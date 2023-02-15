Обстріл Покровська: 12 цивільних дістали поранень, щонайменше двоє людей перебувають під завалами, - Кириленко

15 лютого близько 10-ї ранку відбувся обстріл житлового мікрорайону "Сонячний" у Покровську. Росіяни завдали удару з РСЗВ "Смерч".

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На 13:00 відомо про 12 поранених цивільних у Покровську. Ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами", - йдеться в повідомленні.

За словами Кириленко, у місті розгорнуто оперативний штаб допомоги постраждалим.

"Мешканці, чиї квартири зазнали руйнувань внаслідок обстрілу, будуть забезпечені тимчасовим житлом, одягом, харчуванням та усім необхідним. Крім того, надається психологічна та медична допомога усім, хто цього потребує", - зазначив голова ОВА.

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