показати весь коментар15.02.2023 14:08 Відповісти Мені подобається 3
Fjall_Raven
показати весь коментар15.02.2023 14:39 Відповісти Мені подобається 1
Давид Павлович
показати весь коментар15.02.2023 13:35 Відповісти Мені подобається 5
Марта Шепель fda0629b
показати весь коментар15.02.2023 13:41 Відповісти Мені подобається 2
Fib Ka
показати весь коментар15.02.2023 14:38 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...